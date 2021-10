Die neuesten Entwicklungen in der Telemedizin: Sprechstunde im Internet

In Deutschland ebenso wie in vielen anderen EU-Ländern gewinnt die Telemedizin immer mehr an Bedeutung. Dabei war der Start der Telemedizin eher holprig. Seit 2018 ist die ausschließliche telemedizinische Behandlung erlaubt. Doch erst die Corona Krise hat die Vorteile der Online-Sprechstunde hervorgehoben. Viele Menschen konnten den Rat eines Arztes in Anspruch nehmen, ohne sich dabei einer Ansteckungsgefahr aussetzen zu müssen.

Die Vorteile der Telemedizin auf einen Blick

Die Telemedizin sollte nicht als erste Behandlungsart in Betrachtung gezogen werden. Vielmehr stellt sie eine sinnvolle Ergänzung zur konventionellen Medizin dar, da Zeit und Geld gespart werden können. Für Patienten bedeutet dies keine Wartezeiten und weniger Ausgaben. Doch auch Ärzte und Krankenkassen sparen, wenn telemedizinische Behandlungen zum Einsatz kommen. Da gerade die Bewohner ländlicher Regionen weniger Zugang zu Ärzten haben als Menschen, die in Großstädten leben, erachtet das Bundesministerium für Gesundheit die Telemedizin als Lösung primär für den ländlichen Raum.

In welchen Gegenden wird die Telemedizin besonders oft genutzt?

Trotz der Aussagen des Bundesministeriums für Gesundheit sind es viel häufiger Einwohner von Großstädten, die von der Telemedizin Gebrauch machen. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Stadtbevölkerung im Schnitt jünger ist als die Bevölkerung ländlicher Gegenden. Eine Studie von Fernarzt zeigt, dass im Vergleich zum ländlichen Raum rund ein Drittel mehr Anfragen für die Antibabypille aus Großstädten stammt. Vor allem in Berlin und Hamburg ist Telemedizin äußerst beliebt: Die meisten Pro-Kopf-Anfragen für die Antibabypille kommen aus der Bundeshauptstadt.

In welchen Bereichen wird die Telemedizin eingesetzt?

Vor allem im psychologisch-psychotherapeutischen Bereich sind Videosprechstunden sehr beliebt - rund 80 % der Ärzte bieten Videosprechstunden an. Außerdem nutzen 35 % der nicht-operativen Fachärzte Online-Sprechstunden. Auch das Alter der Ärzte spielt eine Rolle: Jüngere Mediziner neigen eher dazu, von der Telemedizin Nutzen zu machen. Die Telemedizin wird vor allem in den folgenden Bereichen eingesetzt:

Dermatologie

Psychiatrie

Diagnostik

Telemonitoring

Am größten ist die Nachfrage nach Anti-Akne-Mitteln und der Antibabypille. Dabei können sich Frauen sogar für eine Erstverschreibung der Verhütungspille telemedizinisch an einen Arzt wenden.

Fazit

Die Telemedizin schreitet voran und erlaubt es Patienten, sich schneller und effektiver um ihre Gesundheit zu kümmern. Vor allem Frauen nehmen telemedizinische Leistungen in Anspruch, um sich die Antibabypille verschreiben zu lassen. Dabei sind es vorwiegend Patientinnen und Patienten aus Großstädten, die von der Videosprechstunde Gebrauch machen.