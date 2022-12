Die 5 häufigsten Gründe für die Nutzung eines VPN-Dienstes heute

VPNs erfreuen sich heutzutage bei Internetnutzern immer größerer Beliebtheit. Das ist nicht verwunderlich, denn eine immer größere Zahl von Menschen nutzt das Internet täglich, was wiederum bedeutet, dass jeden Tag immer mehr Daten ausgetauscht werden. Daher sind Cybersicherheit und Datenschutz zu wichtigen Herausforderungen für alle geworden, einschließlich Regierungen, Unternehmen und Verbraucher.

Neben der Gewährleistung von Sicherheit und dem Zugang zu gesperrten Websites können VPNs aber noch viel mehr leisten. Hier sind die fünf wichtigsten Gründe, aus denen viele Internetnutzer heute ein VPN beim Surfen im Internet verwenden.

1. Sicherheit und Privatsphäre

Ein VPN ist eine Lösung, die sicherstellt, dass Sie sich sicher und privat im Internet aufhalten können, ohne dass jemand Ihre Online-Aktivitäten beobachten kann. Wenn Sie besorgt sind, dass Sie jemand online beobachten könnte, dann sind Sie nicht allein. In einer Umfrage der Brabbler AG gaben 66 % der Befragten an, ein ungutes Gefühl zu haben, wenn sie über die Sicherheit ihrer persönlichen Daten im Internet nachdenken.

Doch wie genau kann ein VPN dabei helfen, privat und sicher im Internet zu surfen? VPNs bauen so etwas wie einen verschlüsselten Tunnel auf, durch den Daten von und zu Ihrem Gerät und den von Ihnen besuchten Websites übertragen werden. So können die Webseiten Ihre Daten nicht mehr ausspionieren oder sammeln. Außerdem hat auch Ihr Internetanbieter keinen Zugriff mehr auf Ihre Daten. Alle Ihre Online-Aktivitäten sind durch das VPN Ende-zu-Ende verschlüsselt. Hacker oder Cyber-Kriminelle können Ihre Daten also nicht mehr missbrauchen.

2. Umgehung von geoblockierten Inhalten

Das Internet bietet unzählige Unterhaltungs- und Informationsquellen. Doch leider sind nicht alle diese Quellen immer für uns zugänglich, z. B. aufgrund unseres Standorts oder verschiedener Netzbeschränkungen. So kann es passieren, dass Ihre Lieblingsserie in der Schweiz nicht auf Netflix verfügbar ist, in den USA aber schon. Andere möchten vielleicht bestimmte Nachrichten lesen oder auf soziale Netzwerke zugreifen, die wiederum in ihrem Gebiet nicht verfügbar sind. Auch in solchen Fällen kann ein VPN helfen.

Laut einer Studie von Statista aus dem Jahr 2018 gaben 54 % der VPN-Nutzer weltweit an, dies zu tun, um auf bessere Unterhaltungsinhalte zuzugreifen. VPNs umgehen die Blockierung von Webinhalten, indem sie Ihre Netzwerkverbindung über einen anderen Standort leiten. Wenn Sie z. B. ein VPN Schweiz haben können Sie mit einem Server, der sich in den USA befindet, vorgeben, sich in diesem Land zu befinden und auf alle Inhalte zugriefen, die dort verfügbar sind.

3. Sichere Nutzung von öffentlichem WLAN

Wir alle lieben öffentliches WLAN, besonders wenn wir im Ausland unterwegs sind und unser Internetanbieter viel zu viel für die Nutzung mobiler Daten verlangt. Doch solche öffentlichen Netzwerke sind leider nicht immer sicher. Sie sind nämlich auch mit verschiedenen Sicherheitsbedrohungen wie Datenschutzverletzungen und Malware-Angriffen verbunden. Hacker können mit sogenannten „Man-in-the-Middle-Angriffen“ auf alle Daten von Geräten zugriefen, die sich mit dem WLAN verbunden haben. So werden öffentliche Netzwerke sowohl für private als auch für geschäftliche Zwecke zu unsicher.

Ein VPN kann Ihnen jedoch helfen, da es einen sicheren Tunnel für alle Ihre Online-Aktivitäten schafft. Außerdem verschleiert es Ihre Identität und versichert, dass Sie anonym bleiben.

4. Sparen bei Online-Einkäufen

Unternehmen bieten unterschiedliche Tarife für ihre Produkte an, je nachdem, wo die Verbraucher wohnen oder welche Informationen sie über sie gesammelt haben. Unternehmen wie Amazon und andere E-Commerce-Websites haben zum Beispiel unterschiedliche Preislisten für Kunden aus verschiedenen Ländern. Das Gleiche gilt für Flugpreise bei verschiedenen Airlines.

Ein VPN kann Ihnen dabei helfen, bei Ihrem nächsten Online-Einkauf Geld zu sparen, indem es Ihren Standort verbirgt und Ihnen hilft, die besten Angebote zu den günstigsten Preisen zu bekommen.

5. Höhere Geschwindigkeiten beim Surfen

VPN-Benutzer profitieren auch von höheren Geschwindigkeiten und geringeren Verzögerungen und Ping-Zeiten. Das liegt daran, dass sie mit einem besseren Server verbunden sind als dem, der ihnen von ihrem Internetanbieter zugewiesen wurde. So müssen die Daten einen viel einfacheren Weg zurücklegen.

Dies ist besonders nützlich für Nutzer, die gerne Online-Videospiele spielen. Mit einem VPN kann der eigene Standort an den des Spieleservers angepasst werden. Es wird also der Eindruck erweckt, dass die IP-Adresse des Spielers im selben Land ist wie der Spielserver. So kann die Verbindungszeit erheblich verkürzt werden.

Schlussfolgerung – mehr als nur Sicherheit beim Surfen

Wie Sie sehen können haben VPNs viele verschiedene Anwendungsbereiche. Natürlich sollen sie in erster Linie für Datensicherheit, Privatsphäre und Anonymität im Internet sorgen. Doch gleichzeitig können Sie auch unser Unterhaltungs- und Informationsangebot erweitern, uns Geld einsparen oder unser Gaming-Erlebnis angenehmer gestalten.