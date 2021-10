Der Traum vom eigenen Haus – kaufen oder mieten?

Viele Menschen träumen davon, in einem Haus zu leben, in dem Sie ausreichend Platz haben, um ihre Ideen zu verwirklichen. Die Immobilienpreise sind allerdings hoch, sodass sich früher oder später die Frage stellt, ob das Wunschobjekt gekauft oder gemietet werden soll. Diese Entscheidung ist von den persönlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen abhängig, erfordert aber in jedem Fall eine gründliche Auseinandersetzung mit beiden Optionen.

Haus mieten: Lohnt sich das?

Ob es sich lohnt, ein Haus zu mieten, ist von unterschiedlichen Faktoren wie der persönlichen Lebensplanung und finanziellen Aspekten abhängig. Vor allem all jene Personen, die gerne unabhängig und flexibel bleiben möchten, sind mit einem Objekt zur Miete gut beraten. Zwar kann ein eigenes Haus vermietet werden, aber dieser Schritt geht auch immer mit unterschiedlichen Pflichten und Aufgaben einher.

Darüber hinaus müssen Mieterinnen und Mieter nicht für Schäden aufkommen, da das Angelegenheit der Vermietung ist. Das schränkt zwar das Mitspracherecht ein, spart aber Zeit und Kosten. In Hinblick auf die Monatsausgaben kann nicht pauschal gesagt werden, dass Miete oder Finanzierungskosten zwangsläufig höher oder niedriger ausfallen. Fest steht allerdings, dass die Finanzierung für ein Haus im Vorfeld gründlich kalkuliert wird und somit planbar ist, während Mieterhöhungen nie ganz ausgeschlossen werden können. Das Mieten eines Hauses geht also mit weniger Verantwortlichkeiten und mehr Flexibilität einher, allerdings auch mit weniger Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Hauskauf als langfristige Investition

Ein Hauskauf ist eine große Investition, die gut abgewägt werden möchte und mit langjährigen Kreditzahlungen einhergeht. Wer sich für ein eigenes Haus interessiert, sollte sich im Vorfeld gründlich informieren, zum Beispiel mithilfe eines Budgetrechners, eines Baufinanzierungsrechners und der unverbindlichen Beratung durch eine Baufinanzierungsvermittlung, die einen umfassenden Vergleich von Bankangeboten und -konditionen ermöglicht.

Das eigene Haus und seine Vorteile

Wer sich für ein eigenes Haus, ob bestehende Immobilie oder Neubau, entscheidet, steht vor unterschiedlichen Herausforderungen und einigem Mehraufwand, profitiert aber auch von zahlreichen Vorteilen. Ein Hauskauf lohnt sich vor allem dann, wenn die Eigentümerinnen und Eigentümer sich vorstellen können, langfristig an einem Ort zu leben und sich schon relativ sicher in Hinblick auf ihre Familienplanung und dem damit einhergehenden Platzbedarf fühlen.

Wer sich vorstellen kann, sein Haus zu vermieten, muss sich darüber im Klaren sein, dass eine Vermietung von Verantwortlichkeiten und einem gewissen Arbeitsaufwand begleitet werden. Prinzipiell bedeutet ein eigenes Haus viel Arbeit und die Finanzierung dauert in der Regel viele Jahre. Der wohl größte Vorteil eines eigenen Hauses ist jedoch die langfristige Sicherheit, Wohnraum zu haben und im Alter keine hohe Miete zahlen zu müssen beziehungsweise finanzielle Sicherheit durch einen gewinnbringenden Verkauf schaffen zu können.

Ein weiterer Vorteil eines eigenen Hauses und Grundstückes ist der große Gestaltungsfreiraum, den Besitzerinnen und Besitzer haben. Das betrifft zum Beispiel die Raumaufteilung bei einem Neubau und spezielle Wünsche wie einen Naturpool oder eine freitragende Treppe. Diese Freiheiten gehen jedoch auch damit einher, dass Instandhaltungskosten selbst getragen und deren Umsetzung eigenständig organisiert werden muss.

Ob ein Miethaus oder ein Immobilienkauf der richtig Weg ist, ist demnach eine Frage der eigenen Präferenzen und Möglichkeiten. Prinzipiell gilt es, sowohl bei der Suche nach einem passenden Objekt, vor allem bei einer Kaufabsicht, als auch bei der Investitionsplanung ausreichend Zeit einzukalkulieren.