Die Bedeutung der Wettbewerbsanalyse im heutigen E-Commerce

Die Wettbewerbsanalyse, auch Konkurrenzanalyse genannt, ist fester Bestandteil der Marketinganalysen. Sie zeigt, wo Ihr Unternehmen innerhalb der Branche im Vergleich zur Konkurrenz steht. Warum eine Wettbewerbsanalyse unerlässlich ist, welche Tools zur Verfügung stehen und warum jedes E-Commerce-Unternehmen sie durchführen sollte, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Warum lohnt es sich, eine Wettbewerbsanalyse durchzuführen?

Es gibt verschiedene Gründe, warum Wettbewerbsanalysen durchgeführt werden. Häufig dienen sie dazu, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden.

Was hat die Konkurrenz in der Vergangenheit erfolgreich gemacht?

Wie wird sich der Erfolg der Konkurrenz in Zukunft entwickeln?

Gibt es neue Mitbewerber, die Marktanteile gewinnen könnten?

Wie schneidet das eigene Dienst- oder Produktleistungsportfolio im Vergleich zum Wettbewerb ab?

Wo gibt es bei den eigenen Leistungen noch Verbesserungspotenzial?

Welche Stärken und Erfolgsfaktoren zeichnen das eigene Unternehmen aus?

Welche Position nimmt das eigene Unternehmen im Markt ein?

Welche einzigartigen Verkaufsargumente (USPs) bietet das Unternehmen?

Mit detaillierten Antworten auf diese Fragen lässt sich die eigene Strategie optimieren und präziser planen. Dies ermöglicht es, sich im Wettbewerb gezielt zu positionieren und fundiert zu bewerten, welche Produkte oder Dienstleistungen gute Marktchancen haben.

Haben Sie eine ausführliche Wettbewerbsanalyse durchgeführt, sollten Sie im Rahmen deren ebenso eine Preisstrategie entwickeln, da Preise im Online-Handel äußerst volatil sind und es nicht überraschend ist, wenn der Preis eines Produktes sich mehrmals täglich verändert.

Hier kommen die Tools von Dealavo ins Spiel, die Ihnen das Preismonitoring und Dynamic Pricing abnehmen und automatisieren. Mehr dazu im folgenden Abschnitt.

Automatisierung der Preisüberwachung von Mitbewerbern

Wenn Sie bedenken, dass sich Preise täglich mehrmals ändern können, ist die manuelle Überwachung der Preise der Konkurrenz eine mühevolle Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Doch mit Dealavos Tools zur Verfolgung der Preise von Wettbewerbern ist manuelle Recherche eine Sache der Vergangenheit. Die Preis-Monitoring-Software überwacht Preise der Konkurrenz, Plattformen und Vergleichsmaschinen.

Bei Änderungen werden automatische E-Mail-Warnungen gesendet, die Sie benachrichtigen. Es können auch Berichte generiert werden, die einen tiefen Einblick in die Preispolitik bieten. So bleiben Sie sich den Preisen der Konkurrenz stets bewusst und können sehen, ob Warenmangel besteht, Ausverkäufe oder potenzielle Liquidationen stattfinden.

Wie das Tool funktioniert, sehen Sie in der folgenden Grafik:

Dynamische Preisanpassung in Echtzeit mit Dealavo

Neben dem Tool zur Überwachung der Preise bietet Dealavo ebenso ein fortschrittliches Dynamic Pricing Tool. Dieses Tool passt die Preise in Echtzeit an, sodass Sie immer wettbewerbsfähig bleiben und sofort auf preisliche Schwankungen reagieren können. Sie sind preislich zu jeder Zeit optimal in der Branche positioniert.

Mit dem Tool können nicht nur die eigenen Preise auf der Website angepasst werden, sondern es ist ebenso möglich, Repricing für Kaufland, Shopify, Amazon, eBay und Co zu automatisieren. Passen Sie sich Marktgegebenheiten und preislichen Schwankungen in Echtzeit an, kann dies Ihre Gewinnmargen maximieren. Ist der Preis angebracht, führt das zu verbesserter Sichtbarkeit auf Amazon und Google.

Hier das Dynamic Pricing Tool im Detail:

Fazit: Die Kraft der Wettbewerbsanalyse im E-Commerce nutzen

Die Wettbewerbsanalyse ist ein unverzichtbares Instrument für jedes E-Commerce-Unternehmen, das im dynamischen Online-Markt erfolgreich sein möchte. Sie gibt Ihnen die notwendigen Einblicke, um Ihre Position im Vergleich zur Konkurrenz zu verstehen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Eine gründliche Wettbewerbsanalyse ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu verfeinern, Stärken zu identifizieren und Verbesserungspotenziale auszuschöpfen.

Mit Tools wie denen von Dealavo wird die Wettbewerbsanalyse noch detaillierter. Automatisierte Preisüberwachung und dynamische Preisanpassung sorgen dafür, dass Sie stets wettbewerbsfähig bleiben und schnell auf Marktveränderungen reagieren können. Dadurch maximieren Sie nicht nur Ihre Gewinnmargen, sondern erhöhen auch Ihre Sichtbarkeit auf wichtigen Plattformen wie Amazon und Google.

Nutzen Sie die Erkenntnisse aus Ihrer Wettbewerbsanalyse, um Ihre Marktposition zu stärken und langfristigen Erfolg im E-Commerce zu sichern. Mit den richtigen Strategien und Tools an Ihrer Seite sind Sie bestens gerüstet, um in der hart umkämpften Welt des Online-Handels zu bestehen.