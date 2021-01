Das Gartenhaus - vom Rückzugsort im eigenen Garten bis zur persönlichen Wohlfühloase

Gartenhäuser liegen im Trend und können für verschiedenste Zwecke genutzt werden. Dabei bieten sie viel mehr Möglichkeiten, als nur als Abstellraum für die Gartengeräte wie Rasenmäher, Möbel oder Fahrräder zu dienen. Aus einem passend eingerichteten Gartenhaus wird im Handumdrehen der persönliche Rückzugsort im Grünen. Dieser Vorteil wird zu Zeiten der Corona-Pandemie noch wertvoller. Das Gartenhaus stellt den Mittelpunkt der grünen Oase dar. Darin lässt es sich wunderbar entspannen.

Gartenhaus - vom Rückzugsort bis zur persönlichen Wohlfühloase

Wer viel Zeit im Garten verbringt, ist gut damit beraten, ein Gartenhaus zu kaufen und gemütlich einzurichten, um einen wunderbaren Rückzugsort zu haben. Darin kann nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch bei etwas unangenehmeren Temperaturen oder wenn es plötzlich regnet, entspannt oder sonstige Zeit verbracht werden. Ein Gartenhaus eignet sich wunderbar, die Ruhe und rund herum die Natur zu genießen. Daneben ist es ideal für die Beherbergung von Gästen. Die Verwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Damit sich die Anschaffung lohnt und das Gartenhaus zu den eigenen Ansprüchen und zum Einsatzzweck passt, sollte die Auswahl bewusst erfolgen. Auf der Webseite der Gartenhausfabrik gibt es Gartenhäuser für jeden Bedarf. Egal, ob klassische oder moderne Häuser, 5-Eck oder Lounge-Gartenhäuser, jeder wird fündig. Sogar Gartenhäuser mit integrierter Terrasse oder Anbau sind vorrätig.

Gartenhaus - worauf achten?

Vor dem Kauf stellt sich zunächst einmal die Frage, wie groß das Gartenhaus sein soll. Dies hängt zum einen von der Anzahl an Personen, die sich darin aufhalten werden, ab, aber auch der vorhandene Platz ist entscheidend. Es gibt ebenso Gartenhäuser auf Maß, die sich perfekt anpassen. Idealerweise lassen sich ein kleiner Tisch und die erforderliche Anzahl an Stühlen unterbringen. Damit das Gartenhaus gemütlich wird, sollte es wie ein Wohnraum eingerichtet werden. Das fängt bei einem schönen Bodenbelag an, geht über eine hübsche Gestaltung der Wände bis hin zu den Möbeln und zur Beleuchtung. So kann aus einem unspektakulären Häuschen ein kleines Paradies inmitten der grünen Oase werden. Bezüglich der Lichtfarbe bei der Beleuchtung eignet sich ein hoher Weißanteil nicht so gut, denn dadurch wirkt die Atmosphäre steril. Für viel Gemütlichkeit ist es besser, einen warmen Ton zu wählen, der freundlicher und einladender wirkt. Am besten ist indirekte Beleuchtung geeignet.

Zusammenfassung

Gartenhäuser sind nicht erst seit Corona sehr beliebt. Sie werden schon immer gern als Rückzugsort genutzt. Mit der passenden Einrichtung und Gestaltung wird daraus im Handumdrehen ein zweites gemütliches Wohnzimmer und aus einem einfachen Gartenhaus ein Wohlfühlort, der bei Wind und Wetter zum Entspannen, Genießen und Verweilen einlädt. Jeder kann dabei seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ganz nebenbei wertet das Häuschen den Garten optisch auf und hat natürlich ebenso viele funktionale Vorteile, denn es ist auch ideal, um empfindliche Gartengeräte oder Möbel wettergeschützt unterzubringen.