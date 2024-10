Die Deutsche Post – Irgendwann kommt alles an

Man stelle sich vor: Ein Tag ohne die Deutsche Post. Keine Werbeblättchen im Briefkasten, keine Rechnungen und Mahnungen. Für viele fast ein kleiner Traum. Aber was, wenn dieser Traum länger dauert? Plötzlich erwischt man sich dabei, wie man nervös den Briefkasten kontrolliert und sich fragt: Wo bleibt meine Post?

Ja, liebe Leser, so sieht es aus: Vier Werktage herrschte in unserem Briefkasten gähnende Leere, eine Post-Stille, die lauter ist als jede Streikansage. Aber dann mit einem Schlag wendete sich das Blatt: Die Briefflut, der Post-Tsunami kam an. Prospekte und Rechnungen, lang erwartete Genehmigungen und Bescheide, Postkarten und Prospekte im Akkord. War es ein Streik? Nein. Vielmehr hat die gähnende Leere im Briefkasten inzwischen System.

Dank E-Mails ist die gute alte Post ohnehin schon ein Dinosaurier der Kommunikation, aber seit Juni darf sie offiziell langsamer sein als eine Brieftaube – und das mit Brief und Siegel der Bundesregierung.

Das neue Post-Gesetz sieht vor, dass 95 % der Briefe und Pakete im Jahresdurchschnitt spätestens am dritten Werktag nach der Abgabe zuzustellen sind und 99 % am vierten Werktag.

Und während wir so über den Verbleib unserer Briefe rätseln, könnte die Post tatsächlich stolz auf ihre neuen gesetzlichen Freiheiten sein. Denn mal ehrlich: Wenn man uns offiziell sagt, dass 5 % der Briefe erst an Tag 3 kommen dürfen, woher wissen wir dann, ob unser sehnlichst erwarteter Brief nicht genau zu den 1% gehört die noch später oder gar nicht kommen?

Trost spendet, dass wir jetzt erstmal damit beschäftigt sind die Flut zu bewältigen, die aus dem Briefkasten kam. Wenn dieser Rhythmus sich verfestigt kommt die nächste Sendung erst in vier bis fünf Tagen.