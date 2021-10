Der wirksamste Schutz vor Einbrüchen – eine Hausratversicherung

Niemand ist vor einem Einbruch sicher – ein Wachhund sowie ein Alarmanlagensystem oder Überwachungskameras können nicht garantieren, dass sich Dritte keinen unbefugten Zutritt zu den eigenen vier Wänden verschaffen. In Deutschland wurden im Jahre 2020 über 75.000 Einbrüche begangen. Mehr als 75.000 Personen erlebten einen Schockmoment, der ihr Leben nachhaltig beeinflusste – gefolgt von einem mehr als unwohlen Gefühl, das Fremde in ihr Zuhause nicht nur eingedrungen sind, sondern auch in ihren Sachen gewühlt und schlussendlich persönliche Gegenstände entwendet haben.

Obwohl noch nicht einmal Zeit war, den ersten Schreck zu verdauen und das Erlebte auch nur ansatzweise zu verarbeiten, wandern die Gedanken zunächst daran, was nun fehlt. Nicht selten wird eine Unordnung hinterlassen, die nicht auf den ersten Blick erkennen lässt, was von den Einbrechern erbeutet wurde. Der daraus entstandene materielle Schaden ist in den meisten Fällen erheblich – vor allem dann, wenn keine Hausratversicherung abgeschlossen wurde.

Wie kann man sich schützen?

Auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, sollte man dennoch alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen. In ihrem Ratgeber zum Einbruchschutz erklärt die Gothaer Versicherung, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das Risiko eines Einbruchs zu reduzieren. Neben wichtigen Hinweisen zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, bis hin zu der richtigen Sicherheitstechnik an Türen und Fenstern und dem passenden Versicherungsschutz, werden viele leicht umsetzbare Optionen vorgestellt.

Wenn die eigenen vier Wände deutlich besser gesichert sind als nur durch normale Fensterverschlüsse und Türschlösser, vermittelt dies ein Gefühl der Sicherheit und erschwert den Einbrechern die Arbeit. Da ein Einbruchobjekt in den meisten Fällen ausgespäht wird, dienen auch weitere, sehr offensichtliche Sicherungen an Haus und Grundstück der Abschreckung. Neben Alarm- und sichtbaren (Video-) Überwachungssystemen, sind nach wie vor auch Hunde, oder zumindest die Warnschilder, die vor Hunden warnen, sinnvolle Möglichkeiten um potenziellen Einbrechern zu suggerieren, dass dieses Grundstück umfassend geschützt ist.

Kommt es bei bester Sicherung und umfangreichen Vorkehrungen dennoch zum Schlimmsten, ist es ratsam, Ruhe zu bewahren. Beispielsweise informiert Polizei in Vorträgen darüber, wie man sich bei einem Einbruch richtig verhält. Nach dem Überwinden des ersten Schocks fängt rasch die Bürokratie an. Das Stellen der Anzeige sowie das Erheben der fehlenden Gegenstände sowie der Beschädigungen, bilden nur den Anfang. Im besten Fall ist man durch eine Hausratversicherung umfangreich abgesichert, damit zumindest die materiellen Verluste schnell ersetzt werden können.

Was ist eine Hausratversicherung?

Eine Hausratversicherung wird abgeschlossen, um sämtliche bewegliche und im Haushalt befindliche Gegenstände zu schützen. Diese werden auch als Hausrat bezeichnet. Inkludiert sind in dieser Begrifflichkeit vom Rasenmäher über Kleidungsstücke bis hin zum Handy und Laptop auch Haustiere. Darüber hinaus springt diese Versicherung nicht nur bei Einbruchsdiebstählen ein, sondern je nach Vertragsabschluss auch bei Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Überschwemmungen und vielen mehr. Ihr Umfang erstreckt sich jedoch nur auf jene Gegenstände, die sich innerhalb der eigenen vier Wände befinden.

Die Bandbreite der Erweiterungsmöglichkeiten einer Hausratversicherung ist groß, beispielsweise kann auch der Diebstahl eines Fahrrades mit dieser abgesichert werden oder diese beim Online-Shoppen zu tragen kommen, wenn unter Umständen die bestellte und bezahlte Ware nicht geliefert wird. Sämtliche elektronische Geräte können auch gegen Bodenstürze oder Wasserschäden abgesichert werden. Das Angebot ist vielfältig, weshalb ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem das Versicherungsangebot an die individuellen Bedürfnisse angepasst wird, empfehlenswert ist.

Zum Abschluss einer Hausratversicherung muss noch erwähnt werden, dass sämtliche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit entstehen, meist nicht versichert sind. Darunter fallen beispielsweise Wasserschäden, die durch das Umschütten einer Vase verursacht wurden. Es besteht jedoch die Möglichkeit auch solche Missgeschicke abzusichern, indem ein höherer Versicherungsschutz bei Abschluss gewählt wird.

Mit welchen Kosten muss man rechnen?

So wie der Umfang der Versicherungsleistungen variiert, so unterscheiden sich die diesbezüglich zu leistenden Kosten. Ein wesentlicher Faktor, der die Kosten maßgeblich beeinflusst, wird unter anderem durch die Betragshöhe der zu versichernden materiellen Gegenstände dargestellt. Auch der Wohnort und die mit diesem verbundene Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Einbruchsdiebstahls zu werden, spielen eine zentrale Rolle bei der Kostenermittlung. Eine Reduzierung kann beispielsweise durch eine Erhöhung der Selbstbeteiligungen oder durch einen Versicherungsabschluss über eine längere Laufzeit erzielt werden. In einem individuellen Beratungsgespräch werden die Kosten, die für eine potenzielle, zukünftige Versicherungsleistung und ihren Umfang anfallen würden, unverbindlich ermittelt.

Fazit

Selbstverständlich wünscht man sich, niemals in solch eine Situation zu geraten, in der die Leistungen einer Hausratversicherung in Anspruch genommen werden müssen. Auch wenn es mehrere Präventionsmaßnahmen zur Abschreckung und Sicherung von Einbrüchen gibt, kann es dennoch dazu kommen. Daher ist es immer sinnvoll, sich mit solch unangenehmen Thematiken nicht nur auseinanderzusetzen, sondern sich auf ein Worst-Case-Szenario einzustellen und über Versicherungsumfang und -leistungen zu informieren, um ein maßgeschneidertes Angebot entsprechend den eigenen Bedürfnissen zu erhalten. Sollte ein Einbruchsdiebstahl zur Realität werden, ist man somit gut versichert und braucht sich zumindest über den Ersatz des materiellen Schadens keine Gedanken mehr machen. Das Sprichwort: „Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende“ scheint hierbei äußerst treffend - Besser für den Ernstfall vorbeugen, als diesem unvorbereitet gegenüberzustehen.