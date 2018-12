Der Etikettengenerator von Schwabenbräu

× Erweitern Weihnachtsbier

So mundet der leckere Gerstensaft doch gleich mal doppelt so gut: Der Etikettengenerator von Schwaben Bräu ist die perfekte, individuelle Geschenkidee zur Weihnachtszeit. Flaschenetiketten in ausgefallenen Designs, bunten Farben und mit eigener individueller Beschriftung. Mit dem Etikettengenerator können Bierliebhaber ab sofort das Flaschenlayout ihres Lieblingsbieres nach eigenem Gusto gestalten. Unter der Internetadresse https://www.familienbrauerei-dinkelacker.de/produktdetails/schwabenbraeubieretiketten.html finden kreative Bierfreunde viele Gestaltungsmöglichkeiten und originelle Vorlagen. Schwaben Bräu ist damit deutschlandweit eine der ersten Biermarken, die ihren Kunden diesen Service für ein noch persönlicheres Biererlebnis bietet. Ob als originelles Geschenk zu Weihnachten, als Highlight auf der privaten Feier oder als eigenes Hochzeitsbier – der Etikettengenerator von Schwaben Bräu ermöglicht das individuelle Biererlebnis für ganz persönliche Anlässe. Die Vorgehensweise ist denkbar einfach und ermöglicht viel kreativen Spielraum: Einfach online bevorzugtes Design sowie Farbe wählen, Wunschtext eintragen und Bild hochladen. Anschließend lassen sich die Etiketten daheim kostenlos ausdrucken oder 20 selbstklebende Etiketten für sechs Euro online bestellen. Wer will, kann diese auch zusammen mit dem Wunschbier ordern und innerhalb von ganz Deutschland direkt nach Hause liefern lassen. »Diese Aktion ist unsere Antwort auf die steigende Nachfrage nach individuellen und persönlich gestalteten Geschenkideen«, erklärt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. Die etablierte Biermarke aus dem Herzen Stuttgarts bietet damit eine tolle Möglichkeit auf ein personalisiertes und zugleich geschmackvolles Geschenk.

Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG

Mehr Informationen: www.familienbrauerei-dinkelacker.de