Was Sie über Datensicherheit für Unternehmen im Jahr 2021 wissen sollten

Sie müssen auf der Hut sein und sicherstellen, dass die Daten Ihres Unternehmens sicher sind. Die Beschränkung von Datensicherheitsmaßnahmen hat weder in der Vergangenheit geholfen, noch wird sie in der Zukunft funktionieren. Es sollte überall sein, vom Server bis zum Endpunkt, im Web, im Büro und im System Ihres Eigenheim und jedes Schlupfloch blockieren, das es möglicherweise gibt.

Und warum? Weil das Risiko real ist - und wächst. Es ist kein Geheimnis, dass Cyberkriminelle zwar häufig große Unternehmen ins Visier nehmen, aber auch kleinere Organisationen oder Angriffe auf den privaten PC sind für sie attraktiv. Die Logik ist einfach. Kleine Unternehmen folgen in der Regel einer allgemeinen "nicht viel zu verschwendenden" Denkweise, indem sie weniger Kontrollen und leicht zu verletzende Datenschutz Strategien verwenden.

Hacker sammeln Verbraucherdaten mit der klaren Absicht, Unternehmen und Verbraucher im Allgemeinen finanziell zu missbrauchen. Tatsächlich sind laut dem Verizon-Bericht zu Datenschutzverletzungen 71 Prozent der Verstöße in der Regel finanziell motiviert. Was Cyber-Kriminelle gewinnen, verlieren die Verbraucher, und diese Verluste summieren sich. Ein VPN kann helfen aber was ist vpn?

Was ist ein VPN?

VPNs verschleiern Ihre Internet Protocol (IP)-Adresse und ermöglichen somit, dass Ihre Aktivitäten im Internet praktisch nicht nachvollziehbar sind. VPN-Dienste stellen vor allem sichere und verschlüsselte Verbindungen her, die einen größeren Datenschutz bieten als ein gesicherter WLAN-Hotspot.

Wie können Sie also vermeiden, Opfer von Cyberangriffen zu werden?

Identifizieren Sie sensible Daten und klassifizieren Sie sie. Sie müssen genau wissen, welche Arten von Daten Sie haben, um sie effektiv schützen zu können. Für den Anfang sollten Sie Ihr Sicherheitsteam Ihre Datenbestände überprüfen lassen und Berichte über die Ergebnisse erstellen. Später können sie die Daten in Kategorien einordnen, die auf ihrem Wert für Ihr Unternehmen basieren.

Die Klassifizierung kann aktualisiert werden, wenn Daten erstellt, geändert, verarbeitet oder übertragen werden. Es wäre hilfreich, wenn Sie sich auch Richtlinien ausdenken, die verhindern, dass Benutzer den Grad der Klassifizierung verfälschen. Nur privilegierte Benutzer sollten z. B. die Möglichkeit haben, die Datenklassifizierung herauf- oder herabzustufen.

2. Datenverwendungsrichtlinien sind ein Muss

Natürlich reicht die Datenklassifizierung allein nicht aus. Sie müssen eine Richtlinie entwickeln, die die Zugriffsarten, die auf der Klassifizierung basierenden Kriterien für den Datenzugriff, die Zugriffsberechtigung auf Daten, die ordnungsgemäße Datennutzung usw. definiert. Schränken Sie den Benutzerzugriff auf bestimmte Bereiche ein und deaktivieren Sie ihn, wenn er seine Arbeit beendet hat. Vergessen Sie nicht, dass es für alle Richtlinienverstöße starke Konsequenzen geben sollte.

3. Überwachen Sie den Zugriff auf sensible Daten

Sie müssen die richtige Zugriffskontrolle für den richtigen Benutzer anbieten. Schränken Sie den Zugriff auf Informationen nach dem Konzept der geringsten Berechtigung ein, d. h. es sollten nur die Berechtigungen angeboten werden, die für die Erfüllung des beabsichtigten Zwecks erforderlich sind. So wird sichergestellt, dass der richtige Benutzer die Daten nutzt.

4. Schützen Sie die Daten physisch

Die physische Sicherheit wird bei der Diskussion über bewährte Verfahren zur Datensicherheit oft übersehen. Sie können damit beginnen, Ihre Arbeitsstationen abzuschließen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, damit keine Geräte physisch von Ihrem Standort entfernt werden. Dies wird Ihre Festplatten oder andere sensible Komponenten, auf denen Sie Daten speichern, schützen.

Eine weitere nützliche Datensicherheitspraxis ist das Einrichten eines BIOS-Passworts, um Cyberkriminelle daran zu hindern, in Ihre Betriebssysteme zu booten. Geräte wie USB-Flash-Laufwerke, Bluetooth-Geräte, Smartphones, Tablets und Laptops erfordern ebenfalls Aufmerksamkeit.

Wohin gehen Ihre ungeschützten Daten und wer nutzt sie?

Es ist unmöglich, etwas zu schützen, von dem man nicht weiß, dass es existiert. Daher müssen Sie Ihre Daten und deren Sensibilität mit einem hohen Maß an Genauigkeit erkennen. Sie sollten genau wissen, wie Ihre Daten verwendet werden, wer sie verwendet und wo sie weitergegeben werden. Graben Sie Daten von überall her aus, einschließlich der verschiedenen Geräte und Cloud-Dienste und kategorisieren Sie diese nach ihrer Sensibilität und Zugänglichkeit.

Schlussfolgerung

Viele von uns begrüßen die digitale Transformation und Kriminelle sind bei diesem Trend keineswegs eine Ausnahme. Obwohl das Internet ein grundlegendes Werkzeug ist, können Benutzer extrem anfällig für Datensicherheitsverletzungen sein. Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass viele dieser Netzwerkverletzungen durch E-Mail-Phishing verursacht werden, das in nur einem Jahr um schwindelerregende 350 Prozent zugenommen hat.