Es ist soweit, der 26. August ist da: es ist der internationale Tag des Toilettenpapiers, also der Tag von einem DER Produkte, das unser Frühjahr 2020 mit am meisten geprägt hat. Wer ein paar Fakten über unser Klopapier erfahren will, ist hier richtig!

Die Geschichte des Klopapiers

Alan Cabello (Pexels)

Bevor es Papier gab, wurde zur Säuberung des Allerwertesten alles mögliche verwendet: Gras, Blätter, Fell, Muschelschalen, Heu, Stroh, eingeweichte Maiskolben, Merinowolle, auf Stöckchen aufgespießte Schwämmchen (Römer), flache Steine (Griechen, Anatolier), Kokosnussrinde (Hawaii), Schnee und Tundramoos (Inuits), Seide (französisches Königshaus) oder einfach die linke Hand, weshalb sie lange Zeit als »böse Hand« bezeichnet wurde. Das ist übrigens auch einer der Gründe, wieso man sich mit Rechts die Hand gibt!.

Das erste Klopapier gab es im 14. Jahrhundert in China. 1391 wurde es für den Kaiser erstmals hergestellt, was sich wohl als Erfolg herausstellte, denn das kaiserliche Versorgungsamt ordnete eine Jahresproduktion von 720.000 Blatt an. Wobei dieses Blatt etwa einen halben Quadratmeter groß war.

In einer Fabrik wurde Klopapier dann erstmals 1857 hergestellt, und zwar von Joseph Gayetty in den USA. Es bestand aus einzelnen Blättern, die mit Aloe getränkt wurden und in einer Schachtel verpackt waren.

Das erste Papier auf Rollen wurde 1890 von der „Scott Paper Company“ hergestellt. Die Firma scheute sich allerdings, den eigenen Namen auf das Papier zu drucken. Auch in England, wo in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine Alternative zu den bis dahin üblichen Zeitungsschnipseln auf den Markt kam, war man beschämt. Der Hersteller W.C. Alcock hatte sein Produkt als „Papierlockenwickler“ angeboten. In Deutschland begann die Produktion ebenfalls um 1880. Von Anfang an wurden diese jedoch entweder in Rollen mit Perforation zum Abreißen oder als Einzelblätter produziert. Das Adressbuch der Papier-Industrie nennt 1929 bereits 18 Hersteller für Toilettenpapier in Deutschland. Hans Klenk brachte 1928 Klopapier von der Rolle mit fester Blattzahl - »garantiert 1000 Abrisse« - auf den Markt. 1958 wurde dann erstmals das weichere Tissuepapier hergestellt. Bis dahin wurde Toilettenpapier aus hartem und rauem Krepp produziert.

Heute gibt es das Toilettenpapier in den verschiedensten Arten von vielen Marken. Egal ob in verschiedenen Farben, mit Mustern oder sogar als feuchte Toilettenpapiere - alles ist zu kaufen.

Die besten Fakten zum Klopapier

Polina Zimmermann (Pexels)

Täglich greifen Deutsche rund sechs Mal zur Rolle - damit verbrauchen sie rund drei Milliarden Rollen Klopapier im Jahr (Quelle: Zeitschrift Ökotest 2009). Pro Person sind das etwa 20 Blatt Klopapier am Tag. Bei einer Blattlänge von 15 Zentimetern Länge der Klopapierblätter hieße das, dass jeder hintereinandergelegt ungefähr einen guten Kilometer Klopapier verbraucht! Während seinem Leben verbraucht der Deutsche ungefähr 3.651 Rollen Toilettenpapier. Jährlich sind es Laut einer Studie des Industrieverbands für Körperpflege und Waschmittel zufolge 46 Rollen.

Die USA verbraucht sogar etwa 57 Blatt Klopapier täglich! Das liegt vor allem daran, dass die Menschen in den USA traditionell sehr dünnes Klopapier benutzen, weshalb der durchschnittliche Klositzer sogar mehr als acht Blätter pro Sitzung gebraucht. Dadurch kommt der US-Amerikaner auch auf mehr als 20.800 Blatt im Jahr.

Laut einer Umfrage rollen 96% der Nutzer das Papier nach vorne ab, die restlichen 4% nach hinten.

»Knüller« und »Falter« - in Deutschland ist die Bevölkerung zweigeteilt, wie man mit dem Toilettenpapier umgeht. 50% knüllen das Papier nach der Sitzung, die Übrigen falten das Papier zusammen. Im Vergleich dazu knüllt jeder dritte in England das Toilettenpapier, in den USA sogar fast jeder. Deshalb ist das Klopapier auch so flach und hat kaum Struktur.

Das unumgängliche Bedürfnis nach den Kloprodukten schlägt sich auch in den Geldbeutel der Verbraucher nieder: Nach einer Schätzung gaben die Deutschen 2006 mehr als eine Milliarde Euro für Toilettenpapier aus, was in diesem Jahr vermutlich nur noch gesteigert wurde.

Übrigens: Neun Farben hatte die Firma Collatz früher im Angebot. Heute sind es nur noch acht. Eine habe bei den Kunden unerklärlicher Weise nicht gezogen: Braun. Auch hier kann über die Gründe nur spekuliert werden.

Das teuerste Klopapier der Welt kostet übrigens 1.376.900 australische Dollar, was ungefähr 969.088,82€ entspricht. Der Hersteller Toilettenpapier Paper Man garantiert 22 Karat Gold, dieses wird von ihm persönlich inklusive einer Flasche Champagner geliefert. Auf der Website der Firma wird das Papier folgendermaßen beschrieben: »Dies ist das teuerste Toilettenpapier der Welt. Bei der Nutzung fallen Goldflocken auf den Boden und in die Schüssel. Das bringt Sie auf eine neue Ebene des Genusses.«

Klopapier-Hamster

Mick Haupt (Unsplash)

Wenn wir etwas dieses Jahr gelernt haben, ist es, dass unsere Mitbürger im Falle einer Pandemie oder eines Lockdowns vermehrt aufs Klo gehen müssen und zudem mehr Klopapier hamstern müssen. Gerade in der Hochphase der ersten Welle waren ganze Regale, die normalerweise das wertvolle Papier beinhalten wie leergefegt, Videos, in denen sich Menschen um Klopapier stritten gingen viral und der Kauf von Toilettenpapier wurde auf ein bis zwei Packungen pro Einkauf beschränkt. Die Hamster werden nun jedenfalls gut vorgesorgt haben und für die nächsten Monate (oder sogar Jahre?) kein Klopapier mehr einkaufen müssen.

Überraschenderweise ist trotzdem der Absatz an Hygienepapieren insgesamt nur um 4,8% im ersten Halbjahr gewachsen. Das liegt vor allem an den in der Hochphase geschlossenen Unternehmen, der Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen. Die ursprünglich für diese Bereiche vorgesehenen Toilettenutensilien konnten dadurch nämlich zum Teil in den Handel umgeleitet werden.

Also lasst uns den Tag des Klopapiers feiern, und hoffen, dass wir nicht noch einmal in die hilflose Enge des Toilettenpapiermangels getrieben werden! Auf das nützlichste Kloutensil!