Die besten Wege, das Casino Startguthaben optimal zu nutzen

Neue Spieler stellen für Casinos eine ganz besondere Zielgruppe dar. Diese Nutzer gilt es noch vor dem ersten Spiel vom hauseigenen Spielangebot und allen wartenden Leistungen zu überzeugen. Zu einem der wichtigsten Werkzeuge zählen an dieser Stelle die Willkommensangebote. Diese können anhand eines No Deposit Bonus und dem Erstkundenbonus mit Ersteinzahlung schon mal im Doppel auftreten. Wir sehen uns einmal genau an, was man als neuer Spieler in einem Online Spielcasino mit Startguthaben am besten machen sollte.

Alles über den Bonus in Erfahrung bringen

„Früh übt sich“ ist nicht nur ein Sprichwort, sondern voll und ganz wahr, wenn es um das Startguthaben in Echtgeld Casinos geht. Damit Spieler das erste Bonusguthaben optimal nutzen können, sollten vor der Aktivierung alle Informationen zum Bonus verstanden sein. Die Angaben finden sich unmittelbar beim Bonus und ab und an auch in den AGBs des Casinos. In den Bonusbedingungen finden sich dann die Auflagen, die man zu 100 Prozent einhalten muss. Nur dann wahrt man sich die Chance, erzielte Gewinne in Echtgeld auszahlen zu lassen. Zu den Bonusbedingungen können je nach Casino gehören:

Bonuscode zur Aktivierung

Mindesteinzahlung; bestimmte Zahlungsmethoden können ausgeschlossen sein

Zeit bis zur Aktivierung

Laufzeit des Bonus

Beschränkung auf bestimmte Spiele oder Spielkategorien

Umsatz des Bonus- und Echtgeldbetrags in vorgegebener Wiederholung

Keine Aktivierung weiterer Boni bei laufendem Bonus

Keine vorzeitige Auszahlungsanforderung vor Ende des Bonus

Haben Sie Fragen, ob Sie alle Anforderungen korrekt erfüllt haben, dann wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Casinos. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Bonus wirklich in allen seinen Anforderungen verstanden zu haben und bestmöglich bezwingen zu können.

Spielergebnisse notieren und analysieren

Wer von Anfang an seine Hausaufgaben macht, der wird spätestens am Ende des Bonuszeitraums mit dem Zuwachs an Erfahrungen belohnt werden. Denn jedes Spiel birgt die Möglichkeit wertvolle Spielsequenzen zu erleben und daraus Lehren zu ziehen. Sobald Sie mit dem Spielen im Casino starten, bietet sich an, die Einsätze, Namen des Slots oder Casinospiels und die Einstellungen zu notieren. Dann fehlt nur noch das erzielte Ergebnis. Wenn man dieses Vorgehen beibehält, dann kann man sich in kürzester Zeit eigene Strategien ableiten. Außerdem hat man durch die Notizen stets die Einsätze und Auszahlungen im Blick. Auch das ist von klarem Vorteil für alle Spieler jeder Erfahrungsstufe. Möchten Sie sich eine kurze Auszeit nehmen, dann lassen Sie sich frischen Wind um den Kopf wehen. Dies kann zum Beispiel dank dem Reiseratgeber für Glücksspiel-Fans und Weinliebhaber problemlos erzielt werden.

Mit Verstand vorgehen

Gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern, dann überlegen Sie sich in Ruhe, was Sie mit dem Echtgeldgewinn machen möchten. Viele Spieler haben den Impuls, den Gewinnbetrag direkt wieder in die nächste Spielrunde zu setzen. Meist mit dem Ergebnis, dass der Betrag dann verringert oder ganz weg ist. Daher ist es wichtig, mit Verstand vorzugehen und dementsprechend zu spielen. Erinnern Sie sich wieder an die Empfehlung, die Spieleinsätze und Ergebnisse zu notieren. Gehen Sie so vor, dass Sie trotz Gewinnfall Ihren getroffenen Vorsätzen treu bleiben. Mit diesem Vorgehen können mittel- bis langfristig bessere Ergebnisse und Lernfortschritte gemacht werden. Sollten Sie bemerken, dass Sie zu unruhig werden oder sich gerade nicht vorstellen können, ihre Tätigkeit zu unterbrechen, dann machen Sie erst recht eine Pause. Damit kommen Sie wieder in Ihre Mitte und treffen bei Ihrer Rückkehr ins Online Casino in der Regel bessere Spielentscheidungen.

Nach der Aktivierung des Casino Startguthabens ist vor dem nächsten Bonus

Verlassen Sie sich nicht nur einmal auf die Vorteile des Startbonus. Binden Sie weitere Bonusaktionen gezielt in Ihr Spielkonzept mit ein. Schließlich stellt Ihnen der Casino-Anbieter in Form der Boni Anreize zur Verfügung. Mit diesen können Sie weiter in das Angebot eintauchen und sich irgendwann vielleicht dauerhaft für das Online Casino entscheiden. Sehen Sie sich regelmäßig in der Bonuskategorie um und abonnieren Sie, wenn vorhanden, auch den Newsletter der Spielhalle. Manchmal lohnt es sich auch, beim Kundenservice direkt nach einem Bonus für Neukunden zu fragen.

Dann kann man meist einen No Deposit Bonus erhalten. Bei dieser Prämie braucht man nicht einmal eine Echtgeldeinzahlung vornehmen. Der Nutzer schließt lediglich die Registrierung und Verifizierung ab. Anschließend bekommt man im Fall eines No Deposit Bonus Freispiele oder Guthaben ohne Einzahlung freigeschaltet. Achten Sie allerdings darauf, dass auch der beliebte No Deposit Bonus Bonusbedingungen unterliegt. Nur in den seltensten Fällen wird ein Bonus ohne Einzahlung ohne Regeln angeboten.

Fazit: Startguthaben effizient einsetzen

Egal, wie viel Erfahrung Sie im Bereich der Online Casinos besitzen und bei wie vielen Casinos Sie bereits gespielt haben, lassen Sie kein Startguthaben links liegen. Es bietet Spielern die Sicherheit, einen unbekannten Anbieter kennenzulernen. Probieren Sie sich einfach aus und verringern Sie beim Spielen mit Echtgeld Ihr Verlustrisiko. Außerdem können Sie Ihrem Budget eine Pause gönnen, wenn Sie so früh wie möglich Bonusguthaben verwenden. Aktivieren Sie den Bonus erst, wenn Sie die Bonusbedingungen komplett verstanden haben.