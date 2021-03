Demeter-Imkerkurs in Heilbronn

Von Mai bis Oktober veranstaltet der Demeter-Imkermeister Bodo Peter und sein Kollege Andreas Blaschke einen Imkerkurs bei den Bienen auf der Heilbronner Waldheide. Der Kurs findet einmal bis zweimal monatlich, samstags Vormittag, statt und führt in die Welt der Bienen ein. Es werden insgesamt 9 Zusammenkünfte und 30 Themen rund um die Bienen angeboten. Am Kursende ist jeder Teilnehmer in der Lage, selbst Bienen zu halten und jeder bekommt eine Teilnehmerurkunde. Wer sich dafür interessiert, meldet sich bitte bei andreas@schwarmdynamik.de oder unter Telefon 07062.9020701 an.

Demeter-Imkerei

Bodo Peter, Imkermeister

Hermann-Wolf-Straße 37

74081 Heilbronn a./N.

Tel: 07131.84663

www.demeter.de/BodoPeter