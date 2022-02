Der Weg zu einem nachhaltigen Kleiderschrank

Der Trend hin zu einem nachhaltigeren Konsumverhalten dehnt sich mittlerweile in sämtliche Lebensbereiche aus. Es wird weniger Fleisch gegessen, mehr mit dem Rad gefahren und Müll getrennt. Für viele Verbraucher ist es mittlerweile selbstverständlich, zum Einkaufen ihren eigenen Jutebeutel oder diverse Obst- und Gemüsenetze mitzunehmen. Was den Kleiderschrank angeht, tun sich vor allem modebewusste Menschen jedoch manchmal schwer. Doch nachhaltige Kleidung und modisches Aussehen schließen sich keineswegs aus! Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, heutzutage umweltbewusst zu leben und gut angezogen zu sein. Wir erklären, wie Sie Ihren Kleiderschrank Stück für Stück umstellen – ganz ohne Verzicht.

Darum ist nachhaltige Mode so wichtig

Jeder Deutsche besitzt im Durchschnitt etwa 95 Kleidungsstücke. Das ist nicht nur mehr, als wir bräuchten – fast ein Fünftel dieser Kleidungsstücke wird sogar niemals getragen. Und das ist nicht alles: Die Modeindustrie hat eine erhebliche Schattenseite. Derzeit verursacht sie jährlich 1,2 Milliarden Tonnen an Kohlenstoffdioxid. Zum Vergleich: Das ist mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Einer der am häufigsten vorkommenden Stoffe in der Modeindustrie ist zudem Mikroplastik. Die Fasern gelangen bei jedem Waschen ins Abwasser und so mit der Zeit auch ins Grundwasser. Davon abgesehen werden bei der Herstellung der Kleidung oft giftige Chemikalien in die Erde geleitet, die ganze Landstriche verpesten. Vergiftete Böden sorgen für Insektensterben und schädigen die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Doch all diese Dinge müssten nicht sein oder könnten zumindest stark reduziert werden. Die Lösung ist ein nachhaltiger Modekonsum mit Blick auf Fair Fashion statt Fast Fashion. Und tatsächlich ist das Bewusstsein hierfür bei vielen Menschen bereits vorhanden. Der Second Hand Report von momox fashion legt nahe, dass bereits 84 Prozent der Verbraucher und Verbraucherinnen schon Second Hand eingekauft haben. Tendenz steigend!

Der nachhaltige Kleiderschrank in vier Schritten

Doch wie fangen Sie ganz konkret an, wenn Sie Ihren Kleiderschrank nachhaltiger gestalten möchten?

Finden Sie Ihren eigenen Stil

Viele Menschen kaufen ständig neue Kleidung, weil sie schlichtweg nicht sicher sind, was ihnen eigentlich gut steht und gefällt. Am Ende haben sie dann hundert verschiedene Sachen, die irgendwann mal im Trend waren – und nichts passt so richtig zueinander. Natürlich ist nichts verkehrt daran, sich von aktuellen Trends inspirieren zu lassen. Langfristig haben Sie jedoch mehr davon, wenn Sie Ihren eigenen Stil finden. Daraus abgeleitet schreiben Sie nun auf, welche Kleidungsstücke Sie in der aktuellen Saison benötigen und welche Outfits Sie kreieren möchten.

Misten Sie regelmäßig aus

Nun nehmen Sie sich einen Tag Zeit, um einmal den gesamten Kleiderschrank durchzugehen. Aufräumen hilft nicht nur, um Ordnung zu wahren – es schafft Struktur im Leben und ist einfach gut für die Seele. Am besten Sie nehmen jedes einzelne Stück einmal in die Hand und überlegen, ob Sie es noch tragen. Sachen, die nicht mehr passen oder grundsätzlich nicht mehr gefallen, können sofort aussortiert werden. Sachen, die kleinere Schäden haben, lassen sich meist noch gut ausbessern. Zuletzt überlegen Sie, was wirklich zu Ihrem Stil passt. Kleidungsstücke, die Sie aussortiert haben, die jedoch noch in einem guten Zustand sind, können Sie meist Second Hand noch verkaufen oder an Freunde verschenken. So werden sie so lange wie möglich getragen und es müssen nicht unnötigerweise neue Kleidungsstücke produziert werden.

Fair Fashion und Second Hand shoppen

Nach dem Ausmisten gehen Sie die verbliebenen Kleidungsstücke durch und überlegen, was Sie benötigen, um die von Ihnen geplanten Outfits zusammenzustellen. Indem Sie ein konkretes Bild vor Augen haben, gewährleisten Sie, dass neu angeschaffte Dinge auch wirklich zusammenpassen. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, umweltschonend einzukaufen. Eine ist es, vorwiegend auf Fair Fashion zu setzen. Darunter versteht man Labels, die es sich auf die Fahnen geschrieben haben, umweltschonend und fair zu produzieren. Eine Alternative ist der Kauf von Second Hand Kleidung. Die erhalten Sie über Online-Plattformen wie momox fashion, über stationäre Second-Hand-Läden oder ganz klassisch auf dem Flohmarkt. Oder Sie veranstalten eine Kleidertauschparty, bei der jeder seine gut erhaltenen gebrauchten Sachen mitbringt – so lässt sich das Nützliche mit dem Schönen verbinden.

Die richtige Pflege

Wenn Sie Ihren Kleiderschrank fertig zusammengestellt haben, gilt es, sich gut um die Kleidungsstücke zu kümmern. Mit der richtigen Pflege halten die Sachen nämlich deutlich länger und müssen seltener ersetzt werden. Vor allem Kleidungsstücke, die hochwertig und in einem zeitlosen Stil gehalten sind, können so problemlos über viele Jahre hinweg getragen werden.