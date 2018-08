Deutschlands beste Pflegeheime

Mit drei seiner 15 Senioreneinrichtungen ist der ASB Region Heilbronn-Franken unter die 1000 top Adressen Deutschlands bester Pflegeheime gewählt worden. Darunter das ASB Haus für Pflege und Gesundheit in Möckmühl, das ASB Seniorenhaus am Pfaffenberg in Eppingen und das ASB Seniorenzentrum am See in Güglingen. Dies ergab eine Studie des unabhängigen Verbrauchermagazins "GUTER RAT Spezial" (Sonderheft Nr. 2/2018). 13.600 Pflegeheime in Deutschland wurden in Kooperation mit Branchenexperten unter die Lupe genommen. In das Bewertungsmodell aufgenommen wurden nur diejenigen Häuser, die bei der Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) mit der Note 1,0 abschnitten oder mit dem Grünen Haken für Lebensqualität ausgezeichnet sind. Anschließend wurden 25 Merkmale in Bezug auf Heimausstattung, Ernähr ung und Freizeitangebot untersucht und nach einem Punktesystem bewertet. Ausgezeichnet und veröffentlicht wurden die 1000 Pflegeheime, die im Bewertungsmodell die höchste Gesamtpunktzahl erreicht haben.