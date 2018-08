Die 11. Freizeit der Lebenshilfe Eberbach im Allgäu und die ganze Woche begleitete uns die Sonne

Der Bus mit den 29 Freizeitler, davon 3 Rollstuhlfahrer, startete am Sonntag, 19.08.2018 in Eberbach zur Fahrt nach Bolsternang/Allgäu in den Landgasthof „ Zum Schwarzen Grat“ .

Unsere Wirtin, Marion Schreier, hat uns mit Kaffee und Kuchen liebevoll empfangen, nach der Vorstellungsrunde, machten wir einen kleinen Spaziergang und auf dem Spielplatz hatten wir viel Spaß.

Auch dieses Jahr hatten wir für unser Programm wieder was Neues entdeckt: Mit der Gondel fuhren wir auf den ca. 1300 m hoch gelegenen IMBERG mit herrlichem Weitblick, mit dem Alpen-Express ging es ins Tannheimer Tal zum Vilsalpsee ( ca. 1200 m ) wo ein paar Mutigen gebadet haben.

Aber was wäre das Allgäu ohne Bodensee, daher war eine Schifffahrt von Meersburg nach Lindau mit anschließendem Stadtspaziergang sowie leckerem Eis auf unserem Programm .Bei unserer Städtefahrt nach Isny und Oberstaufen wurden „Mitbringsel“ gekauft und bei Kaffee und Kuchen hatten wir gemütliche Nachmittage.

Die Abenden waren ausgefüllt mit Spiele und Austausch der erlebten Tage.Doch das High-light war unser Tanz und Karaoke-Abend . Toni unser Musiker hatte alle unsere Musikwünsche erfüllt ,und es wurde bis spät in die Nacht gesungen und getanzt.Am Abschlussabend hat Bruni Tackenberg herzliche Worte für die sehr gute Organisation gefunden, den Betreuer wurde für ihre liebevolle Art gedankt. Ein Präsent erhielt Margot Rumig von dem Betreuer Team.

Dank an ALLE Teilnehmer; den ohne gegenseitige Hilfe wäre eine solche Aufgabe nicht möglich.Bruni Tackenberg hat für Marion Schreier und Margot Rumig einen Schutzengel überreicht , mit den Worten, dass dieser SIE täglich begleiten soll