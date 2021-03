Der Schlüsseldienst in Zeiten von Corona

Corona hat vieles verändert. Manches aber auch nicht - den Schlüsseldienst Stuttgart zum Beispiel. Denn auch in Zeiten der Pandemie kommt es immer wieder vor, dass sich Personen aussperren. Immerhin kann es schnell gehen. Man will sich gerade aus der Wohnung begeben, zieht die Gesundheitsmaske hoch und vergisst dabei den Schlüssel auf der Kommode. Vielleicht wurde der Schlüssel auch im Laufe des Tages gestohlen oder ist abhandengekommen. Nicht selten ist es außerdem der Fall, dass der Schlüssel im Schloss steckenbleibt. Zum Glück ist dieses Problem aber auch in Zeiten von Corona lösbar.

Kein Lockdown für Schlüsseldienste

Während die Gastronomie und viele andere Branchen während Corona ihre Türen schließen mussten, sind Schlüsseldienste von diesen Regelungen verschont geblieben. Das hat aber auch seinen Grund, denn immerhin gehören diese zu jenen Dienstleistern, welche unter allen Umständen verfügbar sein müssen. Dennoch muss auch beim Schlüsseldienst auf einige Dinge geachtet werden. Dabei erfolgt dies ganz im Sinne der Kunden. Somit tragen auch die Experten des Schlüsseldiensts bei der Türöffnung eine Gesundheitsmaske. Darüber hinaus wird beim Equipment selbstverständlich auf hygienische Maßnahmen geachtet.

Doch, während derartige Regelungen heutzutage zum Alltag gehören, ändert sie nichts an der Arbeit des Schlüsseldienstes. Dieser ist gerade im Sinne des Notdienstes weiterhin 24 Stunden am Tag im Einsatz. Hat sich jemand also mitten in der Nacht ausgesperrt, kann der Schlüsseldienst einfach kontaktiert werden.

Diese Leistungen übernimmt der Schlüsseldienst auch während Corona

Die Leistungen und Angebote des Schlüsseldienstes sind vielfältig - auch in Zeiten von Corona! Deswegen werden weiterhin dieselben umfangreichen Services angeboten, welche allerhand Bereiche von der Türöffnung bis zum Einbruchsschutz beinhalten. Natürlich ist ersteres weiterhin einer der wichtigsten Services. Daher gilt dies sowohl für Privatkunden als auch für jene gewerblichen Kunden, welche in Zeiten der Pandemie noch ihre Geschäftstüren offenhalten dürfen.

Dennoch führt ein professioneller Schlüsseldienst noch viel mehr als die Türöffnung durch. Wenn nach einem Einbruch die Nerven blank liegen, muss auf schnelle Hilfe gesetzt werden. Dabei ist der Schlüsseldienst im Einsatz, welcher zu jeder Stunde vorbeikommt und sich um das Anliegen kümmert. Denn nach dem Einbruch ist das Schloss vermutlich aufgebrochen. Damit man sich in den eigenen vier Wänden aber wieder wohlfühlen und überhaupt abschließen kann, muss ein neues Schloss montiert werden. Hierbei stehen Schlüsseldienste mit Rat und Tat schnell zur Seite.

Wenn der neue Schließzylinder aber einmal montiert ist, ist auch noch die weitere Beratung gefragt. Immerhin will niemand, dass so ein Einbruch ein zweites Mal passiert. Deswegen beraten Experten auch zum weiteren Einbruchschutz und kümmern sich unter Umständen gleich um die Sicherung. Dies funktioniert beispielsweise über die Montage eines Panzerriegels. Gleichzeitig wird der Kunde über weitere Maßnahmen informiert und erfährt, was in Sachen Einbruchschutz zu berücksichtigen ist.

Immer auf einen professionellen Schlüsseldienst vertrauen

Egal wann: Wird ein Schlüsseldienst in Stuttgart benötigt, muss immer auf einen Experten gesetzt werden. Denn nur dieser führt die Arbeit auch zuverlässig durch, während man außerdem keine Wucherpreise zu fürchten hat. In diesem Sinne ist es wichtig, dass Personen stets nach einem Anbieter mit Festpreisen Ausschau halten. Denn nur wenn eine Preisliste angegeben ist und der Schlüsseldienst über genaue Kosten informieren kann, steht man als Kunde auf der sicheren Seite. In allen anderen Fällen kann es jederzeit zu Wucher kommen, wobei nach der Dienstleistung weit überzogene Preise verrechnet werden. Dies muss der Kunde durch die Inanspruchnahme eines Profis vermeiden.