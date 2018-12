Nach 13 Monaten Bauzeit war es am 29. November soweit: in Ellhofen eröffnete am frühen Abend im Beisein von 300 geladenen Gästen, Ansprachen und musikalisch begleitet vom Musikverein Ellhofen der neue Edeka Ueltzhöfer Markt.

× Erweitern Firmenchef Steffen Ueltzhöfer (rechts) nimmt die Glückwünsche von Ellhofens Bürgermeister Wolfgang Rapp entgegen.

Firmenchef Steffen Ueltzhöfer bedankte sich bei der feierlichen Eröffnung bei den beteiligten Baufirmen für die termingerechte Fertigstellung. Den zuständigen Behörden, seiner Familie und seinem Personal dankte er für die Begleitung und Unterstützung, der Edeka Gruppe für das Vertrauen und die professionelle Unterstützung. Ellhofens Bürgermeister Wolfgang Rapp stellte die Bedeutung des neuen Edeka Ueltzhöfer Marktes für Ellhofen heraus und bedankte sich unter dem Beifall der Gäste ganz unkonventionell in einem selbst verfassten Gedicht, das mit den Worten endete: »... Ihr Kunde Schultes Wolfgang Rapp!»

Der Supermarkt von früher ist Geschichte. Mit seinen derzeit fünf Edeka-Märkten im Stadt- und Landkreis Heilbronn hat das Familienunternehmen Ueltzhöfer schon beizeiten auf die sich verändernde Gesellschaft reagiert und »Generationenmärkte« entwickelt, die im wahrsten Sinne des Wortes wegweisend sind. Die Regalhöhen sind altersgerecht angepasst, alles ist ebenerdig, die Gänge sind breit und großzügig und das gesamte Sortiment ist übersichtlich angeordnet, sodass sich auch ältere Kunden - auch mit Rollator oder Rollstuhl- bequem bewegen können. Ernährungsservice auf Wunsch, es gibt Gutscheinkarten, eine DeutschlandCard und zum bequemen Bestellen von zuhause aus auch einen Online-Shop (Edrive) am Heilbronner Südbahnhof und natürlich eine große Auswahl an Präsentkörben.

Der neue Markt in Ellhofen verspricht Einkaufserlebnis pur. Den Eindruck bekommt man, sobald man den überaus großzügigen Raum betritt. Gleich im Eingangsbereich findet man gastronomische Angebote von frischen Backwaren und Kaffeespezialitäten bis zu leckeren Pastagerichten und stilechtem japanischen Sushi in sehr modern und aufwändig gestalteten Shop in the Shop Outlets: das Back-Stüble mit Brot und Backwaren des Edeka-Partners K+U und Brot des Weinsberger Slow-Bakers Markus Hönnige. Im Markt selbst erwarten den Kunden wunderschön präsentierte, thematisch in Inseln sortierte Warengruppen. Dass für Edeka Ueltzhöfer dabei die Qualität der Produkte im Vordergrund steht, erkennt das Auge von ganz alleine.

Für (Bio-)Obst und Gemüse gibt es Bedientheken. Ebenso für Fisch, Fleisch, Wurst und Käse. Außerdem können die Kunden an einem stets mit frischen Kräutern bestückten Kräutergewächshaus zwischen acht verschiedenen Sorten auswählen.

Neu ist im gesamten Markt samt Partnerfirmen das »Cash-Management-System«. Das hat den Vorteil, dass keine Verkäuferin mehr mit Geld in Berührung kommt. Und auch die Kassiere/innen tippen den Betrag in die Kasse ein. Der Kunde wirft Münzgeld und Geldscheine in die dafür vorgesehenen Schlitze eines Automaten, der sich unterhalb des Laufbands befindet. Das Wechselgeld wird auf die gleiche Weise ausgeworfen. Lediglich den Kassenzettel bekommt man noch persönlich von der Kassiererin oder dem Kassierer überreicht. Dazu gibt es sechs moderne Selbstzahler-Kassen. Mit diesem neuen Bezahlsystem sind die Edeka Uelzhöfer-Märkte für die Zukunft gerüstet.

Rund 25 junge Leute bildet Ueltzhöfer derzeit aus. Zur Wahl stehen fünf Ausbildungberufe: Fachverkäufer/-in Metzgerei, Verkäufer, Frischespezialisten und Kauffrauen/männer im Einzelhandel, auch mit integriertem Handelsfachwirt. Die Zusammenarbeit mit der Edeka-Ausbildungsabteilung ist eng. Ehemalige Azubis, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und dem Unternehmen als Mitarbeiter treu bleiben, durchlaufen als frischgebackene »edekaner« weitere Fortbildungsprogramme. Allen Mitarbeitern steht ein Wissensportal zum individuellen, interaktiven Lernen zur Verfügung.

2004 hatte sich Steffen Ueltzhöfer mit seinem ersten Markt in Heilbronn-Sontheim innerhalb der Edeka-Gruppe selbständig gemacht. In den Neubau samt Parkplätzen, Warenlogistik, Anlieferung und Markt am Standort Ellhofen hat die Edeka-Gruppe rund 20 Millionen Euro investiert. Die Familie Ueltzhöfer hat sich mit 2,7 Millionen Euro daran beteiligt. Vor dem Markt befindet sich ein großzügig angelegter Parkplatz mit 200 Stellplätzen. Aktuell betreibt das Familienunternehmen fünf Lebensmittelmärkte mit Flächen zwischen 1200 und 2800 Quadratmetern.

Die EDEKA Ueltzhöfer Märkte:

Ellhofen: Bahnhofstraße 44, Fon: 07134-911960

Heilbronn: Charlottenstraße 9, Fon: 07131-205729-0

Neuenstadt: Bahnweg 6, Fon: 07139-9364930

Heilbronn-Sontheim: Mauerstr. 78-90, Fon: 07131-203980

Oedheim: Kochendorfer Straße 16, Fon: 07136-9610080

www.edeka-ueltzhoefer.de