Der Winter steht vor der Tür: So finden Sie die passenden Winterreifen

Von O bis O - von Oktober bis Ostern" - so lautet eine Faustformel für den saisonalen Reifenwechsel. Spätestens beim Einsetzen winterlicher Verhältnisse müssen Autobesitzer ihr Fahrzeug mit Winterreifen - oder alternativ mit Ganzjahresreifen - ausgerüstet haben. Ansonsten muss das Fahrzeug stehen bleiben und darf laut Straßenverkehrsordnung nicht im Straßenverkehr bewegt werden. Hierbei gilt, dass es sich um eine situative Winterreifenpflicht handelt. Erfahren Sie, auf welche Punkte Sie bei der Auswahl der Bereifung achten müssen.

Wo finde ich Angaben zur zulässigen Reifengröße?

Wenn die KFZ-Erstzulassung nach dem 30.09.2005 erfolgt ist, dann finden Sie unter Ziffer 15.1-15.3 im Zulassungsschein Teil 1 die Angaben zur Standardgröße. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass noch weitere Reifendimensionen möglich sind, die zusätzlich im Zulassungsschein Teil 1 untenstehend eingetragen sind oder eingetragen werden können. Angaben hierzu finden Sie beispielsweise in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) der Hersteller. Sehen Sie hier unter Ziffer 50 nach. Wurde die Erstzulassung vor dem 1.10.2005 vorgenommen oder ist nach dem 1.10.2005 eine Ummeldung erfolgt, dann finden Sie im Zulassungsschein Teil 1 unter den Ziffern 15.1 bis 15.3 und Ziffer 22 Angaben zur Standardgröße. Haben Sie den alten Fahrzeugschein beziehungsweise den alten Fahrzeugbrief noch zur Hand, so sind dort oftmals noch weitere mögliche Reifendimensionen eingetragen. Ansprechpartner für individuelle Fragen zur zulässigen Reifendimensionen sind der TÜV und der Hersteller.

Ein Beispiel: Dies bedeutet die Reifenkennzeichnung

205 50 R 15 91 V

205 = Die erste Zahl gibt die Reifennennbreite in der Einheit mm an.

50 = Die zweite Zahl repräsentiert das Nenn-Querschnittsverhältnis. In diesem Fall beträgt die Reifenhöhe 50 Prozent der Nennbreite.

R = R steht für Radialreifen beziehungsweise Gürtelreifen. RF codiert für Pannenlaufreifen.

15 = Diese Zahl stellt den Felgendurchmesser dar.

91 = Hierbei handelt es sich um die Tragfähigkeitszahl. Die 91 codiert für eine zulässige Maximalbelastung von 615 kg.

V = Der Buchstabe liefert Informationen über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In diesem Fall darf nicht schneller als 240 km/h mit dem Reifen gefahren werden.

Zusätzlich können weitere Angaben nachgestellt sein, wie beispielsweise "Extra Load (XL)" für die erhöhte Tragfähigkeit. Die Angabe "M+S" weist auf einen Winterreifen hin. Ist auf dem Reifen eine Schneeflocke zu sehen, dann handelt es sich um einen Reifen mit besonders guten Wintereigenschaften, die durch einen Test nachgewiesen worden sind.

Die Basics: Winterreifen versus Ganzjahresreifen

Robert Laursoo auf Pixabay

Sowohl Winterreifen als auch Ganzjahresreifen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, die mit der situativen Winterreifenpflicht verbunden sind. Sie dürfen beide Reifentypen bei winterlichen Verhältnissen fahren. M+S Reifen wurden bis 31.12.2017 gefertigt und dürfen noch bis einschließlich 30.09.2024 gefahren werden. Winterreifen und Ganzjahresreifen, die seit dem 1. Januar 2018 hergestellt worden sind, tragen entsprechend der Anpassung der StVO (01.06.2017) ein Schneeflockensymbol. Doch was sind nun die genauen Unterschiede zwischen Winterreifen und Ganzjahresreifen und wie soll ich mich entscheiden?

Der Unterschied zwischen Winterreifen und Ganzjahresreifen

Winterreifen und Ganzjahresreifen unterscheiden sich in ihrem Profil und der Gummimischung. Da Ganzjahresreifen den Anforderungen im Sommer und den Anforderungen im Winter gerecht werden müssen, wählen die Hersteller eine Art Kompromiss bei der Herstellung. Dieser Kompromiss bedeutet, dass Abstriche hinsichtlich der Performance erforderlich sind. Im Winter ist es wichtig, dass der Reifen auch bei niedrigen Temperaturen elastisch bleibt. Die Gummimischung ist relativ weich. Das Profil ist mit Lamellen versehen, die selbst bei Schnee und Eis für einen hohen Grip sorgen. Sommerreifen hingegen bestehen aus einer härteren Gummimischung, da sie auf diese Weise auch bei großer Hitze ein stabiles Brems- und Fahrverhalten zeigen. Das Profil der Sommerreifen ist speziell für die Gefahr des Aquaplanings optimiert. Der Ganzjahresreifen erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen, die an einen Winterreifen gestellt werden, was bedeutet, dass seine Ausrichtung näher an den Anforderungen des Winters als an den Anforderungen des Sommers orientiert ist. Im Sommer ist der Bremsweg länger als bei Sommerreifen und der Verschleiß ist höher. Im Winter gehen die Hersteller beim Ganzjahresreifen Kompromisse hinsichtlich des Bremsweges, des Kurvenverhaltens und der Haftung ein. Mit einem hochwertigen Winterreifen sind Sie demnach in der kalten Jahreszeit "auf der sicheren Seite".