Deutsch lernen in Stuttgart: so gelingt der Einstieg in den Arbeitsmarkt

Ob im Handwerk, der Pflege, dem IT-Bereich oder Gaststättengewerbe: In ganz Deutschland herrscht ein absoluter Fachkräftemangel. Viele Branchen suchen dabei händeringend nach Mitarbeitern. Als Arbeitskraft aus dem Ausland hat man deshalb auch im Raum Stuttgart beste Chancen auf einen attraktiven Arbeitsplatz. Allerdings müssen hierfür ebenfalls die Sprachkenntnisse stimmen. Wie und wo man in Stuttgart Deutsch lernen und so den perfekten Einstieg in den Arbeitsmarkt hinlegen kann, zeigen wir hier.

Fachkräftemangel ist allen Ortes zu spüren

Der Fachkräftemangel zeigt bereits erste Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung im gesamten Land. Gleichzeitig ist es für Unternehmen besonders schwer, Arbeitskräfte zu finden, die gut ausgebildet sind. Deshalb findet die Suche auch immer öfters außerhalb von Deutschland statt. Es gibt sogar spezielle Anwerbeprogramme im Ausland. Der Pflegebereich ist hierfür ein gutes Beispiel. Viele interessierte Arbeitskräfte beginnen bereits in ihrem Heimatland damit, die deutsche Sprache zu erlernen. Gleichzeitig nimmt Deutschland derzeit sehr viele Geflüchtete auf, die ebenfalls oftmals gut in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Wäre da nicht die Sprachbarriere. Von allen Verantwortlichen ist daher schnelles Handeln gefordert. Dies betrifft den Abbau von Sprachhindernissen ebenso wie die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

Wo kann man Deutsch lernen?

Wer auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen will, benötigt dringend entsprechende Sprachkenntnisse. Allerdings besteht das Problem, dass die jeweiligen Sprachkenntnisse im Gegensatz zum formalen Bildungsniveau weniger gut nachweisbar sind. Das Ablegen von Sprachprüfungen ist daher eine wichtige Maßnahme. Es gibt für Ausländer verschiedene Möglichkeiten, in Deutschland die Sprache zu lernen. Zu den bekanntesten Lernorten gehören sicherlich:

Goethe-Institut

Hochschulen (Universitäten und Fachhochschulen)

Volkshochschulen.

Private Sprachschulen

Jatinder Jeetu auf Pixabay Für Studierende aus dem Ausland gibt es an deutschen Universitäten und Fachhochschulen viele Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache.

Für die Teilnehmenden ist es wichtig, dass sie einen Kurs belegen, der zu ihnen und ihrem jeweiligen Sprachniveau passt. Deshalb gibt es meistens Eingangstests, bei denen die Sprachkenntnisse zunächst getestet werden.

Welche findet man den passenden Kurs?

Wer Deutsch lernen will, kann dies je nach Leistungsstand in verschiedenen Stufen tun. Es handelt sich hierbei um Niveaustufen, die wiederum Teil des sogenannten Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens sind. Die englische Bezeichnung hierfür ist Common European Framework, was mit CEF abgekürzt wird. CEF hat für verschiedene Sprachen insgesamt bis zu sieben Kompetenzstufen festgelegt. Diese sind wie folgt definiert:

A0: Absolute Anfänger ohne jegliche Vorkenntnisse, die die Sprache komplett neu erlernen.

A1: Elementarstufe eins für das Verständnis und die Anwendung von einfachen Sätzen. Hinzu kommen alltägliche Begriffe. Ziel ist die einfache Verständigung.

A2: Die zweite Elementarstufe stärkt die Alltagskommunikation in verschiedenen Situationen und den Informationsaustausch. Hinzu kommen häufig genutzte Ausdrücke.

B1: In der ersten Mittelstufe wird die eigenständige und tiefergehende Kommunikation im Alltag, am Arbeitsplatz und auf Reisen innerhalb des Sprachgebiets trainiert.

B2: Die zweite Mittelstufe dient dem Verstehen komplexer Texte und abstrakter Themen. Am Ende der zweiten Mittelstufe ist eine fließende Kommunikation möglich.

C1: Die Fortgeschrittenen-Stufe ermöglicht es, die deutsche Sprache im Alltag, Beruf oder innerhalb der Ausbildung flexibel, klar und strukturiert zu nutzen.

C2: die höchste Stufe zeigt an, dass man nach deren Beendigung, Deutsch mühelos lesen und hören kann. Die Ausdrucksweise ist dabei besonders flüssig, genau und spontan.

Am Anfang kann einen das Niveaustufen-System sicherlich überfordern. Deshalb ist es wichtig, dass man sich vorab beraten lässt. Auch eine Probestunde ist daher mehr als sinnvoll. Möchte man zum Beispiel einen IQ Lingua Deutschkurs in Stuttgart belegen, kann man online zunächst einen Beratungstermin vereinbaren.

Was gibt es für Sprachkurs-Varianten?

Das Erlernen einer Sprache ist gerade zu Beginn eher Fleißarbeit. Man muss unter anderem viele Vokabeln lernen. Deutsch hat zudem die Eigenschaft, eine recht komplizierte Grammatik zu besitzen. Sprachunterricht in einer kleinen Gruppe eignet sich daher oftmals besser. Optimal sind hier Kurse mit maximal zwölf bis fünfzehn Teilnehmern. Für diese muss es stets genügend Raum geben, um Fragen zu stellen. Möchte man nicht in der Gruppe Deutsch lernen, bietet sich zudem ein Einzelunterricht an.

Durch Corona hat sich aber auch das Lernen an sich und damit verbunden ebenfalls der Lernort verändert. Präsenzunterricht wird immer häufiger durch Onlineunterricht ersetzt oder zumindest ergänzt.

Muss es ganz schnell gehen, bieten viele Sprachschulen auch Intensivkurse an. Dabei erlernen die Teilnehmer Deutsch in der jeweiligen Niveaustufe in nur vier Wochen. Allerdings sind solche Kurse deutlich kostspieliger und aufgrund des hohen Tempos nicht für jeden geeignet.

Fazit: Das Beherrschen der deutschen Sprache ist ein Türöffner für den Arbeitsmarkt

Ohne deutsche Sprachkenntnisse wird es für ausländische Arbeitskräfte schwierig, hierzulande auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Deshalb sind Sprachkurse das A und O für einen erfolgreichen Berufsstart in Deutschland. Wichtig ist dabei, den passenden Deutschkurs für sich zu finden. Von Vorteil sind Kurse, die auch online stattfinden, sodass man bereits von der alten Heimat aus die deutsche Sprache erlernen kann. Arbeitgeber, die dringend nach Fachkräften suchen, können diese im Vorfeld bei der Suche und der Durchführung von Sprachkursen tatkräftig unterstützen.