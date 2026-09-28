Das ist los in Künzelsau: Herbst und Winterprogramm 2026/27

Lesungen, Live-Musik, Theater, Märkte und Mitmachangebote – in den kommenden Monaten locken zahlreiche Events für Kulturinteressierte, Familien und alle, die gerne unterwegs sind. In der Stadthalle stehen Theater und Kabarett auf dem Programm, die Stadtbücherei bringt Autoren und Leser zusammen und bei KÜNightLive gibt es Live-Musik. Dazu kommen Veranstaltungen von Kultureinrichtungen, Vereinen und weiteren Partnern. Am 15. Oktober liest die Autorin Hiltrud Baier um 19 Uhr in der Stadtbücherei Künzelsau aus ihrem Roman »Mai, Juni, Juli«. Am 28. Oktober folgt der Simon-Judä-Krämermarkt: Von 8.30 Uhr bis 18 Uhr reihen sich in der Hauptstraße und am Oberen Bach die Marktstände aneinander. Am Unteren Markt warten auf der Genießermeile kulinarische Angebote, dazu gibt es Live-Musik. Wer sich für Raumfahrt begeistert, sollte sich den 21. November vormerken: Beim SPACE DAY wird das Rathaus von 16 bis 22 Uhr zur Anlaufstelle für Weltraumfans. Vorträge, ein interaktives Quiz, Himmelsbeobachtungen und Mitmachangebote beschäftigen sich mit Mond, Raketen, Sternen und Raumfahrt. Der Eintritt ist frei. Vom 2. bis 6. Dezember wird es auf dem Schlossplatz weihnachtlich. Beim »Advent am Schloss« laden geschmückte Stände zum Entdecken ein, Kunsthandwerker zeigen ihre Arbeiten und winterliche Leckereien gehören ebenso dazu wie ein tolles Bühnenprogramm. Alle Termine und weitere Freizeitangebote stehen in der neuen Broschüre »In Künzelsau ist was los«.

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de/veranstaltungen