Deutsche Sportwetten-Lizenz: Legalisierung für die Glücksspielbranche

Im Juli letzten Jahres trat der verabschiedete Glücksspielstaatsvertrag für die Bundesrepublik in Kraft. Dieser soll vor allem die Sicherheit für Kundinnen und Kunden vor Betrug und Spielsucht bei Glücksspielen schützen und zudem einheitliche Regelungen für die sechzehn Bundesländer garantieren. Die Neuregelungen betreffen auch den deutschen Sportwettenmarkt. Doch was hat sich für die Wettbranche verändert?

Glücksspiel ist grundsätzlich Ländersache. Daher wurde bis zum Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages vorwiegend eine restriktive Glücksspielpolitik der einzelnen Bundesländer verfolgt. Eine Ausnahme stellte jedoch Schleswig Holstein dar, welches wesentlich liberaler agierte und Glücksspiel in großem Rahmen ermöglichte. Seit Juli 2021 jedoch arbeiten die Bundesländer im Sinne des neuen Glücksspielstaatsvertrages mit gemeinsam getroffenen Richtlinien weitestgehend einheitlich zusammen. Für das deutsche Glücksspiel bedeutete diese rechtliche Veränderung eine Zäsur.

Die Spielsuchtbekämpfung steht im Vordergrund

Viele der Maßnahmen betreffen vor allem den Online-Casino-Sektor. Dennoch sind die Auswirkungen der Vorgaben auch für die deutschen Wettanbieter nicht zu verachten. Die Spielenden müssen sich zukünftig registrieren und können bei der Gefahr von Abhängigkeit durch das unabhängige Spielsperrsystem OASIS für Glücksspiele gesperrt werden. Zudem wurde ein Einzahlungsmaximum von 1000 Euro pro Monat festgelegt und die Spielerinnen und Spieler dürfen nicht zeitgleich bei mehreren Glücksspielanbietern agieren. Bei technischen Problemen der der Software der Buchmacher haftet dieser zudem gegenüber seiner Kundschaft, wenn diese dadurch benachteiligt wird.

Als Hintergrund für diese Maßnahmen zielt der Gesetzgeber vor allem auf den Schutz der Kundinnen und Kunden ab. Der zunehmenden Problematik von Spielsucht in der Bevölkerung will der Bund dadurch entgegenwirken. Dazu gehört auch, dass unseriöse Anbieter zukünftig keine Gelegenheit mehr bekommen sollen, Glücksspiele in Deutschland anzubieten. Ausschließlich lizenzierte und kontrollierte Anbieter können seitdem legal Sportwetten anbieten. Für die Wettbranche bedeutete dies gleichzeitig die rechtliche Absicherung, in Deutschland legal Sportwetten betreiben zu dürfen, nachdem sich der Sektor bis dato in einer rechtlichen Grauzone bewegte.

Kritische Stimmen häufen sich

Dennoch kamen in den vergangenen Monaten auch kritische Stimmen auf. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem das Werben für Sportwetten in der Öffentlichkeit. Mittlerweile sind die Wettunternehmen in TV-, Trikot, und Bandenwerbung ähnlich präsent wie beispielsweise die ebenfalls oft kritisierte Spirituosenindustrie. Große deutsche Sportvereine wie der FC Bayern werben offensiv für Wettanbieter. Bezüglich der Sportwetten sehen daher viele vor allem den Jugendschutz gefährdet. Zudem steige die generelle Gefährdung in Deutschland zur Spielsucht durch Sportwettenwerbung an.

Ein weiterer Kritikpunkt kommt von den Buchmachern und deren Kundinnen und Kunden und betrifft die erhöhte Glücksspielsteuer, die im Zuge des Glücksspielstaatsvertrages von 5,0 % auf 5,7 % gestiegen ist und für viele Kenner der Branche nicht mit Schutzfunktionen begründbar sei. Dahinter stecke lediglich das Ziel des Staates, selbst mehr am deutschen Glücksspiel verdienen zu können, mutmaßen einige.

Ausbaufähige rechtliche Grundlagen

Die Auflagen für die Glücksspielindustrie sind seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages hoch. Das gilt auch für den Sportwettensektor, wo Buchmacher hohe Hürden nehmen müssen, um eine deutsche Wettlizenz zu erhalten. Für die Kundschaft bedeutet diese Veränderung, dass man sich zukünftig weniger Gedanken über potentielle “schwarze Schafe” machen muss, sofern der Wettanbieter eine deutsche Wettlizenz nachweisen kann. Auch viele weitere Maßnahmen kommen vor allem den Verbrauchern entgegen, während die Wettbranche an Seriosität gewonnen hat. Der Anfang ist daher getan, jedoch gibt es von verschiedenen Seiten bereits Verbesserungsvorschläge. Insbesondere betrifft das die Vermarktung von Sportwetten sowie die erhöhte Glücksspielsteuer. Inzwischen äußerte sich auch die Politik bezüglich der Regularien für Werbungen, sodass eine zeitnahe Überarbeitung der Vorschriften nicht unwahrscheinlich ist.