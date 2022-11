Die 5 besten PC Health Check Tipps (kostenlos)

Wer seinen PC möglichst lange und effizient nutzen möchte, sollte sich um dessen Gesundheit kümmern. Ein PC Health Check in regelmäßigen Abständen kann für eine verbesserte Leistung sorgen. Nutzer profitieren aber nicht nur von einem besser funktionierenden PC, sondern außerdem von einer erhöhten Sicherheit. Das ist heute besonders wichtig, da wir teilweise viele private und teilweise geheime Informationen über das Internet verschicken. Ist der PC nicht auf der Höhe, kann das Sicherheitsrisiken für die Nutzerdaten bedeuten.

PC Health Check: Warum ist er notwendig?

Ein regelmäßiger PC Health Check sorgt dafür, dass ein PC allgemein besser funktioniert. Ein wichtiger Punkt für viele Nutzer ist dabei die Sicherheit. Zusätzlich kann dies allerdings dafür sorgen, dass das Gerät zuverlässiger und schneller ist. Das bedeutet eine kürzere Wartezeit, zum Beispiel nach dem Hochfahren des PCs.

Eine Situation, in der eine einwandfreie PC-Leistung von Vorteil ist, ist das Gaming. Wer gewährleisten will, dass Spiele ohne Ruckeln und Verzögerungen laufen, benötigt einen PC mit einer guten Performance. Will man noch dazu Online-Spiele und kostenlose PC Games von Online-Plattformen spielen, sollte zudem eine Highspeed-Internetverbindung gegeben sein. Besonders wichtig ist eine gute Performance, wenn man mit oder gegen andere Nutzer spielt. Nur so ist ein Spiel ohne Zeitverzögerung möglich.

Hin und wieder einen PC Health Check durchzuführen, hat also vielfältige Vorteile. Mit den folgenden Tipps erhöhen PC-Nutzer die Leistung ihres Geräts und sorgen dafür, dass der PC stets auf dem neuesten Stand ist.

1. Regelmäßig Updates durchführen

Updates werden immer wieder von den Herstellern von Software herausgegeben. Sie beinhalten manchmal neue Funktionen, sorgen aber meist dafür, dass entdeckte Sicherheitslücken geschlossen werden. Mit der Zeit werden solche Lücken von Experten und Fachkräften der Firmen entdeckt. Sobald diese darauf aufmerksam werden, kann die Software entsprechend modifiziert werden, um sie zu verbessern. Das Programm muss dafür nicht deinstalliert werden; es reicht, das Update zu installieren.

Oft kann die Installation der neuesten Sicherheitsupdates automatisch eingestellt werden. Nutzer, die dies lieber manuell ausführen möchten, können sich an neue Updates erinnern lassen, um keines zu verpassen.

2. Antivirenprogramme sorgen für Sicherheit

Immer wenn es um einen PC Health Check geht, steht auch die Virenabwehr im Fokus. Mit regelmäßigen Scans durch ein Antivirenprogramm können Nutzer sicherstellen, dass unerwünschte Programme im System erkannt werden. Diese können dann in Quarantäne verschoben oder sicher entfernt werden. Ransomprogramme und andere Schaddateien können nicht nur Nutzerdaten ausspähen, sondern manchmal sogar das gesamte System lahmlegen.

Zusätzlich sollten Nutzer es sich aber auch angewöhnen, selbst verdächtige Programme oder Dateianhänge im Auge zu behalten. Weiß man, worauf man Acht geben muss, können zum Beispiel Spam-Mails recht zuverlässig identifiziert werden.

3. PC Health Check App nutzen

Wer einen Windows-Rechner nutzt, sollte von der PC Health Check App (auch: PC-Integritätsprüfung) Gebrauch machen. Die sollte ursprünglich nur testen, ob ein PC für die Installation von Windows 11 geeignet ist. Heute bringt die App allerdings noch viele weitere Funktionen mit sich, unter anderem:

Geräteübergreifende Einstellungen synchronisieren

Aktualisierungsstatus

Festplattennutzung

Laufzeit des Akkus

Die App kommt vorinstalliert mit Windows 11. Viele dieser Funktionen gab es zwar bereits vor der Veröffentlichung der App, allerdings finden sie sich nun übersichtlich zusammengefasst an einer Stelle. Das ermöglicht Nutzern einen gründlichen Health Check, ohne endlos viele Programme einzeln überprüfen zu müssen.

4. Programme im Hintergrund deaktivieren

Während der PC-Nutzung sollten nur die Programme und Apps geöffnet sein, die man auch tatsächlich in dem Moment verwendet. Alles was im Hintergrund abläuft, kann sich negativ auf die Geschwindigkeit des Geräts auswirken. Je mehr Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden, desto langsamer wird schließlich das System.

Ähnlich verhält es sich übrigens mit nicht genutzten Programmen – die sollten unbedingt deinstalliert werden. Das macht Speicherplatz frei, die der PC für andere Dinge nutzen kann. Je weniger freier Speicher zur Verfügung steht, desto mehr wird die Leistung und Schnelligkeit beeinträchtigt.

5. Leistungsüberwachung nutzen

Wer seinen PC gesund und fit halten möchte, sollte dessen Leistung überwachen. Windows liefert auch hierfür ein Tool bereits mit: den Performance Monitor. Darin können User Berichte einsehen, die sich auf die Leistung des PCs beziehen: Leerlaufzeit und Prozessorzeit zum Beispiel. So finden Nutzer nicht nur heraus, wie die Leistung des PCs ist, sondern auch, was diese unter Umständen beeinträchtigt.

Wer keinen Windows-PC hat, kann dafür spezielle Apps und Tools herunterladen. Die gibt es in kostenlosen Versionen und als kostenpflichtige Apps. Oft unterscheiden diese sich vor allem im Umfang – wer lediglich ein zusätzliches Tool mit den Basic-Funktionen möchte, kommt wahrscheinlich mit einem kostenfreien Tool gut aus.