Der Privatkredit – eine Alternative zum Bankkredit

Wer Geld benötigt, der leiht sich dies in den meisten Fällen in einer Filiale oder online bei einer Bank. Durch das rasante Wachstum des Internets sind jedoch noch andere Finanzierungsformen populär geworden – wie zum Beispiel der Privatkredit von institutionellen Darlehensgebern. Hierbei handelt es sich um einen Kredit, der über eine Kreditplattform an Privatpersonen vergeben wird und von zuverlässigen Investoren wie Versicherungen stammt.

Kreditvermittler im Internet

Privatkredite geraten oft in Vergessenheit und das klassische Kreditinstitut Bank ist größtenteils die erste Anlaufstelle für potenzielle Kreditnehmer, die sich mit dem Gedanken tragen, einen Kredit zu beantragen. Wenn die Bank dann den gewünschten Kredit wegen schlechter Schufa oder Bonität ablehnt, ist der Frust oft groß.

Die Lösung kann ein Privatkredit sein, der letztendlich von institutionellen Darlehensgebern gewährt wird. Verschiedene Plattformen, von denen auxmoney zu den bekanntesten und beliebtesten zählt, haben sich auf die Vermittlung solcher Kredite spezialisiert. Auf den Vermittlungsplattformen werden private Kreditnehmer und Kreditgeber online zusammengeführt. Bei den vermittelten Privatkrediten handelt es sich um Ratenkredite, für die Zinssätze und Laufzeiten vereinbart werden. Allerdings ist hier der Spielraum wesentlich größer, da Kreditnehmer und Kreditgeber einen individuellen Rahmen vereinbaren können.

Diese Vorteile sprechen für einen Privatkredit

Gegenüber einem Ratenkredit von der Bank hat ein Privatkredit eine Reihe von Vorteilen. Grundsätzlich sind die Zugangsschwellen deutlich niedriger. So wird beispielsweise bei auxmoney die Schufa nur als eines von über 300 Merkmalen zur Bonitätsprüfung herangezogen. Die Gewichtung ist dementsprechend gering. Negative Einträge führen nicht zwangsläufig zu einer Kreditablehnung. Dadurch erhalten viele Personengruppen, die von Banken eindeutig als Risikogruppe eingestuft werden, eine faire Chance auf ein Kreditangebot.

Bei sehr guter Bonität sind Privatkredite in der Regel zinsgünstiger als Bankkredite. Dies auch im Hinblick auf den effektiven Jahreszins, der alle mit dem Kredit verbundenen Kosten berücksichtigt. Vermittlungsportale sehen häufig eine einmalige Abwicklungsgebühr bei Auszahlung und eine geringe monatliche Gebühr für die Abwicklungskosten bei einer ausführenden Partnerbank vor.

Privatkredite bieten neben fairen Konditionen den Vorteil einer schnellen und unbürokratischen Finanzierung. Kreditsuchende stellen zunächst einen Kreditantrag per Onlineformular. Durch das interne Scoring des Kreditvermittlungsportals wird bereits nach kurzer Zeit ein Feedback zur Anfrage gegeben. Der Abschluss des Privatkredits ist online möglich und nach wenigen Tagen ist das Geld auf dem Konto. Bei einem Bankkredit ist es keine Seltenheit, dass der ganze Prozess über eine Woche in Anspruch nimmt. Wer also nach einem Defekt eines wichtigen Küchengeräts keine Hilfe bei einem Repair-Café findet und schnell Ersatz braucht, ist mit einem Privatkredit in der Regel besser bedient.

Was sich hinter den institutionellen Darlehensgebern verbirgt

Auf der Kreditgeberseite stehen institutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen. Sie investieren in Privatkredite, um von einer höheren Verzinsung als bei anderen Anlageformen zu profitieren. Im Ergebnis entsteht eine Win-win-Situation, da die Konditionen sowohl für Kreditgeber als auch für Kreditnehmer günstiger sind. Hintergrund ist, dass die zahlreichen Kosten, die üblicherweise bei einer kreditgebenden Bank anfallen, nicht gedeckt werden müssen.

Dennoch erfolgt auch bei einem Privatkredit die Auszahlung über eine Partnerbank. Dies ist notwendig, da in Deutschland die Vermittlung und Vergabe von Krediten einer behördlichen Erlaubnis bedarf - ein Privatkredit ganz ohne Bank ist also nicht möglich. Wenn ein Kreditprojekt vollständig finanziert ist, zahlt die Partnerbank mit Sitz in Deutschland den Kredit an den Kreditnehmer aus und ist anschließend auch für die reibungslose Abwicklung der Rückzahlung des Privatkredits verantwortlich.