Fühlen Sie sich von jemandem angezogen oder wollen Sie doch lieber direkt die Flucht ergreifen? In vielen Fällen liegt das am Geruch der anderen Person. Ein guter Duft kann die Wirkung, die Sie auf andere haben, stark beeinflussen. Ein gutes Parfum, das Ihre Persönlichkeit hervorhebt, muss aber nicht dem Klischee –Qualität ist immer teuer und günstig heißt gleich schlecht – entsprechen. Günstige Alternativen haben in einigen Fällen das Potenzial, ihrer teuren Konkurrenz den Platz streitig zu machen. Nicht nur teure Düfte können Luxus ausstrahlen, sondern auch preiswerte Düfte und Duft-Alternativen, die Ihren Geldbeutel schonen. Probieren Sie preiswerte Düfte und Duft-Alternativen und finden Sie Ihr Lieblingsparfum zu einem guten Preis.

Damendüfte selbst herstellen

Ihren eigenen individuellen Duft zu finden, kann auch in Eigenarbeit passieren. Parfumtrichter & Co. – Zubehör dafür finden Sie einfach und schnell online. Anregende Rezepte, Ideen für die unterschiedlichsten Düfte und Informationen dazu, welcher Duft welche Charaktermerkmale unterstreicht, finden Sie ebenfalls mit einer schnellen Online-Suche. Bei der Herstellung Ihres individuellen Duftes können Sie optimal Rücksicht auf Ihre Allergien und die Nachhaltigkeit der Inhaltsstoffe nehmen.

Ein eigenes Parfum zu kreieren kann Spaß machen und am Ende haben Sie einen persönlichen Duft, den nur Sie haben. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass eine Eigenkreation viel Arbeit ist und Sie dabei vor einigen Herausforderungen stehen. Kennen Sie zum Beispiel den Unterschied zwischen Kopfnote, Herznote und Basisnote? Und wie Sie sie im richtigen Verhältnis vermengen? Das Wort Trägeröl sagt Ihnen ebenfalls nichts? Parfümeur:innen schaffen eine vollendete Kreation, die ein Kunstwerk für sich ist. Das erfordert nicht nur Zeit, sondern auch Wissen, Erfahrung und ein gewisses Talent bei der Komponentenauswahl und Zusammenstellung. Vermengen Sie die Duftkomponenten in einem falschen Verhältnis oder kombinieren Sie zu viele dominante Noten, kann der Duft schnell zerstört werden. Es ist also leider nicht ganz so einfach, in Eigenherstellung schnell ein Parfum zu kreieren.

Preiswerte Düfte für Damen und Duft-Alternativen

Die Duft-Vielfalt auf dem Markt ist groß und es kommen stetig neue Eau de Parfums, Eau de Toilettes & Co. hinzu. Auf dem Markt überzeugen auch preiswerte und geschmackvolle Düfte, die dem Vorurteil entgegen nicht "billig" riechen. Bekannte Namen wie Chanel, Lacoste, Hugo Boss oder Calvin Klein Parfum bedeuten oft, dass Sie tief in die Tasche greifen müssen. Dabei gibt es eine große Auswahl an günstigeren Düften. Es gibt für viele teure Parfums Duft-Alternativen, sogenannte Duftzwillinge. Diese preiswerten Parfums sind durch ihre Komposition leicht zu verwechseln mit den Originalen.

Wenn Sie auf den Markennamen nicht verzichten möchten, haben einige Marken preiswerte Parfums in ihrem Sortiment. Hierzu gehört unter anderem eine betörende Auswahl an Calvin Klein Parfum oder Marken wie Roberto Cavalli, Burberry, Jil Sander oder Ralph Lauren. Die Marken bieten unterschiedliche Zusammensetzungen, Größen und Stile, somit ist für jeden etwas dabei – auch für den kleinen Geldbeutel.

Sie sollten beim Parfumkauf darauf achten, dass verschiedene Verdünnungsklassen unterschiedlich lange halten und der Duft bei manchen schneller verfliegt als bei anderen. Besonders bei preiswerten Parfums lässt die Intensität bei manchen etwas schneller nach. Natürlich stimmt das nicht für alle günstigen Düfte, denn der Inhalt ist nicht automatisch von schlechterer Qualität. Hochpreisige Parfums bestehen in vielen Fällen auch aus hochwertigen Inhaltsstoffen, aber oft zahlen Sie für die Marke oder ebenfalls die aufwendigen Werbemaßnahmen. Je höher der Duftölanteil, desto intensiver und langanhaltender riecht das Parfum. Ist ein Duft sehr intensiv, sollte er sparsam verwendet werden. Die Verdünnungsklassen reichen von Eau de Solide und Eau de Cologne über die bekanntesten Klassen Eau de Toillette und Eau de Parfum bis hin Extrait de Parfum. Manche Verdünnungsklassen haben auch eine Intense-Variante, die sich durch noch höhere Duftkonzentrationen auszeichnen. Die Konzentration an Duftstoffen beginnt bei Eau de Solide mit 1 bis 3 Prozent und erreicht in der höchsten Verdünnungsklasse – Extrait de Parfum Intense – 40 Prozent.

Markenparfum günstig kaufen

Ein neues passendes Parfum zu finden ist oft nicht leicht und kann bei Fehlkäufen schnell ins Geld gehen. Kleine Flakons sind die Lösung, wenn Sie sich bei einem Duft noch nicht ganz sicher sind und ein Parfum eine Zeit lang ausprobieren möchten. Möchten Sie nicht zu viel Geld für einen neuen Duft ausgeben, lohnt es sich, den Preis auf verschiedenen Portalen zu vergleichen. Sie können auch die Rabattaktionen von unterschiedlichen Anbietern und Portalen oder im Einzelhandel im Auge behalten und so Ihren Lieblingsduft oder einen neuen Duft als Schnäppchen ergattern. Ein paar Onlineshops bieten Luxusmarken nicht nur bei Aktionen, sondern das ganze Jahr zu einem günstigeren Preis an. Düfte von Gucci, Hermès, Christian Dior sowie Lancôme Parfum, Calvin Klein Parfum, Yves Saint Laurent Parfum und viele andere Düfte können Sie auf diesem Weg vergleichsweise günstig kaufen. Viele Parfums sind so bereits unter 30 € erhältlich:

Montblanc Présence d'une Femme Eau de Toilette

Calvin Klein Obsession Eau de Parfum

Elie Saab Le Parfum Essentiel Eau de Parfum

Lacoste L.12.12. Pour Elle French Panache Eau de Toilette

Hugo Boss Hugo Woman Eau de Parfum

Calvin Klein Beauty Eau de Parfum

Roberto Cavalli Paradiso Assoluto Eau de Parfum

Jil Sander Style Eau de Parfum

Jean Paul Gaultier Scandal Eau de Parfum

Fazit

Über den Preis lässt sich nicht automatisch auf die Qualität oder den Geruch eines Parfums schließen. Ein preiswerter Duft kann ebenfalls nach Luxus riechen. Das Wichtigste an einem Parfum ist, dass es Ihren Charakter so unterstreicht, wie Sie es sich wünschen und Sie es gerne an sich riechen. Ein eigenhändig hergestellter individueller Duft, ein teures Markenprodukt oder eine günstige Alternative – Sie entscheiden, welcher Duft am besten zu Ihnen passt und Ihnen ein gutes Gefühl beim Tragen gibt.

Calvin Klein Parfum, Burberry, Lancôme oder Dior – steht der Geburtstag einer Freundin oder Ihrer Frau vor der Tür, ist es oft schwer, einen guten und passenden Duft auszuwählen, wenn sie sich kein spezielles Parfum wünscht. Dann stellt sich außerdem die Frage, ob Eau de Parfum, Eau de Toillette oder welche andere Verdünnungsklasse der Favorit ist, denn je höher die Klasse, desto intensiver riecht der Duft. Hier ist die beste Lösung, nicht nach dem Preis zu entscheiden, sondern dezent herauszufinden, welcher Duft gefallen könnte oder sich für ein Parfum zu entscheiden, das gerade sehr angesagt ist oder Ihnen selbst sehr gut gefällt. Achten Sie darauf, dass Geschmäcker besonders bei Düften weit auseinander gehen können. Sie können sich beim Kauf eines Parfums sicher sein, dass es nicht auf den Preis ankommt, sondern auf den Geruch.