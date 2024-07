Den Beitrag von NVIDIA zur Gaming-Technologie verstehen

Wer sich heutzutage im Bereich des PC-Gamings aufhält, für den führt eigentlich kein Weg mehr an der Firma Nvidia vorbei. Zwar nutzen einige Spieler auch AMD-Karten, jedoch spielt die überwiegende Mehrheit der PC-Spieler mit einer Nvidia-Grafikkarte. Doch warum konnte sich ein Unternehmen auf diesem Markt so sehr durchsetzen? Dafür ist ein Blick auf verschiedene Teilbereiche des Gamings nötig, um die Monopolstellung Nvidias zu verstehen und zu schauen, wie sich diese über die letzten zwei Jahrzehnte etablieren konnte.

1. Entwicklung leistungsstarker GPUs

Schon seit den frühen 2000ern hat sich Nvidia bereits als einer der Top-Lieferanten für ausgezeichnete Grafikkarten durchsetzen können. Herauskristallisiert hat sich deren Erfolg vor allem durch den Umschwung von 2D auf 3D Mitte der 90er Jahre, wo Nvidia als einer der wenigen Gewinner hervorgegangen ist.

Seitdem sind sie eigentlich die Firma, die den Takt auf dem Markt der Videospiel-GPUs angibt. Sie stellen in eigentlichen allen Fällen ihre neuesten Modelle zuerst vor – und erst danach zieht die Konkurrenz nach. Dabei bleiben die Nvidia-Karten jedoch immer an erster Stelle, und das sowohl preislich als auch in Sachen Leistung. Für jedes Budget lässt sich die passende GPU finden, was Nvidia für alle Gamer zugänglich macht.

2. Passende Software mit GeForce Experience

Und auch in Sachen Software kann kaum eine andere Firma mit Nvidia mithalten. Schon seit vielen Jahren gibt es zusätzlich zu den Grafikkarten das Programm GeForce Experience, das eine große Bandbreite an Möglichkeiten für Gamer zur Verfügung stellt. Nicht nur werden darüber die Treiber immer aktuell gehalten, auch die Spiele können entsprechend der GPU und den eigenen Anforderungen perfekt an das eigene System angepasst werden. Für Laien ein absolut brauchbares Tool.

Zudem bietet GeForce Experience auch ein Ingame-Overlay mit ShadowPlay, Screenshots und vielen anderen tollen Optionen, um das Beste aus dem Spiel herauszuholen.

3. Enge Zusammenarbeit mit anderen Videospielfirmen

Nvidia arbeitet mit allen drei großen Entwicklern für Konsolen zusammen, hat somit also nicht nur auf dem PC-Markt, sondern auch auf Sony, Microsoft und Nintendo einen großen Einfluss. Zudem ist Nvidia wichtig für die Entwicklung verschiedener Spiele-Engines, darunter auch die Unreal Engine, die von Epic Games für ihre Titel wie Fortnite genutzt wird. Diese sind auch für Hobby-Entwickler super spannend!

4. RTX, DLSS und andere fortschrittliche Technologien

Nvidia ist obendrein der Vorreiter, wenn es um die Weiterentwicklung der Technologien im Bereich Videospiele geht. Zwar werden viele dieser Aspekte später auch von AMD und auch Intel aufgegriffen, doch keiner kann diese so gut in Spiele einfügen wie Nvidia. Einige dieser Optionen schauen wir uns genauer an.

Raytracing ist die neueste Entwicklung und sorgt dafür, dass Licht im Spiel in Echtzeit simuliert wird. Dadurch entsteht eine bessere Stimmung innerhalb des Spiels, mit realistischen Schatten und Spiegelungen. DLSS : “Deep Learning Super Sampling” wird vor allem für eine höhere Bildauflösung genutzt und durch KI gesteuert.

: “Deep Learning Super Sampling” wird vor allem für eine höhere Bildauflösung genutzt und durch KI gesteuert. GameWorks : Ist für HairWorks und einige andere Techniken in Spielen verantwortlich, die Realismus hervorrufen sollen.

: Ist für HairWorks und einige andere Techniken in Spielen verantwortlich, die Realismus hervorrufen sollen. Reflex: Sorgt dafür, dass weniger Verzögerung zwischen den Eingaben und dem Bild entsteht. Passt dabei auch die FPS an.

5. Cloud-Gaming der Zukunft

Eines der neuesten Projekte von Nvidia ist Geforce Now, das Cloud-Gaming auf eine neue Ebene heben will. Schon jetzt lassen sich tausende Titel ohne PC-Anforderungen und ohne Installation spielen – und das auf so gut wie jedem Gerät. Kein Ruckeln und kein teurer PC ist nötig, um selbst Titel wie Elden Ring oder Cyberpunk 2077 zu zocken. Das macht den Einstieg ins Gaming deutlich billiger und ist eine wunderbare Alternative für alle, die lieber zwischendurch spielen wollen.