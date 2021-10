Das sind die besten Online-Kartenspiele

Kartenspiele gehören zu den ältesten Gesellschaftsspielen überhaupt. Historikern zufolge gibt es sie seit mehr als tausend Jahren und auch heute erfreuen sie sich größter Beliebtheit. Natürlich haben sich die Gewohnheiten der Spieler mit der Zeit verändert: Kartenspiele werden heutzutage auch gerne online gespielt. Mal geht es allein gegen den Computer, mal gegen Freunde und Bekannte. Es gibt von so gut wie jedem Kartenspiel eine Online-Variante und dazu auch noch unzählige Kartenspiele, die speziell für das Internet erfunden wurden. Nicht alle davon sind gelungen und manche sorgen eher für Langeweile als für Unterhaltung. Aber wer weiß, wo er suchen muss, kann sich auf diese Weise wunderbar die Zeit vertreiben.

Was sind die besten Online-Kartenspiele?

Welche Kartenspiele am meisten Spaß machen, ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Die Auswahl ist jedenfalls groß. Klassiker wie Skat, Bridge oder Rommé gibt es ebenso wie das Familienspiel Uno. Auch Sammelkartenspiele haben im Internet eine große Anhängerschaft, mit Hearthstone gehört sogar eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten zu dieser Kategorie. Wer sich die Zeit lieber mit Casinospielen wie Blackjack, Baccarat oder Poker vertreibt, wird ebenso fündig. Die meisten dieser Spiele funktionieren digital genauso gut wie im echten Leben, manche von ihnen machen im Internet sogar noch mehr Spaß. Wichtiger als das Spiel selbst ist die Umsetzung, denn Programmierfehler oder ein umständliches Bediensystem können die Freude schnell zunichtemachen.

Was sind die besten Apps und Webseiten für Kartenspiele?

Deshalb ist die Frage, wo gespielt wird, besonders wichtig. Wer seine Zeit nicht damit verschwenden möchte, alle Alternativen selbst auszuprobieren, muss sich vorher informieren. Bei Smartphone-Apps lohnt es sich vor allem, auf die Anzahl der Downloads zu schauen. Denn auch kostenpflichtige Apps sind manchmal schlecht gemacht und Nutzerbewertungen häufig gekauft. Für viele Sammelkartenspiele gibt es Tests in den großen Videospiel-Zeitschriften. Und Portale wie casinofm.de liefern Testberichte und einen Überblick über die verschiedenen Anbieter von Casinospielen. In dieser Kategorie sind die ausschlagenden Kriterien vor allem eine seriöse Lizenz sowie die unterschiedlichen Bonusangebote. Wer Kartenspiele als Hobby ernstnimmt, sollte in jedem Fall gründlich suchen, bevor er sich auf eine der Alternativen festlegt. Denn das Angebot an Online-Kartenspielen ist geradezu unüberschaubar.

Warum sind Kartenspiele im Internet so beliebt?

Das liegt daran, dass dieses Genre nach wie vor äußerst beliebt ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig. An erster Stelle ist sicherlich der gesellige Charakter von Kartenspielen zu nennen. Zudem ist bei vielen dieser Spiele eine Mischung aus Glück und Können nötig, um zu gewinnen. Deshalb können auch Anfänger ab und zu gegen erfahrene Spieler punkten. Das macht es umso leichter, neue Mitspieler zu finden und zu begeistern. Ein weiterer Grund: Bei vielen Kartenspielen geht es darum, die Gegner zu täuschen und sich gegenseitig eins auszuwischen. Das macht auch online besonders viel Spaß. Schließlich geht es bei den meisten Kartenspielen rasant zu, sodass keine Langeweile aufkommt.

Wer seine Freunde nicht für einen Kartenspiel-Abend begeistern kann, sollte es einmal online versuchen. Denn dort finden sich praktisch zu jeder Tageszeit willige Mitspieler. Mit etwas Glück kann man auf diese Weise sogar neue Bekanntschaften knüpfen. Aber auch, wenn das nicht gelingt: Unterhaltsam ist dieses Hobby auf jeden Fall.