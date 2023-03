Das kunstvolle Plochingen entdecken

Mit gleich zwei kunstvollen Führungen startet Plochingen in dieser Woche in die Stadtführungssaison. Am Freitag, den 17. März um 16 Uhr, gibt es die seltene Gelegenheit, das drei mal drei Meter große Wandbild „Allegorie der guten Regierung“ des Leipziger Künstlers Michael Triegel im Sitzungssaal des Alten Rathauses zu besichtigen. Die Plochinger Stadtführerin Gerti Münker lüftet dabei die Geschichten und Allegorien, die das Ölgemälde in altmeisterlicher Bildsprache zeigt.

Am 18. März um 11 Uhr steht dann die offene Führung zur Anlage „Wohnen unterm Regenturm“ an. Die Plochinger Stadtführerin Martina Thielmann freut sich nach der Winterpause wieder darauf, großen und kleinen Besucher*Innen die farbenfrohe Hundertwasserwelt und die Philosophie des Wiener Künstlers näher zu bringen.

Für alle Führungen ist eine Anmeldung über die PlochingenInfo erforderlich. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person. Eine Übersicht über alle Führungsangebote in Plochingen ist unter www.plochingen.de/Stadtfuehrungen abrufbar. Individuelle Angebote für einen Gruppenausflug erstellt das Team der PlochingenInfo gerne.

Weitere Informationen erhalten Sie auf:

www.plochingen.de

www.facebook.com/PlochingenTourismus

www.instagram.com/PlochingenTourismus