Das Handwerk auf der Buga

× Erweitern Foto: Falk Heller, www.argum.com Handwerk Buga

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken hat als zentrale Anlaufstelle des regionalen Handwerks einen Holzpavillon direkt am Nordeingang zum Gelände errichtet. Er ist Teil des Beitrags »Made in Heilbronn-Franken« im Ausstellungsbereich »Die neuen Ufer«. Dort finden verschiedene Aktionen statt. Aber auch außerhalb der Veranstaltungen gibt es im Pavillon für die Besucher etwas zu sehen. Eindrucksvolle Meister- und Gesellenstücke sowie besondere Werkzeuge und Produkte aus dem Handwerk hat die Handwerkskammer dafür mit Unterstützung der Betriebe und Innungen zusammengestellt.

Mit dem Projekt »Wer baut die Stadt?« nimmt die Kammer am »Bunten Klassenzimmer« teil, einem Programm für Schulklassen. Außerdem veranstaltet die Kammer vier »Makers Tage«, an denen Besucher in offenen Werkstätten unter Anleitung handwerkliche Produkte herstellen können. Zahlreiche Betriebe und Innungen nutzen den Handwerkspavillon für eigene Aktionen. Alle 14 Tage gibt es zum Beispiel eine Bauschule für Kinder. Lehrlinge aus dem Fleischerhandwerk geben Einblicke in die Herstellung von Wurst und kreativem Fingerfood. Für Genießer gibt es außerdem Weinund Sektverkostungen sowie Seminare zur perfekten Kombination von »Schokolade & Wein«. Auch Nähkurse, eine Messer-Show oder Kunsthandwerk erwarten die Besucher und vieles mehr.

Mehr Info unter www.hwk-heilbronn.de/buga