Die Entwicklung der Lesebrille: vom notwendigen Übel zum schicken Accessoire

Die Lesebrille ist für viele Menschen ein unverzichtbarer Helfer für den Alltag. Anfangs noch als notwendiges Übel wahrgenommen, entwickelte sie sich im Laufe der Zeit zu einem schicken Accessoire, das modisch mit der Zeit geht und immer wieder neu interpretiert werden kann. Interessante und teils kuriose Fakten rund um die Lesebrille hält der folgende Artikel bereit.

Lesesteine als Vorläufer der Lesebrille

Heute kann man Lesebrillen online kaufen, früher mussten sich die Menschen mit ihren Fehlsichtigkeiten irgendwie arrangieren. Dabei gab es die ersten Vorläufer der Lesebrille bereits 2.000 v. Chr. - und zwar in Form von Glas- oder Quarzobjekten, die ähnlich wie eine Lupe funktionierten. Diese Objekte erfüllten jedoch oftmals nur eine dekorative Funktion und wurden nur selten als Sehhilfe verwendet.

Die Idee, speziell geschliffene Linsen zur Vergrößerung zu nutzen, tauchte rund um das Jahr 1000 v. Chr. auf, und zwar im Werk eines arabischen Gelehrten. Allerdings wurden seine Schriften erst über 2.000 Jahre später, nämlich im 13. Jahrhundert, ins Lateinische übersetzt. Mithilfe der Anweisungen gelang es italienischen Mönchen, aus Quarzen und Bergkristallen Lesesteine zu schleifen. Die Idee der Lesesteine hat die Jahrhunderte überdauert, denn noch heute gibt es sie in Form sogenannter Hellfeldlupen.

Nietbrillen und erste Bügelbrillen

Im ausgehenden 13. Jahrhundert gelang es den Italienern erstmals, eine Art Lesebrille anzufertigen. Dazu fassten sie zwei konvexe Linsen in jeweils einen Holzrahmen und verbanden die Rahmen mithilfe eines Niets - die Nietbrille, die mühsam mit der Hand gehalten wurde, war geboren.

Bis zur Erfindung der praktischen Bügelbrille im 15. Jahrhundert war es dann nur noch ein relativ kurzer Sprung. Allerdings waren die ersten Bügelbrillen noch sehr unkomfortabel, weil sie aus einem einzigen Stück Holz, Metall oder Leder bestanden und einfach auf den Nasenrücken geklemmt wurden. Auch Monokel (die direkt ins Auge geklemmt wurden) und Zwicker (ein Drahtgestell mit Lederpolstern zwischen den Gläsern) waren nicht gerade bequem zu tragen.

Die moderne Lesebrille

Expand Foto: IVAN CRUZ auf Unsplash

Die Lesebrille, wie wir sie heute kennen, entstand im 18. Jahrhundert. Erstmals gab es klappbare Bügel mit einem Gelenk - eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorläufern. Das Modell setzte sich durch, und schließlich zählte nicht mehr nur allein die Funktionalität, sondern auch das Design der Lesebrille, denn sie avancierte mehr und mehr zu einem modischen Accessoire. Heute gibt es sie in unzähligen Farben, mit Gläsern in verschiedenen Formen und Größen, schlicht oder extravagant. Viele Brillenträger besitzen auch nicht mehr nur eine einzige Lesebrille, sondern gleich mehrere, damit sie die Sehhilfe immer an den jeweiligen Anlass und Kleidungsstil anpassen können.

Auch in funktioneller Hinsicht haben moderne Lesebrillen große Vorteile gegenüber ihren Vorläufern: Sie können individuell an die jeweilige Sehstärke angepasst werden, was früher in diesem Maße nicht möglich war.

Funktional und modisch zugleich

Ohne Lesebrille gehen viele Menschen nicht aus dem Haus. Was heute unverzichtbar für den Alltag ist, brauchte jedoch viele Jahrhunderte Zeit, um sich zu dem zu entwickeln, was es heute ist - ein praktischer Helfer, aber auch ein modisches Accessoire, das individuell an Trends und Vorlieben angepasst werden kann. Diese Entwicklung zeigt, wie ein einfaches Hilfsmittel zu einem Ausdruck persönlichen Stils werden kann.