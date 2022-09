Der Beruf des Goldschmiedes - ein Beruf, der nie aus der Mode kommt

Auch immer mehr Hobby-Goldschmiede erfreuen sich an ihren selbstgemachten Schmuckstücken. Besonders beliebt ist es, bei zukünftigen Eheleuten, die Eheringe selber zu gestalten und mit dem Goldschmied des Vertrauens zusammen herzustellen. Die Kunst des Goldschmiedes reicht schon bis in die Antike zurück. Und doch sehen die meisten immer nur die fertigen Glanzstücke, ohne ganz genau zu wissen, wer die edlen Teile überhaupt hergestellt hat.

Einfach erklärt

Dieses Handwerk umfasst die Be- und Verarbeitung von edlen Metallen. Auf eine sehr spezielle Weise vereint dieser Beruf die Naturwissenschaften mit den jeweiligen kulturellen Aspekten. Der Goldschmied lässt Schmuckstücke entstehen, die der aktuellen Zeit und den Kulturen entsprechen. Ein Edelstein oder auch ein Edelmetall zeigt seine volle Schönheit erst nach der Bearbeitung durch den Goldschmied. So entstanden bereits wertvolle Piratenschätze und königliche Schatzkammern mit unvorstellbaren Werten. Heutzutage legen immer mehr Goldschmiede ihre Arbeit offen zur Schau, damit die Endverbraucher sehen können, wer die edlen Stücke herstellt. Der Beruf des Goldschmiedes ist schon seit langer Zeit und wird auch noch in Zukunft ein ehrenwerter und sehr kreativer Job bleiben. Ein Goldschmied verfügt über einen weit gefächerten Goldschmiedebedarf, um seinen Beruf überhaupt ausführen zu können.

Zeitgeschichte

Ela auf Pixabay

Erst im Mittelalter bekam der Goldschmied seine Berufsbezeichnung. Ein fundiertes Fachwissen und spezielle Kenntnisse mussten für diese Aufgabe angelernt werden. Alchemisten brachten damals einen schlechten Ruf zu den Goldschmieden, da sie behaupteten, unterschiedliche Dinge und Materialien zu Gold werden lassen zu können. So kamen die ersten Fälschungen auf den Markt. Damit man den richtigen Goldschmieden wieder Vertrauen schenken konnte, wurden die kleine Ladenlokale mit Fenstern zur Straße versehen, so dass die Passanten die Goldschmiede bei der Arbeit jederzeit beobachten konnten.

Unglaublich aber wahr, bis 1282 gab es bei den Goldschmieden keine einheitliche Maßeinheit. Jeder Goldschmied hatte so seine ganz eigene Methode. Und diese konnten auch von Land zu Land stark variieren. Dann endlich wurde in Lübeck die Waage erfunden und galt von dort an als das genauste Messgerät. Nur noch Goldschmiede mit dieser, zu damaligen Zeiten sehr teuren Waage wurde in Bezug auf das Gewicht Vertrauen geschenkt.

Die Künstler der Zeit

Die Renaissance hat die Goldschmiede als wahre Künstler herausstechen lassen. Auch Maler fingen an eine Lehre in der Goldschmiedekunst zu absolvieren, damit sie dann auch als Bildhauer arbeiten konnten. Einer der bekanntesten Bildhauer seiner Zeit war Sandro Botticelli.

Im 17. Und 18 Jahrhundert mochte man es protzig und groß. Immer mehr wurden wertvolle Edelsteine durch die Goldschmiede verarbeitet. Dadurch bekam der Beruf des Goldschmiedes einen ganz anderen und hochwertigeren Stellenwert. Wer es schaffte, ein Schmuckstück an eine Marquise oder Baronin zu verkaufen, der konnte sich über Ruhm und Ehre freuen, wenn denn der König ebenfalls Gefallen an dem teuren Schmuckstück gefunden hatte, ansonsten konnte sich der Goldschmied nirgends mehr sehen lassen.

Goldschmiede als reisende Geschäftsleute

Im 18. Jahrhundert gingen mehr und mehr Goldschmiede auf Reisen, um ihre wertvollen Schmuckstücke weltweit präsentieren zu können. Nur Privilegierte konnten sich die teuren Edelmetalle damals leisten. Da es damals bereits die Eisenbahn gab, wurden die Reisen entsprechend erleichtert. Goldschmiede aus aller Welt, wie zum Beispiel aus Indien oder Russland, trafen sich und konnten sich so untereinander über ihr Handwerk austauschen.

Im 20. Jahrhundert entstanden viele unserer heutzutage bekannten Schmuckmarken. Die Schmuckdesigner aus dieser Zeit gelten als die Ikonen der Eleganz, an denen sich noch heute die Juweliere orientieren.

Heutzutage ist es natürlich für die Goldschmiede und Juwelieren viel einfacher geworden, sich mit anderen Kollegen weltweit zu messen. Das Internet gilt hier als die Plattform des Austauschens. Es bietet aber nicht nur die Möglichkeit, sich mit Kollegen in Verbindung zu setzen, auch werden hier Kunden weltweit angesprochen. Schmuckstücke sind so für so gut wie jeden verfügbar. Mit der Zeit gewinnen die Schmuckstücke aber nicht nur an materiellem Wert, sondern sie bekommen auch durch ihre Besitzer einen ganz eigenen persönlichen Wert. Diesen Wert kann man nicht mit Gold abwägen. Dieser Wert wird anhand der Lebenserfahrung und der Erlebnisse gemessen und ist von Person zu Person unterschiedlich. Gerne werden Schmuckstücke innerhalb der Familie von Mutter zur Tochter, zur Enkeltochter weitervererbt. Und genauso entstehen die Traditionen und lassen die Arbeit der Goldschmiede unendlich überleben.