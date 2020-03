Das empfiehlt die MORITZ-Redaktion gegen Langeweile zuhause!

Viele Menschen müssen derzeit zu Hause bleiben. Sie schränken ihre beruflichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten stark ein oder sind sogar in Quarantäne. Deswegen haben wir uns in der MORITZ-Redaktion speziell Gedanken gemacht. Mit unseren Medientipps wollen wir unseren Leserinnen und Lesern ein paar kleine Vorschläge machen, mit denen sie sich die Zeit in den eigenen vier Wänden angenehm gestalten können. Jeder unserer Redakteure hat ein besonderes Buch herausgesucht, das ihm oder ihr ein tolles Leseerlebnis beschert hat. Einfach abschalten und für ein paar Augenblicke in eine völlig andere Welt abtauchen, kann vielleicht gerade in heutigen Tagen Balsam für die Seele sein. Angenehme Ablenkung findet man auch beim Spielen: Mit unseren Spieletipps kommt auch im engsten Kreis keine Langeweile auf. Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern viel Vergnügen!

David Gerhold : »Fantasie & Taktik«

Spieletipp: Hitman 2

Als Agent 47 schleicht man in diesem PC-/PS4-Spiel durch gigantische und verzweigte Levels auf der Jagd nach seinem Ziel. Um nicht entdeckt zu werden, ist viel Einfallsreichtum und Improvisation gefragt. Die Missionen lassen sich immer wieder aufs Neue spielen.

Buchtipp: Walter Moers, Rumo & die Wunder im Dunkeln, Knaus Verlag

In der großen und gefährlichen Welt Zamonien trifft der kleine Wolpertinger Rumo auf Teufelsfelszyklopen, Mondlichtschatten, Kupferne Kerle und Tote Yetis. Er macht sich auf die Suche nach seinem »Silbernen Faden« und wird zum Helden. Ein faszinierend spannender, düsterer und einfallsreicher Roman, bei dem die Lacher trotzdem nicht zu kurz kommen.

Marcel Friedel: »Im Backgammon-Fieber«

Spieletipp: Backgammon

Das richtige Spiel für Zwei. Die Mischung aus Würfelglück und Strategie machen diesen kurzweiligen Brettspielklassiker so reizvoll. Probiert doch als Spieleinsatz einfach mal kleine Aufgaben im Haushalt, oder sonstiger Natur ;).

Buchtipp: Mo Hayder, der Vogelmann, Goldmann Verlag

Der erste Teil der Jack Caffrey-Serie. Ein düsterer Thriller mit Sucht-Charakter. In London wurden die Leichen von fünf Frauen gefunden. Die Obduktion ergibt, daß Caffery und seine Kollegen es mit einem Serienkiller zu tun haben –dem „Vogelmann“. Vier der fünf Opfer waren drogenabhängige Prostituierte, die niemand vermißte. Und ihr Mörder scheint schon bald gefaßt. Doch Caffery verfolgt eine ganz andere Spur.

Arta Dibrani: »Liebe in allen Bereichen«

Spieletipp: Scrabble

Regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern macht auch Spaß. Aus den verschieden­sten Buchstaben neue Wörter zu formen. Die Kombination von Logik und Mathematik macht dieses Spiel so unverwechselbar.

Buchtipp: Elif Shafak, Die 40 Regeln der Liebe, Kein & Aber Verlag

Ein Buch voller Magie, Lebensweisheiten und Liebe. Liebe in jeglicher Form und vor allem für sich selbst. Dieses Buch vergisst man nicht mehr so leicht, man schlägt es immer wieder auf, um sich erneut von seinen unheimlich starken Worten in den Bann ziehen zu lassen. Im Vordergrund steht die Begegnung des Sufi-Dichters und Mystikers Rumi mit dem Derwisch Shams Tabrizi, die auch historisch belegt ist.

Riccardo Terrasi: »Geschichtsstunde«

Spieletipp: Risiko

Siegesrausch und Frust liegen bei diesem Klassiker nah beieinander. Insider wissen es seit langem: Befreie zu Beginn Australien, und du wirst wahrscheinlich gewinnen. Aber auch die beste Strategie nützt nichts bei anhaltendem Würfelpech.

Buchtipp: Alex Haley, Roots, Fischer Verlag

Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebeheit und erzählt das Leben Kunta Kintes, der als junger Mann aus seiner Heimat Gambia entführt und als Sklave in die Vereinigten Staaten gebracht wird. Die Arbeit für verschiedene »Massers« und unsägliche Gewalterfahrungen treffen nicht nur ihn, sondern auch seine Nachkommen. An vielen Stellen erschütternd, bietet das Buch aber auch Lichtblicke und Hoffnungsmomente.

Andreas Wolf: »Zurück nach Mittelerde«

Spieletipp: Arkham City

Wie fühlt es sich an, Batman zu sein? Auf dem PC, der PS4 oder der Xbox schleicht und gleitet man durch düstere Gassen, jagt Gaunern Angst ein und kämpft gegen Batmans berühmteste Schurken wie Joker, Poison Ivy oder Mister Freeze.

Buchtipp: J. R. R. Tolkien, Der Herr der Ring, Klett Cotta Verlag

Das legendäre Meisterwerk der Fantasy: Der Dunkle Herrscher Sauron droht, ganz Mittelerde zu unterjochen. Es liegt am Hobbit Frodo und seinen acht Gefährten, den Meisterring, mit dem Sauron alle anderen Ringe der Macht kontrollieren kann, in die Feuer des Schicksalsberges zu werfen. Doch das ist eine gewaltige Herausforderung für alle Feinde des Bösen.

Alexander Hinssen: »Schachmatt«

Spieletipp: Schach

Eines der ältesten Spiele der Welt, das immer noch nicht gelöst ist. Jetzt ist die Gelegenheit um tief in die faszinierende Schachwelt einzutauchen. Auch Online gibt es für alle Einzelspieler und Schachbrettverleger ein großes, kostenloses Angebot.

Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, C. H Beck Verlag

Jürgen Osterhammel ist mit seiner Verwandlung der Welt ein epochaler Meilenstein in der Geschichtswissenschaft. Ihm gelingt eine Universalgeschichte des 19. Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes, bei der er alle wichtigen Ereignisse dieses faszinierenden Jahrhunderts im Blick behält. Für längeren Lesespaß ist dank 1568 Seiten Umfang definitiv gesorgt.