Dauercamper für bis zu 30 Jahre geehrt

× Erweitern Geschäftsführer Christoph Spieles (rechts) und Campingparkverwalter Klaus Schmitt (4. v. r.) mit den geehrten langjährigen Campern des Campingparks Breitenauer See

Einen schönen Abend verbrachten 30 Dauercamper des Campingparks Breitenauer See mit ihren Angehörigen im Restaurant „Rößle“ in Willsbach.

Der Naherholungszweckverband Breitenauer See (NZV) bedankte sich mit einem Abendessen bei langjährigen Dauercampern und überreichte Dankgeschenke. So wurden Dauercamper, die in den Jahren 2018 und 2019 bereits seit 10, 20 und 30 Jahren einen Standplatz im Campingpark Breitenauer See besitzen, geehrt. Der Geschäftsführer des NZV, Christoph Spieles und Campingparkverwalter Klaus Schmitt überreichten an die Familien Dankesurkunden mit der jeweiligen Jahreszahl sowie je nach Dauer des Mietverhältnisses Badetuch, Camperwein oder eine Magnumflasche Sekt für die langjährige Treue. Christoph Spieles ging kurz auf die Geschichte des Campingparks ein und erinnerte daran, dass dieser bereits 1985 seinen Betrieb aufgenommen hat und sich seither stetig weiterentwickelt hat. Des Weiteren sprach er aktuelle Neuerungen und Vorhaben an. Er bedankte sich auch im Namen des Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Tilman Schmidt für die langjährige Verbundenheit zum Breitenauer See, in der Hoffnung, dass diese auch noch lange Jahre anhalten wird. Der Abend endete nach einem gemeinsamen Abendessen mit netten Gesprächen und gemeinsamen Beisammensein.