Der Countdown für die BUGA läuft

Bundespräsident Walter Steinmeier eröffnet Buga auf dem Heilbronner Marktplatz

Heilbronn geht mit der Bundesgartenschau, der ersten Kombination aus Garten- und Stadtausstellung, neue Wege. Auch mit der Eröffnungsfeier am 17. April. Sie wird im Herzen der Stadt auf dem Marktplatz gefeiert anstatt wie traditionell üblich auf einer Bühne auf dem BUGA-Gelände. „Uns ist es wichtig, dass möglichst viele Bürger dabei sind und so auch die enge Verbindung zwischen Stadt und BUGA deutlich wird“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. „Denn BUGA und Stadt gehören untrennbar zusammen. Die Eröffnungsfeier im Herzen der Stadt zu beginnen, einem Ort vieler Feste und damit Heilbronner Lebensfreude, ist ein hervorragend passender Ausdruck des erfolgreichen Miteinanders.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr der BUGA wird deshalb zur Eröffnung eine Festrede halten und danach gemeinsam mit den geladenen Gästen und Besuchern zum BUGA-Gelände gehen. Der SWR überträgt die Eröffnung live im Fernsehen.

Die Buga in Heilbronn ist die erste in der fast 70-jährigen Buga-Geschichte, die eine Garten- und Stadtausstellung kombiniert. Unter dem Motto „Blühendes Leben.“ präsentiert sie 173 Tage lang gärtnerisches Können kombiniert mit urbanem Wohnen am Neckar, ergänzt mit einem breit gefächerten Veranstaltungsprogramm mit rund 5000 Programmpunkten. Mit der Buga revitalisiert die Stadt Heilbronn auf 40 Hektar eine ehemalige Gewerbebrache in der Innenstadt und wandelt sie in ein lebendiges grünes Stadtquartier am Neckarufer um.

Buga-Tag am 16. Januar auf der CMT Stuttgart

Die Buga Heilbronn ist Kulturpartner der Tourismusmesse CMT. Sie findet vom 12. Bis 20 Januar in Stuttgart statt. Wer im Besitz einer Buga-Dauerkarte oder einem Gutschein für eine solche ist, ist, hat auf der CMT freien Eintritt. Auch BUGA-Zwerg Karl wird dabei sein. Auch auf anderen Messen wird die Buga Heilbronn fwerben: Auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin (18. bis 27. Januar), auf der ITB Berlin (6. bis 10. März) und auf der Inventa in Karlsrue (15. Bis 17 März). Zusätzlich nimmt sie auch regional bedeutsame Messen wahr wie den Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz, die Touristikmesse Koblenz, Freizeit Touristik & Garten in Nürnberg oder Garten in München. Zahlreiche Busreise-Veranstalter haben die BUGA als Reiseziel 2019 in ihre Kataloge aufgenommen. Auch Anbieter von Flusskreuzfahrten haben die BUGA Heilbronn im Angebot.

Kostenloser Schiff-Shuttle zur Buga

Die BUGA zu Land und zu Wasser – mit dem kostenlosen Schiff-Shuttle ist beides möglich. Etwa alle 45 Minuten verbindet ein Motorschiff den nördlichen Eingang Wohlgelegen mit dem Campuspark im BUGA-Gelände. Auf der Fahrt nach Süden mit Zwischenstopp am Gastronomie-Standort Alte Reederei, auf der Rückfahrt nonstop. „Mit diesem kostenlosen Schiff-Shuttle haben wir ein attraktives Angebot für die Besucher, die Perspektive zu wechseln und vom Neckar aus einen spektakulären Blick aufs Gelände zu bekommen. Gleichzeitig ist es eine gute Möglichkeit, die Strecke zu Beginn oder am Ende eines interessanten BUGA-Tags erholsam zurückzulegen“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.

Im Pendelverkehr fährt das Schiff mit dem Namen Willy Schneider und einer Kapazität von 199 Passagieren täglich hin und her. Bisher war das Motorschiff auf dem Rhein unterwegs. Der Namensgeber Willy Schneider, einst populärer Volks- und Schlagersänger, taufte es höchst selbst vor gut 30 Jahren. Seitdem ist es für das Schiffs-Charterunternehmen Charterliner aus Oestrich-Winkel unterwegs, das es samt Kapitän einen Sommer lang an die BUGA ausleiht. Wie der Rhein ist auch der Neckar mit dem Alt-Neckar-Arm am BUGA-Gelände eine Bundeswasserstraße, die Kapitäne nur mit einem entsprechenden Führerschein befahren dürfen.

Der Schiff-Shuttle ist eines von mehreren Transportangeboten, die BUGA-Besucher allen Alters gern in Anspruch nehmen. Außerhalb des Geländes ergänzt die BUGA das Angebot mit einem kostenlosen Bus-Shuttle. Er verbindet die Eingänge Innenstadt (Kranenstraße) und Wohlgelegen (Im Zukunftspark) mit Zwischenstopp an der Theresienwiese. Besucher können damit bequem von und zu den Parkplätzen am Eingang Wohlgelegen und auf der Theresienwiese gelangen. Der Bus-Shuttle fährt bedarfsangepasst mindestens im 15-Minuten-Takt während der Öffnungszeiten der BUGA von 9 bis 19 Uhr, bei Veranstaltungen am Abend auch länger. Zum Einsatz kommen Busse der Verkehrsbetriebe der Stadt Heilbronn, darunter auch ein E-Bus.

Mit dem Kombiticket macht die BUGA den Besuchern die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr leicht. Im Geltungsbereich des HNV und des Kreisverkehr Schwäbisch Hall fahren Besucher mit Tagesticket und 2-Tagesticket kostenfrei zur BUGA. Erstmals bei einer Bundesgartenschau bekommen auch Dauerkartenbesitzer Rabatt im öffentlichen Nahverkehr und zahlen 50 Prozent für Einzeltickets im Geltungsbereich des HNV und im Übergangsbereich des HNV zum Kreisverkehr Schwäbisch Hall (z.B. auch Schwäbisch Hall). Am Fahrkartenautomaten drücken sie einfach die Taste für Kinderfahrscheine.

Wer nicht mehr ganz gut zu Fuß ist und beim Rundgang übers Gelände Unterstützung braucht, kann sich an den Eingänge Wohlgelegen und Innenstadt Rollstühle, Rollatoren und Bollerwagen gegen Pfand ausleihen. Eigene Rollstühle, Krankenfahrstühle und E-Scooter für Gehbehinderte sind im Gelände zugelassen.

Große Nachfrage nach Dauerkarten

Seit dem Start des vergünstigten Vorverkaufs der Dauerkarten haben sich bis dato 19.000 Personen eine Dauerkarte gesichert. Währenddessen gehen die Bauarbeiten und Vorbereitungen auf dem Gelände ungehindert weiter. Überall wird fleißig gearbeitet. Fast alle der 960 Bäume sind gepflanzt, Rasenflächen eingesät und grün, Rosen und Stauden haben im Sommer schon zum ersten Mal geblüht. Eine Million Blumenzwiebeln stecken im Boden, um die Besucher zur Eröffnung mit einem bunten Blütenmeer zu empfangen. Mittlerweile sind alle Straßen asphaltiert. Im Inzwischenland nehmen die Gartenkabinette Gestalt an, im Campuspark wächst der Sportpunkt und im Fruchtschuppen beginnt demnächst der Innenausbau für die Blumenschauen, die Gastronomie und den Gärtnermarkt. Am Eingang Innenstadt entsteht derzeit der Platz bei der Experimenta, wo sich auch die Kassen der Buga befinden werden.