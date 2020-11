Deswegen helfen Wasserbetten so gut gegen Rückenschmerzen

Der Körper des Schlafenden sinkt auf einer Wassermatratze wesentlich stärker ein, als auf einer Federkern- oder Schaumstoffmatratze. Durch die integrierte Vliesberuhigung und die gespannte Oberfläche der Matratze, werden die schweren Körperbereiche, wie Schultern und Hüften dennoch optimal gestützt.

Aus diesem Grund werden für Wasserbetten grundsätzlich größere Abmessungen empfohlen, da die größere Oberfläche sich auf das Einsinkverhalten positiv auswirkt. Dies gilt besonders für Personen, die unter Rückenschmerzen leiden. Die Körperform der Menschen ist allerdings hoch individuell, weshalb es darauf ankommt, die Wasserbett Matratze ideal auf den Schlafenden anzupassen.

Wassermatratzen mit Stützstempel

Diese individuelle Anpassung ist bei hochwertigen Wasserbetten allerdings überhaupt kein Problem. Es gibt sogar Wassermatratzen, die über eine integrierte Schaummatratze mit mehr als 17 Zonenverfügen. Ein Stützstempel kann in diese Zonen flexibel integriert werden, sodass sich die Wassermatratze perfekt an die jeweilige Form des Körpers anpasst.

Durch eine offene Wellenstruktur wird der komfortable Effekt des Wasserbetts stets beibehalten, selbst, wenn die Matratze über eine sehr starke Beruhigung verfügt. Durch den entstehenden Gegendruck wird ein überaus sanftes Einsinken gewährleistet.

Diejenigen, die sich für ein Wasserbett entscheiden, sollten auf diesem unbedingt eine gewisse Zeit zuhause probeschlafen. Denn erst nach einiger Zeit zeigt sich, ob die neue Wassermatratze wirklich die richtige ist.

Sind die jeweiligen Stützzonen falsch platziert, entpuppt sich dies als äußerst unangenehm. Allerdings bieten einige Wassermatratzen die Möglichkeit, die Stützstempel eigenständig zu verschieben, sodass schnell die ideale Konfiguration gefunden werden kann.

Rückenschmerzen durch Wasserbetten effektiv lindern

Es gibt kaum eine andere Art von Matratzen, die sich so gut an den Körper des Schlafenden anpassen, wie Wassermatratzen. Es besteht sogar die Möglichkeit, die jeweilige Matratze für das Wasserbett ganz individuell anfertigen zu lassen – auch im Nachhinein sind dann noch Optimierungen möglich.

Wassermatratzen sorgen mit ihrem stabilen Kern für ein komfortables Ein- und Aussteigen aus dem Bett. Auch das nächtliche Drehen fällt wesentlich einfacher aus, als es sich viele Menschen vorstellen. Drehbewegungen äußern sich kaum anders, als auf einer herkömmlichen Matratze.

Umgewöhnungszeit beachten

Es finden sich zahlreiche Erfahrungsberichte von Menschen, die mit dem Wechsel zu einem Wasserbett ihre Rückenschmerzen endgültig bekämpfen konnten. Falls die Rückenschmerzen allerdings erst nach der Anschaffung des neuen Wasserbettes auftreten, können dafür verschiedene Gründe in Frage kommen.

Viele Menschen, die es bisher gewohnt sind, auf einer viel zu harten Matratze zu schlafen, erleben in den ersten Wochen einen sogenannten Umgewöhnungsschmerz. Dieser lässt sich in vielen Fällen auf erstarrte Wirbel zurückführen, die durch das schwebende Liegen im Wasserbett gelockert werden. Dadurch können vorübergehende Schmerzen entstehen. Schließlich müssen sich auch die Muskeln und die Knochen an das neue Schlaferlebnis gewöhnen.

Doch auch der Kopf braucht Zeit, um sich mit dem neuen Liegegefühl anzufreunden. Deshalb bereuen einige Neuschläfer auf dem Wasserbett ihre Entscheidung nach den ersten Nächten. Nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung lösen sich diese Probleme allerdings schnell auf und die Freude über das stets wohltemperierte Wasserbett kann voll und ganz genossen werden.

Falls die Schmerzen allerdings auch nach 14 Tagen nicht nachlassen, könnte der Grund in einer falschen Füllmenge der Matratze liegen. Durch ein Ablassen oder eine Befüllung der Matratze, kann diese individuell eingestellt und so optimal angepasst werden.