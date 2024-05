Der Joker: Von der Spielkarte zum DC-Bösewicht

Cineasten dürfen sich dieses Jahr über eine paar echte Highlights auf der großen Leinwand freuen. Dazu zählt auch die Fortsetzung der DC-Verfilmung Joker, die 2019 für große Begeisterung sorgte und derzeit auf Amazon Prime ausgeborgt werden kann. Erneut werden wir Joaquin Phoenix in einer seiner bisher besten Rollen sehen, an seine Seite gesellt sich Lady Gaga, die sich in Harley Quinn verwandelt. In Joker: Folie à Deux wird der DC-Bösewicht zum ersten Mal in einer Musical-Variante zu sehen sein. Wir berichten, was wir über den Streifen bereits wissen und tauchen etwas tiefer in die Entstehungsgeschichte des beliebten Antihelden ein!

Die Entstehung des Jokers

Obwohl der DC-Bösewicht bereits von vielen legendären Schauspielern verkörpert wurde, machen die Filme Joker und Joker: Folie à Deux den Antihelden erstmalig zum Protagonisten. Im Streifen aus 2019 wurde eine spannende Version seiner Entstehungsgeschichte erzählt, die den Mann hinter dem Lächeln, Arthur, als gebrochenen und missverstandenen Außenseiter porträtiert. Diese menschliche Seite ist DC-Fans allerdings neu, denn bisher kannten sie den Joker nur als herzlosen, verrückten Clown, der Batman mit seinen irrsinnigen Taten das Leben schwer machen möchte.

Um den Joker und seine verschiedenen Varianten zu verstehen, müssen wir bis an den Start zurückkehren. Zum ersten Mal in einem DC-Comic entdeckte man den Superschurken 1940 in Batman Vol. 1. Wie der Joker sein außergewöhnliches Aussehen erlangt hat, wird in den Comics unterschiedlich beschrieben, oftmals aber auch gar nicht thematisiert. Meist werden seine bleiche Haut, seine grünen Haare, seine roten Lippen und sein verzerrtes Grinsen auf einen Chemieunfall zurückgeführt. In Wirklichkeit haben sich die Entwickler bei der DC-Figur allerdings an einem klaren Vorbild orientiert: Dem Harlekin.

Vom Harlekin zur Joker-Spielkarte

Ursprünglich ist der Harlekin eine Bühnenfigur, die bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Eine genaue Herleitung des Namens ist heute nicht mehr möglich, Annahmen zufolge könnte Harlekin im Deutschen allerdings für „Höllenkönig“ oder „Heerkönig“ stehen. Das Kostüm eines Harlekin bestand aus einem Flickenkostüm und einer Maske, auch die berühmte Narrenkappe mit kleinen Glöckchen an den Enden kennen die meisten.

Der Harlekin wurde durch Spielkarten zum Joker. Diese Joker-Karte (auch Jolly) genannt, erinnert an einen Hofnarren, trägt dabei allerdings oftmals das Kostüm, welches von der Bühnenfigur abstammt. Als Spielkarte kann der Joker für alle anderen Karten eingesetzt werden und gilt damit als „Wild Card“. Heute wird der Begriff „Joker“ auch bei Quizshows eingesetzt, um Hilfestellungen in Anspruch zu nehmen.

Vom Witzbold zum Superschurken

Obwohl der Joker in den alten Batman-Comics immer ein paar witzige Sprüche auf den Lippen hatte, war er alles andere als ein lustiger Zeitgenosse. In der heutigen Darstellung in Joker und Joker: Folie à Deux ist von seinem Humor praktisch nichts mehr übrig. Stattdessen wird der Antiheld darin zur tragischen Figur. Auch hier lassen sich wieder zahlreiche Verbindungen zum Harlekin ziehen.

Die Bühnenfigur war nämlich nicht nur lustig und unterhaltsam, sondern hatte auch bösartige Züge, die mit der Trickster-Mythologie verwandt sind. Harlekins erschreckten gerne und machten Angst, oftmals besaßen sie sogar teuflische Züge, die durch Hörner oder ihr fratzenhaftes Grinsen symbolisiert wurden. Der Weg zum Superschurken war damit von Anfang an geebnet.

An Jokers Seite stellt sich seine große Liebe Harley Quinn, deren Name eine noch offensichtlichere Verbindung zur Bühnenfigur erzeugt. Während Jokers Outfit und Aussehen mehr an einen bösen Clown erinnert, trägt Harley Quinn im Comic sogar das traditionelle Flickenkostüm.

Musical-Performance: Joker: Folie à Deux

Der neue Film Joker: Folie à Deux, der für den 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos angekündigt wurde, kommt nun als Musical auf die große Leinwand. Damit machen die Filmemacher einen Schritt Richtung Bühnenstück. Ob sie damit auf die Ursprünge der Harlekins anspielen, lässt sich allerdings nur vermuten. Mit Lady Gaga als Harley Quinn haben sich die Produzenten eine starke Stimme ins Team geholt. Die Sängerin und Schauspielerin brillierte bereits in Filme wie A Star is Born durch ihr schauspielerisches Talent und ihre Gesangskünste. Natürlich ist auch Schauspielgenie Joaquin Phoenix wieder mit an Bord. Der Trailer gibt bereits erste Einblick in das cineastische Meisterwerk.

Im Oktober kommt der populäre Superschurke und Antiheld Joker wieder auf die große Leinwand. In der Fortsetzung des Erfolgshits von 2019 bekommt Joker Gesellschaft von Harley Quinn. Beide Charaktere stehen mit Figuren aus dem Theater in Verbindung, die heute auch in der Spielewelt auftauchen. Ob mit der Musical-Variante nun vielleicht eine Hommage an das Bühnenstück geschaffen werden soll? Das bleibt der eigenen Interpretation übrig. Auch in Heilbronn und Umgebung werden sich die Kinos im Oktober sicherlich wieder füllen, schließlich sind seit der Batman-Ausstellung Faces of the Batman zahlreiche neue DC-Fans entstanden.