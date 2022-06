Das Entertainment der Zukunft: So wird die Unterhaltung im Metaversum aussehen

Der Konzern „Meta“ (ehemals Facebook) macht es vor: Derzeit arbeitet der Branchenprimus der sozialen Netzwerke an einem Meta-Universum. Im Grunde also eine Plattform, in sich Menschen in digitalen Räumen begegnen. Hierbei wird vermutlich ein individueller Avatar zum Einsatz kommen.

Aktuell befindet sich auch die Casino-Branche im Umbruch, wie das Online Casino Schweiz eindrucksvoll aufzeigt. Doch während die Anbieter aktuell noch stolz vermelden, dass die Casinos mittlerweile als App in der Hosentasche mitgenommen werden können, steht mit dem Metaversum schon die nächste Innovation vor der Tür.

In jedem Fall stellen digitale und virtuelle Interaktionen zwischen Menschen die Zukunft dar. Allein die weltweite Vernetzung und der Fortschritt der Technik sorgen für völlig neue Möglichkeiten der virtuellen Unterhaltung im künftigen Metaversum.

Die ersten Anfänge eines Meta-Universums: Second Life

Vor 19 Jahren eroberte ein Spiel die Welt. 2003 startete „Second Life“ und das Spiel kann als eine Art Vorreiter für das künftige Metaversum betrachtet werden. Die ersten Jahre sicher ein großer Erfolg, doch die Spielwelt leidet unter fehlenden Menschen.

Dabei begann Second Life recht vielversprechend. Mehrere Millionen Menschen bevölkerten die Server und interagierten mit den Mitspielern. Doch seit 2010 geht es mit dem Spiel bergab. Viele kostenpflichtige Inhalte werden aktuell im Internet kostenlos angeboten.

Zudem konkurriert Facebook stark mit dessen Inhalten. Weiterhin nutzen viele Menschen die Plattform eher für die Partnersuche, als ernsthaft ein virtuelles Zweitleben zu beginnen. Mit dem Beginn der sozialen Netzwerke rückte Second Life eher in den Hintergrund und der anfängliche Wirbel ist schnell verschwunden.

Zusätzlich existieren bis heute technische Probleme, weil die Welt trotz Hochleistungscomputern immer noch stark „ruckelt“. Aber ein Faktor ist ganz sicher geblieben – das große Interesse an virtuellen Parallelwelten. Trotzdem floppte das Spiel und nur die ersten Jahre waren wirklich erfolgreich.

Das sind die Grundsätze einer digitalen Parallelwelt wie dem Metaversum

Im Grunde handelt es sich beim Meta-Universum um eine virtuelle Parallelwelt. Nutzer erstellen einen Account und schaffen sich einen Avatar. Mit diesem interagieren sie im Metaversum. Soziale Netzwerke, im heutigen Sinne, werden vielleicht eines Tages der Vergangenheit angehören oder zumindest stark reduziert werden.

Allerdings ist die Technik noch unausgereift. Um ein Metaversum zu betreten und virtuelle Realität zu erschaffen, benötigen die Menschen eine VR-Brille und andere Technologien. Zumindest optisch leisten virtuelle Brillen gute Dienste. Doch wie steht es um das Thema der anderen Sinne? Wie schmeckt man in einer virtuellen Welt und wie beziffert sich das Fühlen von Gegenständen?

Aktuell arbeiten Konzerne an der Entwicklung von Handschuhen, welche virtuelle Tastsinne nachempfinden. Auch am Geschmackssinn wird gearbeitet. Schließlich soll sich das Metaversum echt anfühlen und eine Art zweite Parallelwelt schaffen.

Die nahtlose Verbindung der echten und virtuellen Welt ist ein Metaversum, an dem etwa der Konzern Meta aktiv forscht und arbeitet. Viele Milliarden werden dabei investiert. Es ergeben sich auch schier unendliche Möglichkeiten für Unternehmen. Interessant ist auch die Nutzung der Blockchain-Technologie für virtuelle Welten. Digitale Besitztümer und andere Aspekte können in einer Blockchain verifiziert werden.

Unterhaltungsmöglichkeiten im Metaversum – spannende Projekte

Warum die eigenen vier Wände verlassen, um einen Freizeitpark zu besuchen? Rein in den VR-Ganzkörperanzug, und das Vergnügen kann beginnen. So ähnlich könnte sich das Metaversum entwickeln, wenn die Technologie hinsichtlich virtueller Realität (Brillen, Anzüge, Handschuhe etc.) fortgeschritten ist. Vielleicht eine Fahrt auf der virtuellen Achterbahn mit der ganzen Familie? Oder ein Spaziergang auf dem Mond? Dieser wurde bereits umfassend kartografiert. Weniger Kosten, kein echtes körperliches Risiko und echtes Gefühl – das bestimmt die Unterhaltungsindustrie im kommenden virtuellen Universum.

Aber auch Casinos werden sich weiterentwickeln. Vielleicht besuchen Kunden bald mit ihrem eigenen Avatar Las Vegas und zocken Roulette mit anderen menschlichen Mitspielern in Form von Avataren? Die soziale Interaktion gestaltet sich völlig neu. Wenn dann die technischen Möglichkeiten ausgereifter sind, können sogar erste menschliche Bindungen eingegangen werden.

Eine weitere interessante Möglichkeit vom Metaversum sind Konzerte und Events. Hier ergeben sich zahlreiche Chancen auch für die Musikindustrie: Virtuelle Konzerte, wo sich die menschlichen Avatare frei bewegen und die Musik genießen. Hierbei werden die Veranstaltungsorte realitätsnah abgebildet und auch die Atmosphäre bleibt fast wie auf einem echten Konzert. Daheim am PC sitzen und in einem Konzert feiern – das ist die Zukunft der musikalischen Unterhaltungsindustrie.

Natürlich lassen sich Konzerte, Freizeitparks und alle erdenklichen Varianten im Metaversum auch monetarisieren. Schließlich wollen die Betreiber auch Geld verdienen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt investieren viele Unternehmen in die virtuelle und digitale Zukunft.

Es bleibt in jedem Fall mit Spannung zu erwarten, inwiefern Facebook seine Pläne in den nächsten 10 Jahren verwirklicht. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht. Meta ist nicht das einzige Unternehmen, welches an einer virtuellen Realität – dem Meta-Universum – arbeitet und forscht.

Marketingmaßnahmen und Besitztümer im virtuellen Metaversum

Wer im kommenden Metaversum einen Avatar erstellt, wird diesen vermutlich „ausbauen“. Ein schickes Auto, neueste Markenkleidung oder Schmuck. Diese können gekauft werden und gelten als „Non Fungible Token“ (NFT) – basierend auf der Blockchain-Technologie. Es wird nach Lösungen gesucht, wie sich virtuelle Besitztümer unwiderruflich auf den Besitzer festlegen lassen. Als einzige Variante kommt dafür die Blockchain infrage.

Das Metaversum ist zwar nur eine virtuelle Parallelwelt, aber es verhält sich monetär kaum anders als das echte Leben. Dinge werden gekauft und verkauft oder einfach nur besessen. Kunden besuchen mit ihrem Avatar ein Hotel, interagieren virtuell mit dem Personal und begutachten das Ambiente sowie das Zimmer. Dann wird bezahlt und die Anreise erfolgt später im echten Leben. So ungefähr gestaltet sich die Hotelbuchung oder Urlaubsplanung in der Zukunft. Auch virtuelle Geschäftstreffen mit Avataren in einem virtuellen Raum eröffnen gänzlich neue Möglichkeiten.

In der Spielindustrie wird ein Wandel stattfinden. Natürlich können Spieler aus aller Welt miteinander und gegeneinander spielen, aber künftig vermutlich mit Ganzkörperanzügen, um die Realität zu erhöhen. Im Metaversum können Spieler auch Erweiterungen, Waffen und Ausrüstung speziell für ihren individuellen Charakter kaufen.

Im Gegensatz zu Spielen wie World of Warcraft, wo virtuelle Gegenstände (epische Waffen und dergleichen) nicht dem echten Spieler gehören, sondern grundsätzlich nur Teil des Spiels sind, verhält sich die Sachlage in einem Meta-Universum anders.

Eines ist aber bei allem technologischen Fortschritt sicher: Die Gefahren dürfen nicht unterschätzt werden. Das echte Leben darf niemals zu kurz kommen und wirkliche menschliche Kontakte sind ein Eckpfeiler für unser soziales Leben. Trotzdem sollte man auch nicht zu innovationsfeindlich sein und die neue Welt erstmal auf sich wirken lassen, bevor man ein Urteil fällt.