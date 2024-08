Deutschlands Online-Glücksspielbranche erreicht einen Jahresumsatz von 5,21 Milliarden Euro und wird voraussichtlich weiter wachsen

Die deutsche Online-Glücksspielbranche entwickelte sich in den letzten Jahren zunehmend von einem oft als unseriös angesehenen Internet-Phänomen zu einer signifikanten Mainstream-Unterhaltungsindustrie. Ganze 5,21 Milliarden Euro beträgt der aktuelle Jahresumsatz der Branche, und es ist nicht davon auszugehen, dass dieses Wachstum bald nachlassen wird. Aber was sind die Gründe für den großen Erfolg von Onlinecasinos und Sportwettenanbietern? Und wie kann man als Spieler von diesem Boom profitieren? Der folgende Artikel bietet die Antworten!

Das sind die Gründe für das rasante Wachstum

Für das Wachstum der Online-Glücksspielbranche gibt es verschiedene Gründe. Einige der wichtigsten haben wir in den folgenden Abschnitten erläutert.

Die Legalisierung des Online-Glücksspiels

Ein wichtiger Faktor für das rasante Wachstum ist definitiv die Legalisierung von Casino-Spielen und Online-Sportwetten, die im Rahmen der bereits erwähnten Änderungen am Glücksspielstaatsvertrag 2021 umgesetzt wurden. Vor den Gesetzesänderungen konnten deutsche Zocker nur in internationalen Casinos spielen und mussten deshalb einige Kompromisse hinsichtlich der rechtlichen Sicherheit eingehen. Dies schreckte viele Spieler ab und wirkte sich damit negativ auf die Spielerzahlen aus.

Die im Zuge der Gesetzesänderungen beschlossene Vergabe von deutschen Glücksspiellizenzen über die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) bietet eine zuvor noch nie dagewesene Sicherheit. Betreiber, die eine GGL-Lizenz erwerben möchten, müssen extrem hohe Anforderungen erfüllen. Diese sind gerade hinsichtlich der Glücksspielprävention deutlich umfassender, als es international der Fall ist. Leider machen sich diese Schutzmaßnahmen jedoch auch bei der spielerischen Freiheit bemerkbar. Diese ist in deutschen Casinos dadurch deutlich eingeschränkter, als man es von internationalen Anbietern gewohnt ist. Angesichts dessen sind internationale Casinos trotz der GGL-Lizenzen für viele deutsche Zocker noch immer die erste Wahl.

Der technologische Fortschritt bei Smartphones und Tablets

Die Online-Glücksspielbranche hat mit vielen anderen Entertainment-Branchen gemeinsam, dass ein Großteil der Spieler heute über mobile Endgeräte auf die Angebote zugreift. Smartphones und Tablets haben das Gaming für Gesellschaftsgruppen zugänglich gemacht, die sich vorher nie für virtuelle Spiele interessierten. Ursächlich dafür sind die deutlich niedrigeren Zugangsvoraussetzungen. Fast jeder besitzt heutzutage schließlich ein Smartphone, während längst nicht jeder Haushalt über einen Desktop oder Gaming-Laptop verfügt. Selbst viele ältere Menschen fangen angesichts des sehr einfachen Einstiegs heute an, mit ihrem Smartphone oder Tablet zu zocken!

Ein weiterer Faktor ist zudem die gestiegene Leistungsfähigkeit mobiler Endgeräte. Diese haben innerhalb der letzten zehn Jahre eine rasante Entwicklung durchgemacht und bieten mittlerweile eine Rechenleistung, die bis vor Kurzem noch vollkommen undenkbar war. Durch diese Rechenleistung ist es möglich, auch anspruchsvolle Animationen, hochwertige Grafiken und komplexe Physiksimulationen auf mobilen Endgeräten zu genießen. Auch die durchschnittliche Bildschirmgröße ist stark angestiegen, was wiederum dazu geführt hat, dass Spieler heutzutage von deutlich mehr Übersichtlichkeit und einer einfacheren Bedienung profitieren können.

Pandemie-bedingter Umstieg auf virtuelle Unterhaltungsformen

Auch die hinter uns liegende Pandemie hatte große Auswirkungen auf den Boom der deutschen Online-Glücksspielwelt. Da viele Freizeitmöglichkeiten nicht mehr wahrgenommen werden konnten und auch Partys, Konzerte und Sportveranstaltungen ausfielen, verbrachten die Menschen einen Großteil ihrer Zeit zu Hause. Dadurch stieg natürlich auch die Nutzung von virtuellen Entertainment-Optionen dramatisch an. Diese waren als Ersatz für andere Beschäftigungen durch ihre einfache Zugänglichkeit ideal.

Während der Lockdowns haben so viele Menschen erstmals Gefallen an Online-Spielen gefunden und diese zu einem neuen Hobby gemacht, welches jetzt weiterhin gepflegt wird. Außerdem sind während der Pandemie viele Spieler, die eigentlich in Offline-Spielhallen und -Spielbanken spielen, auf die Online-Alternativen umgestiegen, um ihr Hobby weiterhin genießen zu können.

Immer attraktivere Glücksspiel-Plattformen und großartige Boni

Ein weiterer Grund für die steigende Beliebtheit ist die hohe Qualität der Plattformen. Diese bieten ein immer vielfältigeres und unterhaltsameres Spielangebot. Neben den aus Offline-Spielhallen bekannten Automatenspielen bieten viele Casinos heutzutage sogar Angebote, bei denen der Spieler per HD-Stream mit einem Dealer verbunden wird, der sich an einem echten Casino-Tisch befindet. Durch diese Spiele ist das Erlebnis am Smartphone bzw. Tablet nicht mehr rein virtuell. Der dadurch entstehende Spielspaß ist ein wichtiger Grund dafür, dass Spieler das Zocken zu einem langfristigen Hobby machen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die steigende Beliebtheit der Plattformen sind die Willkommensangebote. Diese belaufen sich oft auf mehrere tausend Euro und sind damit sehr reizvoll, auch wenn es natürlich eine Vielzahl von Bonusbedingungen zu beachten gibt, die zur Folge haben, dass die Gewinne aus der Bonusnutzung meist nicht ausgezahlt werden können. Gerade bei Neueinsteigern entsteht dadurch oft Frust, da sich diese meist nicht darüber im Klaren sind, dass das Bonusgeld nicht wie eingezahltes Echtgeld betrachtet werden kann.

Wie können Spieler vom Boom am Glücksspielmarkt profitieren?

Der Glücksspielboom hat zur Folge, dass immer mehr Anbieter auf den Markt drängen und die bereits am Markt aktiven Anbieter ihre Angebote ständig weiterentwickeln, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Um sich diese Entwicklung zunutze zu machen, gilt es für Spieler, eine möglichst gute Plattform zu wählen. Da die „Qual der Wahl“ oft nur schwierig zu meistern ist, lohnt sich der Blick auf Vergleichsportale. Diese bieten einen umfassenden Überblick über seriöse Plattformen und erläutern auch, welche Bonusangebote den Spieler erwarten. Für die Suche nach einem passenden Onlinecasino ist unter anderem das Portal askgamblers.com zu empfehlen. Dieses bietet eine Vielzahl relevanter Informationen und ist durch seine Übersichtlichkeit gerade für Neukunden ideal.

Trotz des Booms sollte man vor dem Spielen auf die Umsetzung einiger allgemeingültiger Sicherheitsmaßnahmen achten. Dazu gehören unter anderem die Installation empfohlener Updates auf den genutzten Endgeräten, um Bugs, Abstürze und Performance-Probleme zu vermeiden sowie die regelmäßige Nutzung eines Virenscanners, um den Schutz vor Cyberkriminellen gewährleisten zu können. Zudem spielt die Prävention von Glücksspielsucht eine sehr große Rolle, die zu keinem Zeitpunkt unterschätzt werden sollte. Zu diesem Zweck stellen angesehene Organisationen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung umfassende Informationsmaterialien zur Verfügung, die man nicht verpassen sollte.

Wir empfehlen allen Spielern, sich die richtige Einstellung für das Online-Glücksspiel um Echtgeld anzueignen. Es gilt zu verstehen, dass Glücksspiel keine Einnahmequelle darstellt, da der mathematische Vorteil der Casinos es langfristig praktisch unmöglich macht, mehr Gewinne als Verluste zu verbuchen. Außerdem sollte man niemals Glücksspiel betreiben, wenn man sich physisch oder psychisch unwohl fühlt oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol steht. Gespielt werden sollte zudem nur mit Geld, welches man nicht für das Bestreiten des eigenen Lebensunterhalts benötigt.