Die etwas andere Probefahrt

Schon die Anfahrt über die B292 lässt erahnen, dass hier irgendwo ein Nest sein muss: in gemäßigtem Tempo surrt ein quietschgelber Ferrari vorbei.

Kurz darauf: gleiche Farbe, aber es ist ein Porsche. Dann kommt das Ortsschild: Helmstadt-Bargen. Stammsitz der Odenwaldgarage.

Beim Einbiegen in die Bahnhofstraße sieht man Anwohner am Gartenzaun stehen mit Blick in ein und dieselbe Richtung. Nach wenigen Metern offenbart sich der Grund: Ein Hof voller Sportwagen vom Feinsten. Die Crème-de-la-Crème an Edelkarossen, Sportflitzern und Luxuslimousinen. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Audi, Porsche, BMW, allesamt ab 510 PS aufwärts. Getunt und auf Hochglanz poliert stehen sie in Reih‘ und Glied und warten darauf, ausgefahren zu werden. Sich einmal im Leben wie ein Rennfahrer fühlen – und sei es auch nur für 20 Minuten und von einem Instruktor begleitet, einmal die große Freiheit spüren, bei offenem Verdeck, die Haare im Wind, völlig losgelöst, das ist für viele ein langgehegter Traum – egal ob Jung oder Alt, ob Mann oder Frau. Das Team um das Betreiberehepaar Wolfgang und Julia Symons macht diese Träume wahr. Damit niemand übermütig wird, ist bei den Probefahrten stets ein Profi dabei. Schon aus Sicherheitsgründen, denn die Beschleunigung der tollen Schlitten ist nicht zu unterschätzen. In wenigen Sekunden von Null auf Hundert, das klingt cool, erfordert aber Übung, volle Konzentration und eine ruhige Hand. Volljährig muss man sein und einen Führerschein und Personalausweis vorlegen, will man eine dieser Nobelkarossen fahren. Just for fun, denn der Spaß soll bei diesen geführten Ausfahrten im Vordergrund stehen.

Beim Tag der offenen Tür wird die kleine Gemeinde, idyllisch gelegen im Angelbachtal am Rande des Odenwalds, zum Eldorado der Sportwagenfans. Und die kommen in Scharen, reisen teilweise von weither an zum fröhlich-unbeschwerten Austausch mit Freunden und Kollegen. Und während sich die einen den Traum erfüllen, einmal im Leben einen Ferrari zu fahren, in einem Lamborghini zu sitzen oder hinterm Steuer eines Porsche, lassen es sich andere bei Schampus und Häppchen gut gehen. Ein rasantes Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen. Wo schöne Autos sind, sind immer auch schöne Frauen. Das hat Tradition. Beides gab‘s am Nachmittag beim Sexy Carwash, der an diesem schwülen Frühlingstag für eine willkommene Abwechslung sorgte. Ein Showact der Tanzgruppe Culture Cossover lockerte die Stimmung zusätzlich auf. Am Abend wurde in der zur Disco umfunktionierten Halle zu fetziger Musik von DJ P abgetanzt.

Die Odenwaldgarage ist im Neckar-Odenwald-Kreis bis in den Raum Heilbronn hinein eine erste Adresse schlechthin für die Vermietung von Sportwagen, Luxuslimousinen und Party Linern. Letztere werden für Junggesellenabschiede, Hochzeiten, Firmenfeiern oder runde Geburtstage gebucht. Angeboten werden Tages-, Wochen- und Langzeitmieten. Ferner gehören zum Service Tuning, Fahrsicherheitstraining, geführte Touren durch den Odenwald sowie Liefer- und Abholservice im Umkreis von 75 Kilometern.