Der perfekte Spieleabend unter Erwachsenen

Abends gemeinsam mit den Freunden eine Runde spielen und den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen? Karten- oder Brettspiele bieten für viele eine willkommene Abwechslung zum Filmabend oder Ausgehen in Bars und Clubs. Hier ein paar Ideen, wie sich der Abend gestalten lässt und welche Spiele für Erwachsene infrage kommen.

Klassische Kartenspiele

Ob Rommé, Skat, Bridge oder Poker – es gibt viele klassische Kartenspiele, die sich für einen Spieleabend eignen. Je nachdem, was zu den Lieblingsspielen gehört, kann das eine oder andere Spiel in verschiedenen Varianten auf den Tisch kommen. Bei langen Abenden sorgen mehrere Kartenspiele für Abwechslung. Beim Pokern kommt es natürlich auf das richtige Pokerface an. Eventuell hilft eine coole Sonnenbrille dabei, nicht zu verraten, welches Blatt man auf der Hand hat.

Tipp: Noch aufregender wird die Pokerrunde, wenn es um echtes Geld geht – alternativ sind natürlich auch Spielchips für Einsätze geeignet.

Beliebte Brettspiele

Monopoly ist ein beliebtes Spiel für mehrere Spieler, das einen hohen Spaßfaktor hat. Es wird gekauft und verkauft, was das Zeug hält. Eine besonders witzige Variante ist „Monopoly für schlechte Verlierer“, bei dem die Regeln so gestaltet sind, dass sich das Verlieren auszahlt. Wer die meisten Verlierermarken sammelt, gewinnt das Spiel. Auch Agent Undercover, Takenoko und Azul, aber auch Villen des Wahnsinns und Exit sind beliebte Spiele für zu Hause mit Freunden. Ganz klassische Brettspiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder Schach sind ebenfalls beliebt.

Aktive Spiele für zu Hause

Den ganzen Abend am Tisch sitzen ist nicht für jeden das Richtige. Wer gerne etwas mehr Action beim Spielen bevorzugt, kann sich alternativ für eine Partie Sport zu Hause auf der Videokonsole entscheiden. Hier gibt es diverses Zubehör, mit dem Tennis oder eine andere aktive Sportart vor dem Bildschirm gegen einen oder mehrere Spieler ausgetragen wird.

Organisation des Spieleabends

Im ersten Schritt sind Einladungen zu verfassen und einen Termin zu finden, zu dem alle Zeit haben. In der Einladung (z. B. per Mail oder WhatsApp) darf ein spezielles Motto angegeben werden, etwa elegante Kleidung für einen stilechten Pokerabend. Neben den passenden Spielen dürfen ein paar Snacks und Getränke nicht fehlen. Besonders praktisch ist ein kleines Buffet mit einer Auswahl an Knabberzeug, Fingerfood und Getränken zur Selbstbedienung, wo sich jeder Spieler nimmt, worauf er gerade Lust hat. Chips und Salzstangen lassen sich durch gesunde Snacks wie Gemüsespieße und Obst ergänzen. Passende Getränke sind Bier, Wein, aber auch Whiskey und nichtalkoholische Getränke für diejenigen, die nach dem Spieleabend noch fahren müssen oder keinen Alkohol mögen. Alternativ zum Buffet gibt es die Möglichkeit, einfach etwas Essen nach Hause zu bestellen und in einer Spielpause zu genießen. Das spart Zeit in der Vorbereitung und jeder bekommt sein Wunschessen auf Bestellung. Gehen zwischendurch die Getränke aus, gibt es auch dafür passende Lieferdienste, die für ausreichend Nachschub sorgen.

Tipp: Die Lieblingsmusik im Hintergrund sorgt zusätzlich für eine entspannte Stimmung unter den Gästen, sollte aber nicht zu laut sein, damit sich die Spielpartner noch gut verstehen können.