Holger Kimmerle - Der schwäbische Stallone

Holger Kimmerle, geboren und aufgewachsen in Reutlingen, ist ein echter Tausendsassa. Seit dem er 2010 zum »Gesicht Baden–Württembergs« gewählt wurde, ist der bodenständige Schwabe ein echtes Aushängeschild des Ländle. Auch mit beinahe 50 Jahren hat Kimmerle nichts von seinem Charme und seiner beeindruckenden Physis eingebüßt.

Holger Kimmerle versteht es, die Blicke auf sich zu ziehen. Der fast zwei Meter große und knapp 120 Kilo schwere ehemalige Wettkampf Bodybuilder ist eine wirklich beeindruckende Gestalt. Aber es ist vor allem seine bodenständige und nahbare Art, die den Schwaben so erfolgreich durchs Leben geführt hat. Angefangen hat alles im Kino: 1990 als damals 16-Jähriger, war Kimmerle begeistert von den Filmen ‚Rocky 4’ und ‚Rambo 2’. Für ihn war klar: »Ich möchte einen Körper haben wie Sylvester Stallone«. Leichter gesagt als getan. Mit damals nur knapp 80 Kilo Körpergewicht, besuchte er das erste Mal ein Fitnessstudio. »Ich bin damals sehr gut aufgenommen worden und habe viel wertvolles für mein Leben lernen können,« berichtet Kimmerle. Dennoch brauchte es fast 15 Jahre bevor er, den Schritt in den sportlichen Wettkampf wagte. Nachdem er 2004 auf einer Fitness-Messe sein Idol Stallone persönlich kennenlernte, entschloss er sich dazu den nächsten Schritt zu wagen. 2005 startete er als Bodybuilder durch und gewann seinen ersten Wettkampf um den Titel des »Mister Adonis.« Es folgten zahlreiche weitere Shows und Wettbewerbe, viele davon in den USA. Kimmerle hatte sogar die Chance, sein Hobby im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zum Beruf zu machen. Viele Anfragen für Fotoshootings ließ der bodenständige Schwabe aber aufgrund seiner großen Heimatverbundenheit sausen. Ein Leben ohne das Ländle konnte er sich nicht vorstellen. Das rechnete man ihm in seiner Heimat groß an. 2010 bewarb sich Kimmerle ganz spontan auf dem Reutlinger Marktplatz beim Wettbewerb »Gesicht Baden-Württembergs«, bei dem er sich souverän gegen Konkurrenten aus 20 Städten im Ländle durchsetzte. Ein Titel den er bis heute höchst erfolgreich führt. Heute arbeitet Holger Kimmerle als Markenbotschafter der Fashion Marke »Top Gun« und »Goldfield Sportnahrung« ebenso wie für das Porsche Zentrum Stuttgart. Er ist auch für andere Marken sowie als Personal Trainer buchbar. Hier steht er seinen Kunden mit Trainings- und Ernährungsplänen oder auch als Trainingspartner im Studio zur Verfügung. Seine wichtigste Botschaft lautet: »Mit der richtigen Motivation und genügend Ausdauer kann jeder seinen Traumkörper erreichen.«

Holger Kimmerle

Top Gun Markenbotschafter &Model

