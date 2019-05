Im denn‘s Biomarkt Heimat einkaufen

Frische und Vielfalt mit einem breiten Angebot an Produkten aus kontrolliert-biologischem Anbau, einem großen Sortiment an Biolebensmitteln, Naturkosmetik und Drogerieartikeln finden Kunden in den »denn‘s« Biomärkten in Heilbronn sowie seit kurzem auch in Neckarsulm. Beide Märkte bieten mit über 6000 Artikeln ein Vollsortiment für den täglichen Bedarf auf 700 Quadratmetern in Neckarsulm und mit einer Verkaufsfläche von 920 Quadratmetern im Heilbronner »denn‘s«. Der nachhaltige Wocheneinkauf wird mit täglich frischem Obst und Gemüse regionaler Lieferanten, Backwaren in Bio-Qualität der Bio-Bäckerei Schäfer aus Illingen sowie einer großen Auswahl lokaler Weine abgerundet. Das Konzept der »denn‘s« Biomärkte lautet: aus der Region - für die Region. Denn gut 80 regionale Partner aus Landwirtschaft, Gartenbau und Verarbeitung beliefern beide Märkte. An den Käsebedientheken sowie an der Fleischtheke in Heilbronn erhalten Kunden jede Menge regionale sowie auch internationale Spezialitäten mit individueller Beratung und ausführlicher Produktinformation. In den Bistros der beiden Biomärkte können Kunden kleine Snacks und Kaffee genießen und sich so vor oder nach dem Einkauf stärken.

Mit heute insgesamt 300 Märkten in Deutschland und Österreich gehört das Unternehmen, das Teil der dennree Gruppe ist, zu den führenden Bio-Facheinzelhändlern im deutschsprachigen Raum. Alle »denn‘s« Biomärkte sind Mitglieder der Biomarktverbundgruppe, die sich mit 300 weiteren selbstständigen Biomärkten für die Interessen von landwirtschaftlichen Erzeugern, Herstellern und Bio-Konsumenten stark macht. Diese dient dazu, die Interessen von landwirtschaftlichen Erzeugern, Herstellern und Bio-Konsumenten in den Fachmärkten vor Ort zu vereinen. Alle Produkte bei »denn‘s« stammen aus kontrolliert-biologischem Anbau und entsprechen mindestens den Richtlinen der EG-Öko-Verordnung. Die »denn‘s« Biomärkte in Heibronn und Neckarsulm bieten kostenlose Kundenparkplätze. Besitzer einer »denn‘s« Kundenkarte erhalten bis zu 4 Prozent Rabatt auf ihre Einkäufe.

Mehr Infos unter www.denns-biomarkt.de