Der Christmas Garden verzaubert Stuttgart, 18.11.26 bis 16.01.27

Mit Einbruch der Dämmerung beginnt in der Wilhelma eine magische Reise: Ab dem 18. November verwandelt der Christmas Garden Stuttgart den Zoologisch-Botanischen Garten zum achten Mal in eine funkelnde Winterlandschaft. Bis zum 16. Januar 2027 erwartet die Besucherinnen und Besucher eine neu gestaltete Lichterwelt mit beeindruckenden Installationen, farbenprächtigen Szenen und stimmungsvoller Musik. Der rund zwei Kilometer lange Rundweg lädt dazu ein, die historischen Parkanlagen aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben und dem vorweihnachtlichen Trubel für einige Stunden zu entfliehen.

Der Christmas Garden ist eine aufwendige audiovisuelle Open-Air-Inszenierung, die außergewöhnliche Parks, Zoos und Gärten in leuchtende Landschaften verwandelt. Lichtkunst, Architektur und Natur verschmelzen dabei mit eigens komponierter Musik und ausgefeiltem Sounddesign. Das Besondere: Die Rundwege werden jedes Jahr neu gestaltet und individuell in das jeweilige Ambiente eingebettet. So gleicht kein Christmas Garden dem anderen. Seinen Anfang nahm das Konzept 2016 im Botanischen Garten Berlin. Zwei Jahre später wurde die Stuttgarter Wilhelma zum ersten Standort in Baden-Württemberg und findet aktuell bereits zum achten Mal statt. Inzwischen hat sich das Lichtkunst-Event zu einer internationalen Erfolgsgeschichte entwickelt: 2025 gab es insgesamt 13 Christmas Gardens in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Zu den internationalen Schauplätzen zählen unter anderem der Windsor Great Park bei London, der Parc de Saint-Cloud in Paris und der Botanische Garten in Rom.

Auch in Stuttgart dürfen sich die Gäste auf zahlreiche neue Installationen und leuchtende Überraschungen freuen. Millionen Lichtpunkte lassen die Landschaft in unterschiedlichen Farben erstrahlen und schaffen besondere Momente für Familien, Paare und Freunde. Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin blickt der Saison mit Vorfreude entgegen: »Wir freuen uns sehr, dass die Winterzeit Schritt für Schritt näher rückt und Christmas Garden unsere historischen Parkanlagen allabendlich in ein Meer aus Lichtern und Farben tauchen wird.« Für viele Gäste ist der abendliche Spaziergang zu einer liebgewonnenen Tradition in der Vorweihnachtszeit und an den Festtagen geworden. Neben den Lichtinstallationen bietet der Christmas Garden auch Gelegenheit für genussvolle Pausen. Im Restaurant Amazonica sowie entlang des Rundwegs warten süße und herzhafte Snacks, heißer Glühwein und Punsch auf die Besucher. Ein nostalgisches Karussell, leuchtende Zuckerwatte und zahlreiche Fotospots ergänzen das Angebot. Für Kinder gibt es während der gesamten Saison eine spannende Rallye; an ausgewählten Familientagen sind zusätzliche Überraschungen geplant.

8. Christmas Garden Stuttgart, Mi. 18. November bis Sa. 16. Januar, täglich 17 bis 21 Uhr (letzter Einlass 19.30 Uhr), am Do. 24. & Do. 31. Dezember geschlossen, alle Infos, Tickets & Termine: christmas-garden.de/stuttgart