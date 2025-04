Der Mai im Hohenloher Freilandmuseum

Was könnte spannender sein als eine Reise in die Vergangenheit? Mit mehr als 70 ­historischen Gebäuden aus fast 500 Jahren dokumentiert das ­Hohenloher Freilandmuseum anschaulich die Geschichte der Region und zeigt auf spannende Art und Weise, wie die Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Gerade für Kinder ist das ein ausgezeichneter Weg, ein anschauliches Bild von früheren Zeiten zu ­bekommen. Besonders Tierfreunde kommen im Freilandmuseum auf ihre Kosten, ist es doch die Heimat zahlreicher Bauernhoftiere wie Hühner, Gänse, Limpurger Rinder, Schwäbisch-Hällischer Landschweine oder Coburger Fuchsschafe. Gärten, Felder und Obstwiesen vervollständigen das idyllische Bild.

Zudem ­bietet das Freilandmuseum im Mai ein umfassendes Veranstaltungsangebot, etwa die Ausstellung »100 Jahre Gerhards ­Marionettentheater« vom 1. Mai bis zum 30. September, in deren Rahmen viele verschiedene Marionetten in den Gebäuden des Freilandmuseums zu sehen sein werden, oder den Oldtimer-Traktoren-Tag am 4. Mai mit bis zu über 100 Jahre alten Landmaschinen. Feinschmecker sollten den Käse- und Genussmarkt am 10. und 11. Mai nicht verpassen, an über 50 Ständen bieten Käsereien und andere regionale Betriebe ihre Spezialitäten an. Zu diesem Anlass wird extra das Backhaus aus Beilstein in Betrieb genommen. Am 18. Mai findet zudem der Tag des alten Handwerks mit dem AlphornCHOR Allgäu e.V. statt. Auch zum Internationalen Museumstag unter dem landesweiten Motto »Baden-Württemberg spinnt.« wird ein kleines Programm geboten. Weitere Veranstaltungen wie offene Themenrundgänge sind unter www.wackershofen.de/veranstaltungen zu finden.

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen, Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791 971010, www.wackershofen.de