Die besten mobilen Spiele gegen Langeweile

Die Tatsache ist, dass jeder von uns 5 Minuten Zeit am Tag hat, in denen es langweilig werden kann. Wenn Sie gerade keine Möglichkeit haben rauszugehen, weil es regnet oder die nächste Aktivität zu weit vom Wohnort entfernt liegt, müssen Sie Ihre Zeit anderweitig verbringen.

Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welchen Aktivitäten Sie an einem grauen und regnerischen Tag zu Hause nachgehen können? Das Mobile Gaming ist ohne Zweifel eine gute Abwechslung. Aus diesem Grund möchten wir mit Ihnen in diesem Text die besten Handyspiele teilen, die Sie unbedingt ausprobieren sollten. Einige von den Spielen können Sie im Android-Store finden, wieder andere im Apple-Store und manche Spiele sind sogar in beiden Stores erhältlich.

Call of Duty Mobile

Dieses Spiel, dass Sie nur mit einer aktiven Internetverbindung spielen können, ist ein sehr guter Zeitvertreib bei Langeweile. Call of Duty Mobile ist eine Mischung aus den Missionen von Call of Dury Modern Warfare und Call of Duty Black Ops in einem Gameplay für das Smartphone. Diese Kombination der Spielentwickler ist für ein mobiles Spiel enorm. Call of Duty Mobile ist ein FPS-Spiel, das in direkter Konkurrenz zu dem Spiel PUBG Mobile steht.Nachdem Sie sich das Spiel aus dem App-Store geladen haben, werden Sie die unterschiedlichsten Modis, wie einen Battle Royale-Modus, Domination, ein Gun Gave, ein Team Deathmatch und vieles weitere finden. Sollten Sie das Spiel noch nicht kennen, ist es jetzt an der Zeit es herunterzuladen und auszuprobieren. Sie werden von Call of Duty Mobile nicht enttäuscht sein

Slots und Live Tables

Bevor wir zu dem direkten Konkurrenten von Call of Duty kommen, möchten wir Ihnen in diesem Abschnitt das Spielen von Slots und Live Tables näherbringen. Immer mehr neue Casinos werden nach der Änderung des neuen online Glücksspielgesetzes vorgestellt. Das bedeutet für die Kunden auch, dass es eine größere Auswahl an Slots, Live Tabels und Sportwetten gibt.

Natürlich bieten die meisten online Casinos neben der Webseite auch eine App an, die die Kunden nutzen können. Es war noch nie einfacher einen Slot über ein mobiles Gerät zu spielen. Es gibt jedoch Unterschiede – einige Spiele können Sie offline Spielen, da geht es dann um den reinen Spaß aber Sie haben keine Möglichkeit Gewinne zu erzielen. Andere Spiele können Sie mit einer aktiven Internetverbindung nutzen. In diesem Fall stehen Ihnen alle Möglichkeiten der App zur Verfügung.

PUBG Mobile

Jetzt kommen wir wie versprochen zu dem direkten Konkurrenten von Call Of Duty Mobile. Bereits sieben von Zehn Menschen haben das Spiel PUBG Mobile auf dem Smartphone installiert. Alleine diese Zahl zeigt die Notwendigkeit und die Bedeutung, die dieses mobile Spiel mit sich bringt.

Bei PUBG Mobile haben Sie die Möglichkeit mit Ihren Freunden eine Gruppe zu gründen und auf einem Gelände zu landen. Hier müssen Sie dann gegen andere Gruppen in einem Battle Royale antreten. Wir geben zu, das hört sich fast genauso an, wie bei dem beliebten Spiel Call Of Duty: Warfare.

Außerdem können Sie in dem Spiel auch andere Modi ausprobieren. Dazu zählen unter anderem das Arena Training, TDM, Payload Mode oder der Sniper Mode. Obwohl es dem COD: Warfare-Spiel sehr nahekommt, hat es dennoch sein eigenes Flair.

Asphalt 9 Legends

Nachdem wir Ihnen zwei ähnliche Spiele und allgemein die Slots vorgestellt haben, möchten wir Ihnen als letztes ein Autospiel vorstellen. Das Spiel Asphalt 9 Legends stand eine sehr lange Zeit ganz oben bei den Downloads und zählt somit zu einem der bekanntesten Autorennspielen, mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz seiner früheren Versionen.

Das Spiel ist ein richtiger Game changer in dieser Kategorie. Es bietet eine atemberaubende Grafik, verschiedene Automodelle, neue Karten, einen Rennmodi und eine verbesserte Spieloptimierung.