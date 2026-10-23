Wischen, matchen, schreiben: Dieses Grundprinzip prägt Dating-Apps seit Jahren, doch gerade ändert sich vieles gleichzeitig. Tinder hat im März 2026 beim Event „Sparks 2026“ in Los Angeles die KI-Funktion „Chemistry“ vorgestellt, die Profile vorab auswählen soll. Der Hintergrund ist ein Problem, das inside digital klar benennt: Die Zahl der aktiven Nutzer ist von 75 Millionen im Jahr 2021 auf aktuell 50 Millionen gesunken, als Hauptgrund gilt die „Swipe Fatigue“.

Dazu kommen neue Spielregeln bei Konkurrenten wie Bumble und die Frage, wie viel künstliche Intelligenz im Chat überhaupt erwünscht ist. Ein Überblick darüber, was sich ändert und worauf Nutzer achten sollten.

Tinder Chemistry: Vorauswahl statt Dauerwischen

Die neue Funktion übernimmt die Vorauswahl passender Profile, damit Nutzer nicht mehr endlos wischen müssen. Die Neuerungen starten zunächst schrittweise in den USA, in Los Angeles laufen bereits erste Beta-Tests für echte Events. Ob und wann die KI-Features in Deutschland ankommen, ist bislang offen.

Auch abseits der KI plant Tinder Änderungen: Live-Selfie-Prüfungen sollen Fake-Profile bremsen, Profilbilder füllen künftig den ganzen Bildschirm, dazu kommen Video-Speed-Dating und Live-Events wie die sogenannten Tinder-Raves. Die Richtung ist klar: weniger Dauerwischen, mehr echte Begegnungen.

Hinter dem Umbau steckt eine einfache Rechnung: Wenn Wischen müde macht, soll die App die Arbeit der Vorauswahl übernehmen. Ob Menschen die Auswahl ihres Gegenübers tatsächlich einer KI überlassen wollen, ist allerdings eine andere Frage, auf die erst die Praxis eine Antwort liefert.

Wie viel KI im Chat wollen Singles wirklich?

Bei der Frage nach KI-Hilfe sind Nutzer gespalten. In einer Umfrage von Parship unter mehr als 1000 Singles, über die techbook berichtet, finden es 57 Prozent in Ordnung, sich von einer KI für Nachrichten inspirieren zu lassen, solange sie die eigentliche Nachricht selbst formulieren. Gleichzeitig würden 64 Prozent den Kontakt abbrechen, sobald sie merken, dass die Nachrichten vollständig von einer KI stammen. Beim eigenen Dating-Profil sind die Hemmungen geringer: 34 Prozent lassen sich dabei bereits von KI unterstützen.

Ein ähnliches Bild zeichnet eine repräsentative Befragung des Branchenverbands Bitkom unter 1.006 Personen ab 16 Jahren, darunter 532 mit Online-Dating-Erfahrung: 78 Prozent würden lieber jemanden im realen Leben kennenlernen, 19 Prozent der Dating-Nutzer haben KI-Texte für Chat-Formulierungen verwendet. Die wichtigsten Zahlen beider Erhebungen im Überblick:

Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Befragungen und sind nicht direkt vergleichbar, das Muster ist trotzdem deutlich: KI wird als Ideengeber akzeptiert, als Ersatz für das eigene Schreiben lehnt die Mehrheit sie ab. Das passt zur Einschätzung der Parship-Psychologin Lisa Fischbach, Vertrauen entstehe meist durch eine persönliche und individuelle Ausdrucksweise.

Online-Dating ist Alltag, deshalb zählen Schutzfunktionen

Dass solche Neuerungen viele Menschen betreffen, zeigt die Verbreitung: Wie die BILD-Zeitung in seinem Dating-App-Vergleich schreibt, haben 2023 rund 77 Prozent der Singles zwischen 16 und 29 Jahren online nach einem Partner gesucht.

Mit der Verbreitung wächst auch das Missbrauchsrisiko. Soziologe Thorsten Peetz geht laut Tagesspiegel davon aus, dass viele Nutzende mit KI-Bots konfrontiert sind, die Vertrauen erschleichen wollen, oft mit dem Ziel, Geld zu bekommen. Gleichzeitig setzen Apps KI auch zum Schutz ein. Diese Funktionen nennen die Berichte bei Tinder:

Auto-Blur: Nachrichten, die ein KI-Sprachmodell als grenzüberschreitend einstuft, werden unscharf dargestellt, Nutzende entscheiden selbst, ob sie sie ansehen.

„Are You Sure?“: Eine Erinnerung an Absender, respektvoll zu bleiben, bevor die Nachricht rausgeht.

Live-Selfie-Prüfung: Die Fotoverifizierung per Selfie soll Fake-Profile bekämpfen.

Ein Restrisiko bleibt trotzdem, denn wie verbreitet Bots tatsächlich sind, lässt sich laut Peetz schwer sagen. Bei Geldforderungen oder Profilen, die auffällig perfekt wirken, ist Misstrauen also weiterhin angebracht.

Bumble: Beide dürfen jetzt den ersten Schritt machen

Auch Bumble ändert sein Grundprinzip. Seit dem 11. August 2026 gilt: Wo nach einem Match bisher nur Frauen die erste Nachricht schreiben durften, können laut techbook jetzt beide Seiten das Gespräch eröffnen. Die Antwortfrist wird von 24 auf 72 Stunden verlängert, und sehr kurze Nachrichten lösen einen Hinweis aus, der zu persönlicheren Einstiegen anregen soll. Der Chat ist außerdem erst vollständig freigeschaltet, wenn die erste Nachricht beantwortet wurde.

Die Zahlen dazu stammen vom Unternehmen selbst: In einer Bumble-Umfrage unter 1.000 Singles zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland fühlen sich 55 Prozent der Frauen sicherer, wenn sie selbst entscheiden, wann ein Gespräch beginnt. In Tests in Kanada stieg die Zahl der Gespräche bei Frauen laut Bumble mehr als doppelt so stark wie bei Männern, 92 Prozent der befragten Frauen gaben an, weiterhin die Kontrolle zu behalten. Als Herstellerangaben sollten diese Werte mit etwas Vorsicht gelesen werden.

Fazit: Technik darf helfen, das Gespräch bleibt Menschensache

Dating-Apps probieren gerade aus, wie viel Technik zwischen zwei Menschen passt. KI soll Auswahl und Schutz übernehmen, die eigentliche Unterhaltung wollen viele Nutzer weiterhin selbst führen.

Praktisch heißt das: KI als Ideengeber nutzen, Profil und Nachrichten persönlich halten, bei Geldforderungen skeptisch bleiben und Schutzfunktionen wie Auto-Blur oder Selfie-Verifizierung mitnehmen, wo sie angeboten werden. Dann bringen die Neuerungen tatsächlich weniger Frust und mehr echte Treffen. Wie schnell die KI-Funktionen von Tinder hierzulande ankommen und ob Bumbles neue Regel hält, was das Unternehmen verspricht, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.