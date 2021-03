Der deutsche Tabakmarkt im Wandel

Rund 75 Milliarden Zigaretten wurden im Jahr 2020 deutschlandweit verkauft. Das ist immer noch üppig, doch noch vor 20 Jahren war es doppelt so viel. Tatsächlich ist der Tabakkonsum seit der Jahrtausendwende enorm gesunken. In Rauch aufgelöst hat sich der Qualm aber längst noch nicht. Seit 2016 stagniert der Trend. Eine neue Form des Glimmstängels gewinnt zudem an Popularität, dampfende E-Zigaretten.

Deutschland hängt noch immer an der Zigarette

Rund ein Viertel der Erwachsenen hierzulande raucht. Im europäischen Vergleich reiht sich Deutschland somit in das Mittelfeld ein. Zum Vergleich: Die Spitzenraucher der EU sind Griechenland und Frankreich, dort greift mehr als jeder Dritte zur Zigarette. Am anderen Ende der Skala findet sich Schweden ein, wo lediglich 7 % der Bürger dem Tabakrauch frönen.

Dass die Raucherquoten hierzulande immer noch zu hoch sind, verdeutlicht jedoch ganz eine andere Statistik. Denn laut Bundesgesundheitsministerium sterben jährlich über 127 000 Menschen an den Folgen des Rauchens, das sind 13,5 % aller Todesfälle. Damit gilt Rauchen auch weiterhin als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko Deutschlands.

Das Raucher-Image wandelt sich

Rauchen ist eine schwerwiegende Belastung für die Gesundheit – diesem Fakt sind sich die deutschen Raucher durchaus bewusst. Tatsächlich wünscht sich mehr als die Hälfte, in naher Zukunft mit dem Rauchen aufzuhören. Viele weitere beteuern zumindest, den Tabakkonsum verringern zu wollen. Häufigstes Motiv sind dabei gesundheitliche Gründe, gefolgt von Geld.

Dass Rauchen heute nicht mehr im Mode ist und die gesellschaftliche Akzeptanz sinkt, legt auch eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Thema Rauchverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland nahe.

Den Ergebnissen zufolge ist die Raucherquote der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren seit 2001 von rund 28 % auf lediglich 6 % gesunken. Ebenso erreichte der Anteil an Jugendlichen, die noch kein einziges Mal in ihrem Leben gequalmt haben, ein historisches Tief.

Die Tabakindustrie erfindet sich neu

Die Raucherquote sinkt, das Image ist angeschlagen und Zigarettenfabriken werden reihenweiße geschlossen – man könnte also meinen, es stehe schlecht um die Tabakindustrie. Doch der Schein trügt.

Denn trotz allem wurden in Deutschland zuletzt Rekordumsätze mit Tabakwaren erwirtschaftet: 28,8 Milliarden Euro. Die wichtigsten Einnahmequellen sind nach wie vor Zigaretten, gefolgt von Feinschnitt, Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak.

Doch die Branche will ihr verrauchtes Image loswerden und richtet deshalb ihren Fokus auf weniger schädliche, rauchfreie Tabakwaren. Größter Hoffnungsträger der Industrie ist die E-Zigarette – und diese scheint den Nerv des modernen Tabakkonsumenten zu treffen.

Qualm weicht Dampf – die elektrische Zigarette boomt

Bild © Andrey Popov/Adobe Stock Sieht aus wie ein Kugelschreiber, ist aber eine E-Zigarette.

E-Zigaretten sind bislang zwar nur figurativ gesprochen in aller Munde, doch der Zulauf ist groß: Für 2021 werden 550 Millionen Euro Umsatz erwartet. Die jährlichen Zuwächse beliefen sich zuletzt auf rund 25%. Besonders großen Anklang finden E-Zigaretten bei den zwischen 25- und 55-jährigen. Aber auch Jugendliche „vapen“ immer öfter.

Der gravierende Unterschied zu den herkömmlichen Tabakröllchen besteht darin, dass bei elektronischen Zigaretten kein Rauch produziert wird. Je nach Modell wird Tabak beziehungsweise eine nikotinhaltige Flüssigkeit, die sogenannten Liquids, zwar erhitzt, jedoch nicht verbrannt. Viele giftige Stoffe, die durch das Verbrennen entstehen, werden beim „Dampfen“ also nicht freigesetzt.

Sind E-Zigaretten die "gesündere" Alternative? Das sagt die Wissenschaft

Das Dampfen von E-Zigaretten ist in vielerlei Hinsicht weniger gesundheitsschädlich ist als herkömmliches Rauchen – die staatliche Gesundheitsbehörde Großbritanniens kam etwa zu dem Ergebnis, dass der E-Zigarettendampf um 95 % weniger schädlich sei als Tabakrauch.

Dampf-Zigarette: Rauchstopp-Potential

Viele sehen im Dampfen eine weniger schädliche Alternative zum herkömmlichen Zigarettenrauchen, und betonen, dass E-Zigaretten sogar für die Rauchentwöhnung eingesetzt werden können. Ein Weg, den tatsächlich viele Raucher einschlagen. So gaben etwa im Rahmen einer Umfrage aus dem Jahr 2018 ganze 39,2 % der Dampfer an, auf E-Zigaretten umgestiegen zu sein, um mit dem Rauchen aufzuhören, 18,54 % wollten durch den Umstieg weniger Rauchen, und nur 1,6 % der Befragten gaben an, gar nicht geraucht zu haben, bevor sie mit dem Dampfen begannen.

Mit Volldampf durch die Rauchentwöhnung – eine gute Idee?

Mit dem Rauchen aufzuhören ist wohl einer der gängigsten Neujahrsvorsätze – wohl auch, da dieser meist gebrochen wird. Einen konsequenten Schlussstrich zu ziehen, die Sucht für allemal zu bezwingen, ist eben schwierig. Nur drei bis sieben Prozent der Versuche, den Aschenbecher leer zu halten, enden erfolgreich.

Viele versuchen daher, sich dem Rauchen schrittweiße zu entwöhnen. E-Zigaretten dampfen, um nicht mehr zur Tabakzigarette zu greifen lautet heute also die Devise vieler Raucher, die sich vom Nikotin losreißen wollen. Klingt ironisch, hat aber einen einfachen Grund.

Denn beim Dampfen kann der Nikotingehalt individuell angepasst und somit sukzessive reduziert werden, bis hin zum komplett nikotinfreien Dampf. Der Vorteil: Es kann ebenso häufig wie zuvor zur Zigarette gegriffen werden, die Nikotinzufuhr gleichzeitig aber gesenkt werden.

Wie erfolgreich diese Methode ist, interessiert auch die Wissenschaft. Die bislang veröffentlichten Studien kommen jedoch zu gemischten Ergebnissen. In der Regel fiel es den Versuchspersonen aber leichter, die Finger von Tabak und Zigaretten zu lassen.

Eine seit Ende 2020 wieder verbotene Zigarettenalternative: Snus

Bild © michael_k/Adobe Stock Der Verkauf von Snus ist illegal, der Konsum erlaubt.

Snus, das Lieblingstabakprodukt der Schweden, hat seinen Weg in die deutschen Kioske erst 2019 gefunden. Zuvor war der Konsum des „Lutschtabaks“ vor allem bei Eishockey-Spielern und so manchem Skandinavien-Fan zu beobachten. Mittlerweile wurde Snus jedoch schon wieder von den Werbe- und Verkaufsflächen verbannt. Bei Snus handelt es sich um mit Tabak beziehungsweise nikotinhaltigem Pulver gefüllte Säckchen. Diese werden unter die Oberlippe gesteckt, wo sie dann bis zu eine Stunde lange bleiben. Die Schleimhäute nehmen das Nikotin dadurch nach und nach auf.

Die Vorteile: Es entsteht weder Rauch noch Dampf, der andere Menschen in der Umgebung schaden oder belästigen könnte. Manche Studien deuten zudem darauf hin, dass Snus, ähnlich wie E-Zigaretten, für seine Konsumenten bis zu 95 % weniger schädlich als Rauchen sein könnte. In Schweden, wo mehr Menschen snusen als rauchen, verzeichnet man tatsächlich die geringste Lungenkrebsrate Europas. Ein Argument, mit dem auch die schwedische Snus-Industrie auf eine Legalisierung in der EU pocht.

Die Nachteile: Eine Portion Snus wirkt bis zu dreimal so stark wie eine Zigarette, gibt also große Mengen Nikotin ab und ist somit extrem suchterregend. So gesehen ist auch Snus nur bedingt ein geringeres Übel. Ob es langfristig beim Verkaufsverbot bleiben wird, ist dennoch ungewiss. Der Rechtsstreit mit der EU wird laut den Produzenten in eine Fortsetzung gehen.

WHO fordert von Deutschland strengere Schutzmaßnahmen

Nicht nur die heimischen Gesundheitsexperten sind sich angesichts des hierzulande immer noch wachsenden Tabakmarktes einig, dass es mehr Strenge braucht, um den Tabakkonsum im Land einzudämmen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bemängelt immer wieder, dass Deutschland in puncto Nichtraucherschutz zu den Schlusslichtern Europas zähle. Auch die zuletzt getroffenen Beschlüsse, seien nicht ausreichend.

Seit 1. Januar gilt etwa ein Werbeverbot für Rauchwaren in Kinos bei Filmen, die für unter 18-Jährige freigegeben sind. Weitere Ausdehnungen des Werbeverbots sind geplant: In den nächsten drei Jahren ist etwa auch Schluss mit Plakatwerbung für Tabakprodukte (2022), Tabakerhitzer (2023) und E-Zigaretten (2024).

Der WHO geht dies jedoch nicht weit genug und fordert beispielsweise auch ein ausnahmsloses Verbot Werbung rund um Verkaufsstellen sowie auch von Gratisrauchwaren, Sponsoring-Verträgen und Zigarettenautomaten.