Die besten Orte für BDSM Treffen: Clubs und Veranstaltungen

BDSM in deiner Nähe

Wer seine erotischen Fantasien und Leidenschaften mit anderen teilen möchte, hat hierzu viele Möglichkeiten. In jeder größeren Stadt finden sich mittlerweile erlesene Fetisch Clubs und BDSM Partys. Bei Wyylde, der führenden BDSM Plattform in Deutschland, erfährst du immer brandaktuell, welche heißen Events in deiner Nähe stattfinden.

BDSM Clubs und Veranstaltungen in Hamburg

Liebhaber von süßem Schmerz, harter Erotik und Bondage Treffen sollten eine Adresse in Hamburg auf jeden Fall kennen: das Catonium. In drei düster-atmosphärischen Rooms kannst du deinen dunkelsten Fantasien gemeinsam mit anderen Hedonisten freien Lauf lassen. Im Catonium finden außerdem regelmäßig Fetisch Partys unter verschiedenen Mottos statt. Wer nicht nur spielen, sondern auch tanzen und entspannen möchte, kann sich auf dem Dancefloor verausgaben oder in der Lounge ein kühles Getränk genießen.

Eine andere lohnenswerte Adresse in Hamburg ist selbstverständlich die "sündige Meile", also die berühmt-berüchtigte Reeperbahn. Im Verlies kommen Doms und Subs voll und ganz auf ihre Kosten. Ob Luststühle, Folterwerkzeuge oder Ganzkörperkäfige: Hier bleiben keine Wünsche offen. Ein weiterer BDSM Night Club, den du unbedingt kennen solltest, ist das Touch. Hier kannst du deine Leidenschaften in gepflegter Atmosphäre ausleben. Du hast gerade keinen BDSM-Partner? Dann hilft man dir an der Bar gerne weiter ...

BDSM Clubs und Veranstaltungen in Berlin

Eine der bekanntesten Adressen für BDSM Treffen in Berlin ist der berühmte KitKat Club in Berlin Mitte. Bereits seit den 1990er-Jahren leben Hedonisten hier ihre Leidenschaften aus. Genieße Kinky Dancepartys oder Veranstaltungen der „Stolz und Demut“ unter verschiedenen Mottos.

Exklusives Ambiente, heiße Erotik und Sicherheit: Dies wird im Club "Verboten" großgeschrieben. Der Unterschied zum KitKat Club besteht darin, dass der Fokus der Fetisch Partys weniger auf dem Tanzen und mehr auf den erotischen Spielen liegt. Wer das "Verboten" besuchen will, muss sich unbedingt an den strengen Dresscode und die Clubregeln halten. So wird der beliebte BDSM Club ein Safespace, wo du deine ausgefallensten Fetische ausleben kannst.

Die Hauptstadt bietet eine riesige Auswahl an BDSM und Fetisch Clubs. Auch die folgenden Etablissements sind in jedem Fall einen Besuch wert:

BDSM Lounge Berlin des Fetisch Hof e.V. (Neukölln)

Insomnia (Alt-Tempelhof)

Avarus Berlin (Wedding)

Club Culture Houze (Kreuzberg)

BDSM Clubs und Veranstaltungen in Köln

Die BDSM-Szene in Köln lässt keine Wünsche offen. Wer einen Städtetrip in die Domstadt unternimmt, sollte unbedingt dem Lust-Refugium einen Besuch abstatten. Lasse dich in vornehmen Jugendstil-Räumlichkeiten in eine Welt voller Schmerz und Ekstase entführen. Wichtig zu wissen: Der Zugang ist ausgewählten Gästen vorbehalten. Wenn du den Club besuchen willst, musst du zunächst eine Anfrage stellen. Wir können dir versprechen: Es lohnt sich!

Bei Szenekennern ebenfalls beliebt ist das zentral gelegene Cologne Decadence. Die Spielräume sind nach verschiedenen sinnlichen Themen gestaltet. Solltest du keinen SM-Partner haben, helfen dir die dominanten Damen des Hauses gerne weiter.

Im Schwarz Club erwarten dich hedonistische Partys und verschiedene Veranstaltungen, die keine Fantasien unerfüllt lassen. Notiere dir auf jeden Fall schon einmal den 05.10.2024 in deinem Kalender. An diesem Datum findet die nächste Kinky-Dance Party in den dunklen Hallen Kölns statt.

BDSM Clubs und Veranstaltungen in München

Kennst du schon den Nachtwerk Club in München? Falls nicht, wird es höchste Zeit, dies nachzuholen! Dreimal im Jahr finden hier exklusive Fetisch Partys für erfahrene BDSMler sowie Szenenneulinge statt. Jeder ist willkommen, Gleichgesinnte kennenzulernen und gemeinsam die geheimsten Wünsche auszuleben. Ganz nach dem Motto: Spielen und Genießen.

Du liebst BDSM Shows? Dann solltest du unbedingt das Le Café Bizarre besuchen. Genieße Shibari- und Kinbaku-Performances sowie Feuershows in entspannter Atmosphäre. Tanze zur mitreißenden Musik der bekanntesten DJs und lasse dich einfach treiben!

Du kommst lieber aktiv zur Sache? Dann werden die szenebekannten Black Jail Spielpartys in München ganz nach deinem Geschmack sein. Hier gibt es weder Tanzfläche noch DJ, dafür aber jede Menge fantastische Spielräume mit besonderem Equipment.

BDSM Treffen deutschlandweit

Du wohnst in keiner der genannten Großstädte? Kein Problem! Vernetze dich einfach bei Wyylde, der beliebtesten BDSM Dating Seite. Entdecke ganz ungezwungen noch mehr Clubs und Events sowie BDSM Gruppen oder Stammtische in deiner Nähe.