Die digitale Transformation und ihre Auswirkungen

Digitale Technologien haben einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Unser tägliches Leben wäre ohne Internet, Smartphone und Computer nicht mehr vorstellbar. Suchmaschinen wie Google machen das Leben einfacher. Auch in der Arbeitswelt haben die modernen Technologien für viele Veränderungen gesorgt. Diese Vorgänge, speziell in den Unternehmen, werden zusammengefasst unter der digitalen Transformation. Unter diesem Begriff fallen Änderungen und Umgestaltungen in der Wirtschaft, die auf den neuen Technologien und digitalen Möglichkeiten basieren.

Doch woraus besteht diese digitale Transformation nun? Einerseits auf die Entwicklung und Einsatz von neuen, digitalen Technologien. Andererseits entstehen dadurch auch neue Produkte und neue Dienstleistungen auf dem Markt. Die großen Fortschritte, die bei der Herstellung von PC-Komponenten erreicht wurde, waren hierfür ein großer Vorteil. In immer mehr Alltagsgegenständen, wie dem Handy, dem Fernsehgerät oder sogar dem Kühlschrank werden nun Chips, Sensoren und Prozessoren verbaut. Auch das Automobil ist heute mit technischen Möglichkeiten ausgestattet, an die vor einigen Jahren noch gar nicht zu denken war. Die Möglichkeiten, die durch die digitale Transformation ermöglicht werden, sind groß. Schon jetzt fahren selbstfahrende Autos über die Straßen, die lediglich von einem Computerprogramm gesteuert werden. Autonome Drohnen übernehmen klassische Lieferarbeiten, bringen Pakete und bestelltes Essen an ihren Bestimmungsort. Darüber hinaus bieten viele Behörden mittlerweile an, Unterlagen und Formulare online zu bearbeiten und zu versenden. Zeitaufwändige Behördengänge werden dadurch minimiert. Supermärkte kommen teils ganz ohne Kassierer aus, Einkäufe können von den Kunden selbst kassiert werden oder werden mit einer App auf dem Handy bezahlt. Die vielen digitalen Möglichkeiten verändern die Leben vieler Menschen und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Chancen für Unternehmen

Für Unternehmen bietet die digitale Transformation viele Möglichkeiten, um sich von Mitbewerbern abzusetzen und den Kunden neue Produkte anbieten zu können. Kunden nutzen heutzutage immer häufiger Suchmaschinen wie Google, um Produkte und Dienstleistungen finden zu können. Damit Unternehmen bei den Ergebnissen der Suchmaschine auch zu finden sind, nutzen sie Backlinks, um damit bei Google oder anderen Suchmaschinen besser abschneiden. Spezielle Agenturen nutzen ihre Expertise, um Internetangebote von Unternehmen zu optimieren, damit diese für Kunden schneller zu erreichen sind. Backlinks sind wichtig, weil die Suchmaschinen ein internes Ranking benutzen, um die Internetseiten den Benutzern anzuzeigen. Die Backlinks sind einer der Faktoren, die von der Suchmaschine für dieses Ranking hinzugezogen werden. Daher bezahlen Unternehmen häufig Agenturen, um ihre Internetseiten für das Suchmaschinenranking zu optimieren. Es spielt keine Rolle, ob es sich hierbei um ein großes oder kleines Unternehmen handelt, da heutzutage keine Industrie und keine Dienstleistung mehr ohne ein Internetangebot auskommt. Daher profitieren auch mittelständische Unternehmen sehr von der digitalen Transformation. Sie können heute auf viele Plattformen direkt mit ihren Kunden in Kontakt treten, Bewertungen erhalten, Feedback zu den eigenen Leistungen und Produkten einholen und natürlich diese Produkte auch direkt online verkaufen. Für Kunden sind diese Angebote im Zuge der digitalen Transformationen auch von Vorteil. Es war noch nie so leicht, Produkte aus der ganzen Welt zu beziehen, Preise vergleichen zu können und die Meinungen anderer Kunden einzuholen, bevor das Produkt gekauft wird.

Die digitale Transformation mag auf den ersten Blick wie eine große Herausforderung für Unternehmen wirken, doch bei genauerem Hinsehen sind viele Vorteile mit diesem Prozess verknüpft.