Der Tübinger Modellversuch

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ist zweifellos ein Mann, der polarisiert. Von ihm sind mehrere Zitate zu Asylbewerbern überliefert, die an den Stammtischen quer durch die Republik zwar höchstwahrscheinlich keinerlei Empörung hervorrufen würden, für einen Politiker - erst recht einen von den Grünen - aber hochproblematisch sind. Auch in der Coronakrise vertritt Palmer einen deutlich anderen Kurs als die Regierung und die meisten seiner Parteifreunde. Bereits im April 2020 kritisierte er den ersten Lockdown mit drastischen Worten, die ihm im Anschluss als menschenverachtend ausgelegt wurden. Sein Zitat "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen" wurde parteiübergreifend scharf kritisiert.

Sonderweg für Tübingen

Damit es aber auch wieder eine Perspektive für die niedergelassenen Spielbanken im Land gibt, müssen Wege gefunden werden, die einen sinnvollen Schutz der Gesundheit mit einem Wiedererwachen der Wirtschaft kombinieren. Die Stadt Tübingen mit ihren 90.000 Einwohnern wurde daher für einen Modellversuch ausgewählt. Dabei wurden Bewohnern wie auch Besuchern der Stadt bestimmte Sonderrechte eingeräumt, sofern sie einen negativen Schnelltest vorweisen konnten. Für diese Personengruppe waren sowohl alle Läden in der Stadt, als auch Außengastronomie und sogar Kinos wieder zugänglich. Zwar galten die Lockerungen schnell nur noch für Stadtbewohner, da die Anzahl der Besucher erwartungsgemäß explodierte, und auch die Außengastronomie wurde geschlossen, um die Attraktivität für Touristen zu vermindern, doch es gelang über einen langen Zeitraum, die Inzidenz auf einem niedrigen Niveau zu halten. Aufgrund der sogenannten Notbremse des Bundes, die vorsieht, dass bei Inzidenzwerten über 100 sofort wieder ein harter Lockdown in Kraft tritt, musste der Modellversuch kürzlich abgebrochen werden.

Bewertung des Modellversuchs

Sowohl der Oberbürgermeister Palmer als auch der wissenschaftliche Leiter der Studie Peter Kremsner bedauern das Ende des Modellversuchs. Es sei durch diesen Sonderweg kein zusätzliches Infektionsgeschehen entstanden. Natürlich wurden durch die hohe Anzahl an Tests aber auch Infektionen bei Personen festgestellt, die keinerlei Symptome aufwiesen und daher ansonsten durch das Raster gefallen wären. Erwartungsgemäß gibt es aber auch kritische Stimmen. So seien die erheblichen Kosten, die für die Anschaffung und Durchführung der Schnelltests anfallen, kaum zu rechtfertigen. Sie liegen für eine Stadt in der Größenordnung von Tübingen bei wöchentlich 450.000 Euro. Auch sei die Bevölkerungsstruktur Tübingens nicht repräsentativ. Die hohe Anzahl von Studenten, die sich überwiegend aufgrund der Schließung der Universität gar nicht in der Stadt aufhalten und der höhere Bildungsgrad im Vergleich zu "Arbeiterstädten" wie Mannheim führe dazu, dass sich die Ergebnisse dieses Modells nicht beliebig auf andere Städte und Regionen übertragen lasse.

Eines ist den Machern des Modellversuchs aber in jedem Fall gelungen. Zumindest für einen kurzen Zeitraum haben sie den Menschen ein Gefühl von Normalität vermittelt und damit wieder Hoffnung gegeben.