Das neue MORITZ-Heft erscheint am 7. Mai

Am Donnerstag, 7. Mai ist es endlich wieder soweit: Die Mai-Ausgabe des MORITZ-Stadtmagazins liegt aus. Im Heft gibt es erneut viele interessante Themen zu lesen und entdecken.

Sind wir auf dem Holzweg? – Seit Wochen gelten die Maßnahmen der Regierung zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Darunter leiden vor allem die Wirtschaft, aber auch die Bevölkerung ist zunehmend unzufriedener mit den Einschränkungen und Verboten. Sind diese wirklich nach wie vor sinn- und maßvoll? MORITZ analysiert die Lage und gibt eine Einschätzung.

Darüber hinaus kommen in der MORITZ-Maiausgabe auch Veranstalter und Gastronomen zu Wort, die durch die Coronakrise massive Einbußen haben und in den meisten Fällen sogar in ihrer Existenz bedroht sind. Im Heft äußern sie sich zu der Lage, was sie sich wünschen und wie es für sie weitergehen könnte.

Auch Sonderthemen werden in der neuen MORITZ-Ausgabe wieder zu finden sein: Wir informieren über E-Mobilität, Gutes aus der Region sowie in einem großen Ausbildungs- und Karrierespecial über Pflege- und soziale Berufe.